Denizlerin mücadele arkadaşı Aydın Çubukçu’dan mesaj var

6 Mayıs 1972’de idam edilen gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın mücadele arkadaşları Aydın Çubukçu 6 Mayıs anmaları için gençlere mesaj gönderdi.

“Sizlerden uzakta ama sizin heyecanınızı içimde duyarak selamlıyorum hepinizi” diyen Aydın Çubukçu, “Sizin 1 Mayıs’taki müthiş güzellikteki heyecan dolu, neşeli görüntünüzü hatırladım ve bir de bu vesileyle sizi selamlamak istedim. Yoğun programıma rağmen aranızda bu biçimde olmak için çaba gösterdim” sözleriyle mesajına başladı.

Çubukçu, mesajında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı ve onların bugüne uzanan antiemperyalist mücadelelerini anlattı. (EVRENSEL WEB TV)

Canlı bir mücadele bayrağı olarak hep öndeler

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan mezarları başında anılıyor