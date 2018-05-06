CanlÄ± bir mÃ¼cadele bayraÄŸÄ± olarak hep Ã¶ndeler

Arif BEKTAÅž

Londra

Bugün 6 MayÄ±s... Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan’Ä±n idam ediliÅŸlerinin üzerinden tam 46 yÄ±l geçti. Denizlerin mücadele arkadaÅŸlarÄ± AydÄ±n Çubukçu ve Mustafa YalçÄ±ner ile buluÅŸtuk, söyleÅŸtik. 1968 gençlik hareketinin 50. yÄ±lÄ±nÄ± ve Denizlerin mücadelesini deÄŸerlendiren Çubukçu ve YalçÄ±ner, “Denizler canlÄ± bir mücadele bayraÄŸÄ± olarak yine en öndeler” diyor.

TÜRKÄ°YE 68’Ä° HÄ°Ç UNUTMADI... ÇÜNKÜ...

68 hareketinin 50. yÄ±lÄ± ile baÅŸlayalÄ±m. Dünyada ve Türkiye’de 68 rüzgarÄ±nÄ±n etkileri nelerdi? Bugünden baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ’68 için nasÄ±l bir deÄŸerlendirme yaparsÄ±nÄ±z?

AydÄ±n Çubukçu: MayÄ±s ‘68 dediÄŸimiz zaman önce Fransa gelir akla. Çünkü Paris, 1968 öÄŸrenci hareketlerinin yoÄŸunluÄŸu ile simgeleÅŸmiÅŸ bir dönemdir. Ama Amerika, Almanya, Ä°talya, Ä°ngiltere ve dünyanÄ±n birçok yerinde aynÄ± dönemde büyük gençlik hareketleri görüldü. AslÄ±nda dünya açÄ±sÄ±ndan bakarsak, bu bir süreçtir. 1965’te baÅŸlayÄ±p 70’lerin ortalarÄ±na kadar süren bir dünya durumunun en parlak, en üst düzeyde ifadesini bulduÄŸu bir dönemdir ‘68.

Bugünden baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, bu büyük dünya çalkantÄ±sÄ±ndan geriye ne kaldÄ± diye sorarsak; özellikle emperyalist metropollerde birkaç afiÅŸ, ÅŸarkÄ±lar, bir gençlik heyecanÄ± ve ÅŸenlikli bir gençlik hareketinin anÄ±larÄ±; ama sönmüÅŸ gitmiÅŸ bir dönem görürüz. Türkiye’de ise öyle olmadÄ±. Türkiye’de ‘68, yine aynÄ± dönemi kapsar ama uzar; 65’den baÅŸlar 80’e kadar sürer. YalnÄ±zca bir öÄŸrenci hareketi deÄŸildir. Büyük bir kitlesel halk muhalefeti olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kar.

EÄŸer 50 sene sonra hatÄ±rlayabilirse, dünya 68’i farklÄ± hatÄ±rlar. Ama Türkiye hiç unutmaz! Çünkü Türkiye’de Deniz GezmiÅŸ, Mahir Çayan, Ä°brahim Kaypakkaya gibi isimlerin simgelendiÄŸi bir baÅŸka mücadele vardÄ±r. Bu mücadelede özellikle Deniz’in adÄ± dönem simgesi olarak parlaktÄ±r; o dönemin yÄ±ldÄ±zÄ± gerçekten Deniz GezmiÅŸ’tir. Bunun sebebi; Deniz’in bütün halk muhalefetini simgeleyen bir figür olmasÄ±dÄ±r. Kendi baÅŸÄ±na bir ÅŸey deÄŸildir Deniz. O büyük iÅŸçi köylü hareketinin içinde ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ ve eylemiyle, kiÅŸiliÄŸiyle, görüÅŸleriyle, mücadele biçim, teknik ve taktikleriyle simge olmayÄ± hak etmiÅŸ bir isimdir. Bir öÄŸrenci lideridir, ama bir halk kahramanÄ± haline gelmiÅŸtir. DiÄŸer ülkelerde hiçbir öÄŸrenci lideri bir halk kahramanÄ± olarak anÄ±lmamaktadÄ±r. Sebebi; zaten büyük bir halk hareketine dayanmamalarÄ±dÄ±r. Oralarda öÄŸrenci hareketi olarak baÅŸlamÄ±ÅŸ ve sönmüÅŸtür.

DünyanÄ±n diÄŸer bölgelerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, halk savaÅŸlarÄ± ve ulusal kurtuluÅŸ mücadeleleriyle antiemperyalist mücadele son derece yaygÄ±ndÄ±r. Afrika’dan Asya ve Latin Amerika’ya kadar geniÅŸ bir coÄŸrafyada, dünyanÄ±n her yerinde emperyalizme karÅŸÄ± mücadelenin yüksek olduÄŸu bir dönemdir. Fakat baÅŸka ülkelerde gençlik hareketleri öne çÄ±kÄ±p bunun sözcüsü olmayÄ± baÅŸaramamÄ±ÅŸtÄ±r. Amerika’da savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± ve Ä±rkçÄ±lÄ±k aleyhtarÄ± gösteriler bir ölçüde bu ortama uygundur ama o da Amerika ile sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r. Kendi içinde Amerikan politikalarÄ±na karÅŸÄ± bir ayaklanmadÄ±r gençlik ve siyah hareketi. Vietnam SavaÅŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Amerikan politikalarÄ±nÄ± protesto etmek içindir.

Türkiye’de ise, doÄŸrudan doÄŸruya emperyalizme karÅŸÄ± bir mücadele, baÅŸta üretici köylülük olmak üzere, halkÄ±n ihtiyaçlarÄ±na cevap veren bir mücadele olmuÅŸtur. Özellikle afyon ekim alanlarÄ±ndaki mücadele gençlik hareketiyle birleÅŸme eÄŸilimi göstermiÅŸtir. Büyük kentlerde iÅŸçi hareketi ile öÄŸrenci hareketi temas halindedir ve bir bütünlük gösterir. DolayÄ±sÄ±yla bizim 68’imiz, iÅŸçi, köylü, öÄŸrenci hareketinin bir ürünü ve bileÅŸimi olarak ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. ÖÄŸrenci hareketi bizim ülkemizde bu büyük toplumsal hareketin bir köpüÄŸüdür. Kaynayan baÅŸka bir ÅŸey vardÄ±r ve Deniz iÅŸte burada bir halk muhalefetinin simgesi haline gelmiÅŸtir. Bu yüzden 50 yÄ±l da geçse bizimki unutulmaz; süren bir mücadelenin üzerindedir. Bugün, Deniz’in idamÄ±nÄ±n 46. yÄ±l dönümüdür. Deniz canlÄ± bir mücadelenin bayraÄŸÄ± halinde hala önde yürümektedir. Ama Avrupa’da, Amerika’da böyle bir simge yoktur. Çünkü böyle bir mücadele yoktur.

‘NATO ÜYESÄ°YKEN YA DA RUSYA’YA EL SALLAYARAK ANTÄ° EMPERYALÄ°ST OLUNMAZ’

’68 iÅŸçi, köylü ve öÄŸrenci hareketinin birleÅŸtiÄŸi bir mücadeleydi evet ama döneme asÄ±l damgasÄ±nÄ± vuran ÅŸey emperyalizme karÅŸÄ± mücadele deÄŸil miydi? Bugünün antiemperyalizm tartÄ±ÅŸmalarÄ± baÄŸlamÄ±nda da yanÄ±tlar mÄ±sÄ±nÄ±z?

Mustafa YalçÄ±ner: Dünya ve Türkiye’de düzenin protestosunun yanÄ± sÄ±ra belirgin bir biçimde emperyalizme karÅŸÄ± mücadele söz konusu. Özellikle Vietnam SavaÅŸÄ± ve buradan barÄ±ÅŸÄ±n talep edilmesine baÄŸlanan bir antiemperyalizm var.

Türkiye’deyse, ülkeye yönelik emperyalist talan ve baskÄ±larla birlikte emperyalizmin dünya ölçeÄŸindeki saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±na bir tepki vardÄ±. Sadece Türkiye ile sÄ±nÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir antiemperyalizm deÄŸildi Türkiye 68’i. Çünkü biliyoruz; dönemin gençleri Siyonizme karÅŸÄ± anti emperyalist mücadeleye katÄ±lmak için Filistin’e gidiyorlar. “2-3, Daha Fazla Vietnam...” sloganÄ± yaygÄ±ndÄ±r. AyrÄ±ca emperyalizm karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, dönemin sadece gençlik deÄŸil halk hareketini de belirleyen, onu tanÄ±mlayan temel özelliÄŸidir. Ama kesinlikle günümüzde Ä°slami baÄŸlantÄ±sÄ±yla ileri sürülen görünüÅŸte bir anti emperyalizm deÄŸildir. Yeni Åžafak gibi gazetelerde gördüÄŸümüz “gavur karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±” olarak “HÄ±ristiyan-BatÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±” içerikli Amerikan ve “emperyalizm karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±” türünden deÄŸildir o dönemin anti emperyalizmi. Denizlerinki, doÄŸrudan ve eylemli olarak emperyalizmi hedef alan; hem siyasal hem askeri varlÄ±ÄŸÄ±na yönelen, onunla da sÄ±nÄ±rlanmayÄ±p, iktisaden tekelci kapitalizme karÅŸÄ± çÄ±kmaya yönelmiÅŸ bir harekettir. Amerikan askeri üsleri fazlasÄ±yla belirgindir. ÖrneÄŸin Nurhak’ta, Kürecik’teki Amerikan üssünü basmaya giderken çatÄ±ÅŸma çÄ±kmÄ±ÅŸ, Sinanlar öldürülmüÅŸtür. Ancak bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildir. Vietnam’a da saldÄ±rmÄ±ÅŸ emperyalizmin Türkiye üzerindeki sultasÄ±na baÅŸkaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r Denizler. Üstelik emperyalizmin yenilebileceÄŸi inancÄ±yla iÅŸbirlikçilerinin egemenliÄŸini devirmeye yönelmiÅŸ devrimci bir antiemperyalizmdir. Bu, 68’in belirleyici özelliÄŸidir. Denizlerin anti emperyalizmiyle bugünkü AKP iddiasÄ±nÄ± kÄ±yaslamak bile zuldür. Bugün emperyalizm karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulunanlar, NATO üyesiyken antiemperyalistlik taslÄ±yorlar. Amerika ile el ele “anti emperyalizm” ya da Amerika’ya karÅŸÄ± Rusya’ya el uzatÄ±lÄ±rken “anti emperyalizm”! BunlarÄ±n antiemperyalizmleri kuÅŸkusuz laftadÄ±r, göstermeliktir.

‘HALKIN ANTÄ°EMPERYALÄ°ST DUYGULARI Ä°STÄ°SMAR EDÄ°LÄ°YOR’

Ama Hükümet ve devlet erkanÄ±, her aÄŸzÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nda “emperyalizme karÅŸÄ± mücadele ediyoruz” diyor?

Mustafa YalçÄ±ner: Devlet erkanÄ±nÄ±nki bir “üst tabaka antiemperyalizmi” bile deÄŸildir. Tarihe bakarsak; örneÄŸin bizim bir KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± gerçeÄŸimiz vardÄ±r. Mustafa Kemal vardÄ±r. Üst tabakanÄ±n sözcüsü ve temsilcisidir. Burada, zayÄ±f ve cÄ±lÄ±z da olsa bir antiemperyalizm vardÄ±r. Ä°ngiliz emperyalizmine ve iÅŸbirlikçilerine karÅŸÄ± elde silah savaÅŸ verilmiÅŸtir. Ülkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için savaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün var mÄ±dÄ±r? Yoktur. Emperyalizmle içli dÄ±ÅŸlÄ±dÄ±rlar. Ortak ve birlikte yatÄ±rÄ±mlarÄ±, kredi alÄ±ÅŸ veriÅŸleri vardÄ±r. Yani iktisaden emperyalizmle iç içedirler. BunlarÄ±n uzantÄ±sÄ± durumundadÄ±rlar. UluslararasÄ± sermayenin bir parçasÄ±, onlarÄ±n sözcüsü durumundadÄ±rlar. Emperyalizme karÅŸÄ± çÄ±kma bir yana iÅŸbirlikçileridirler.ÖrneÄŸin Türkiye hala NATO üyesidir. Ülkeyi yönetenler ve belli baÅŸlÄ± partileri NATO’ya karÅŸÄ± çÄ±kmazlar, onu savunurlar. Emperyalistlerden kopmaz ve onlarla uyumlu politikalar izlerler. Ama yine de anti emperyalistlik iddiasÄ±ndadÄ±rlar. En çok Rusya’ya dayanarak Amerika’yÄ± eleÅŸtirir ya da tersini yaparlar. “Antiemperyalizmleri”, doÄŸrudan halkÄ± kandÄ±rmaya, aldatmaya yöneliktir. HalkÄ±n antiemperyalist duygu ve özlemlerini istismar etmeye yöneliktir.

‘HALK BU HAYALÄ° SEVER’

Denizlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dönem politikacÄ±larÄ± göz önünde bulunduralÄ±m. Hatta Denizlerin idamÄ± için el kaldÄ±ranlarÄ± düÅŸünelim. BirçoÄŸu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi ve isimleri unutuldu. Ama Denizler, özellikle de 6 MayÄ±s’larda binlerle anÄ±lÄ±yorlar. Bunu neye baÄŸlÄ±yorsunuz?

AydÄ±n Çubukçu: O dönemin iki en önemli politikacÄ±sÄ±nÄ± örnek olarak alalÄ±m. Birisi Süleyman Demirel’dir. O dönem boyunca baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±r. DiÄŸeri ise, çoÄŸunlukla muhalefet liderliÄŸi yapmÄ±ÅŸ olan Bülent Ecevit’tir. Bir de kÄ±smen de olsa Ä°smet Ä°nönü. BunlarÄ±n bugün ne ÅŸekilde anÄ±ldÄ±klarÄ±na ve niçin anÄ±ldÄ±klarÄ±na bakarak, bunu Denizlerin anÄ±lma biçimiyle kÄ±yaslayarak bir sonuca ulaÅŸabiliriz. Sözü geçen üç burjuva politikacÄ±, ancak resmi ve kendi partilerine ait bir takÄ±m törenlerde anÄ±lÄ±rlar. Ama halkÄ±n hatÄ±rasÄ±nda ne ifade ettiklerini göremeyiz. Halk anmaz. Denizleri halk anar. Bugün 6 MayÄ±s’ta KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda yine on binlerce insan, genç, kadÄ±n, erkek, iÅŸçi ve iÅŸsiz toplanacak ve Denizlerin mezarÄ± önünden geçerken kafalarÄ±nda bir ÅŸeyleri canlandÄ±racaklar. Neden o mezarlarÄ±n önünden saygÄ±yla, sevgiyle, gözyaÅŸÄ± dökerek geçiyorlar? Çünkü onlar bir gelecek vaat etmiÅŸlerdi. EÅŸit, özgür, baÄŸÄ±msÄ±z bir Türkiye ve insanlarÄ±n bir arada, mutlu yaÅŸayabildikleri bir toplum hayalinin savaÅŸçÄ±larÄ±ydÄ±lar. Halk bu hayali sever. Halk bunu özler, bunu ister. DiÄŸerlerini ise resmiyet anar. Böyle bir fark vardÄ±r. Ve aslÄ±nda resmiyetin andÄ±klarÄ± unutulmuÅŸlardÄ±r. Yani Denizlerin idamÄ±nÄ± imzalayÄ±p onaylayan o politikacÄ±lar unutulmuÅŸlardÄ±r. Denizlerin idamÄ±na karar veren hakimlerin adÄ±nÄ± bile hatÄ±rlamaz kimse. Ama Deniz GezmiÅŸ’i bugün 10 yaÅŸÄ±ndaki çocuktan 70-80 yaÅŸÄ±ndaki ihtiyara kadar halk sevgi ve saygÄ±yla anar. Bugün saÄŸcÄ± partilere oy verenlerin çoÄŸu insan bile Denizleri dürüst, mücadeleci, ilkelerine baÄŸlÄ± kahramanlar olarak anar. Deniz için, “görüÅŸlerine katÄ±lmÄ±yorum ama saÄŸlam adamdÄ±” denir en azÄ±ndan. O “saÄŸlam adamdÄ±r” lafÄ±nÄ±n arkasÄ±nda yeni bir dünya vaadi için canÄ±nÄ± vermiÅŸ olan bir yiÄŸit vardÄ±r. Budur mesele.

‘DENÄ°ZLERÄ°N ÖZÜYLE SÖZÜ BÄ°RDÄ°R’

Sevgili YalçÄ±ner, siz bu çerçeveye ne eklersiniz?

Mustafa YalçÄ±ner: HalkÄ±n ezici çoÄŸunluÄŸu Denizlerde kendi taleplerini sahiplenmeyi görür. Åžimdiki politikacÄ±lardan örnek verelim. ErdoÄŸan ve AKP iktidarÄ± gelirken üç “Y”e karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Yolsuzluk, Yoksulluk, Yasaklar. Peki ÅŸimdi?. AyakkabÄ± kutularÄ±ndan çÄ±kan ÅŸey ortada. Yoksulluksa, halkÄ±n sefaleti ortada. Büyüyoruz diyorlar, ama halkÄ±n yoksulluÄŸu artarak devam ediyor. YasaklarÄ± ise tartÄ±ÅŸmaya bile gerek yok. Türkiye OHAL ile yönetilmektedir. Her ÅŸey olaÄŸanüstü, her ÅŸey yasaktÄ±r. Sadece iktidar sahipleri serbesttir. Oysa Denizlerin özüyle sözü birdir. Ne söyledilerse, sözleri için ölümün göÄŸüslenmesini görürüz. Toprak demiÅŸ, topraÄŸÄ± savunmuÅŸlardÄ±r. Amerikan emperyalizmi demiÅŸ, Amerika’ya ve emperyalizme karÅŸÄ± mücadeleden milim taviz vermemiÅŸlerdir. Denizler, halkÄ±n derdini sahiplenip, talep olarak seslendirerek, onun mücadelesini vermiÅŸtir. Bunun için unutulmuyorlar, unutulmazlar. Åžimdiki CumhurbaÅŸkanÄ± 24 Haziran’da erken genel seçim açÄ±kladÄ± ve tekrar aday. 10 sene sonra Tayyip ErdoÄŸan’Ä± kaç kiÅŸinin hatÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz. SöylediÄŸim nedenlerdendir. Bugün bütün yetki elindedir, kendisi, etrafÄ± ve tekeller lehine her türlü propagandayÄ± yapabilmekte, yasaklardan güç alabilmektedir. Herhalde ErdoÄŸan’Ä± Türkiye’de tanÄ±mayan kimse yoktur. Ama iddia ediyorum, yarÄ±n Deniz kadar tanÄ±nmasÄ± imkansÄ±zdÄ±r. Çünkü fiiliyatta yaptÄ±klarÄ± baÅŸkadÄ±r. “Büyüdük” diyor. Türkiye’nin büyümesi halkÄ±n büyümesi olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ama kendisi ve yakÄ±n çevresi büyümüÅŸtür. Unutulma meselesi bunlarla ilgilidir.

‘DENÄ°ZLERÄ°N FOTOÄžRAFINA BÄ°R DE O GÖZLE BAKIN’

Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan’Ä± daha iyi tanÄ±mak isteyen bir gence, onlarÄ± nasÄ±l anlatÄ±rsÄ±nÄ±z? Denizler sonraki kuÅŸaklara neler bÄ±raktÄ±?

Mustafa YalçÄ±ner: Bir, emekçi halka baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ä°ki, izi sürülmesi gereken kararlÄ± bir mücadele bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ama en önemlisi, Denizler sadece antiemperyalist olmakla da sÄ±nÄ±rlamamÄ±ÅŸlardÄ±r kendilerini. Deniz’in son sözleri, Türkiye halkÄ±na ve özellikle de gençlere yöneltilmiÅŸ bir çaÄŸrÄ±dÄ±r. Sadece baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ya da baÄŸÄ±msÄ±z Türkiye’den ibaret deÄŸildir bu çaÄŸrÄ±. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±r Deniz ve en önemlisi “YaÅŸasÄ±n Marksizm Leninizm’in Yüce Ä°deolojisi” demiÅŸtir. DünyanÄ±n ancak buradan hareketle deÄŸiÅŸebileceÄŸi, ancak Marksizm’in yol göstericiliÄŸinde, ancak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kurtuluÅŸ mücadelesiyle ilerlenebileceÄŸi Deniz’in çaÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r. Bence Denizlerin ayÄ±rt edici yanÄ± buradadÄ±r.

AydÄ±n Çubukçu: Deniz’in fotoÄŸraflarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman, o güzelliÄŸi, o gözlerinden çÄ±kan Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± görürsünüz. Bir kiÅŸi düÅŸünce ve idealleriyle bu kadar bütünleÅŸebilir ancak.Gençlik, Deniz’in fotoÄŸraflarÄ±na bakÄ±nca bir ÅŸeylerden etkileniyor. Sadece çok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± bir adam olmasÄ±ndan dolayÄ± deÄŸildir. O gözlerinden çÄ±kan Ä±ÅŸÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± hissedebilirsiniz. Orada geleceÄŸin dünyasÄ± vardÄ±r; Marksizm vardÄ±r, Leninizm vardÄ±r. O ideolojiye inanmÄ±ÅŸ ve onun için mücadele ediyor olmanÄ±n gücü ve güzelliÄŸi vardÄ±r. Deniz’in fotoÄŸraflarÄ±na bir de o gözle bakÄ±lsÄ±n.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 MayÄ±s 2018 09:28

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