Denizler anıldı | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)

68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 47. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde yapılan eylem ve etkinliklerle anıldı. Emek Partisi ve Emek Gençliği’nin çağrıları ile pek çok yerde düzenlenen etkinliklerde bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm çağrılarının yanı sıra Denizlerden bugüne miras bırakılan mücadeleye dikkat çekildi.

Argın: Denizlere verdiğimiz sözümüzü tutmaya, 6 Mayıs’ta alanlara!

İZMİR

47 yıl önce ‘68’in gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan katledilişlerinin yıldönümünde İzmir’de de anıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasını İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına Hülya Ulaşoğlu okudu.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 68 kuşağı önderlerini andı | Fotoğraf: Evrensel

“Yusuf Hüseyin Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz”, “Emperyalistler işbirlikçiler 6. filoyu unutmayın”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm” sloganlarının atıldığı açıklamada Ulaşoğlu, “Bugün Denizleri anmak için değil onlara verdiğimiz sözü hatırlamak ve hatırlatmak için buradayız. O dönemin iktidarları, mücadele eden gençlerin en önünde yürüyenlerini öldürdükleri zaman, geride kalanların korkuya kapılacaklarını, geri çekileceklerini düşünüyordu. Ama Denizler 47 yıldır yüzlerce binlerce gencin adında, mücadelesinde, kararlılığında, cesaretinde yaşıyor. 47 yıldır onların verdiği onurlu mücadelenin bayrağı eşit ve özgür bir dünya kurmak isteyenlerin ellerinde yükseldi, yükselmeye devam ediyor” dedi.

“Emperyalistlerin yerli iş birlikçisi mevcut iktidar ve arkasındaki sermaye güçleri, her geçen gün ülkemizi Ortadoğu bataklığına sokmaya devam ediyor, emperyalist savaş politikalarının parçası oluyorlar. Bir yandan “Amerikan emperyalizminin karşısındayız” derken, bir yandan Rusya’yla S-400 füze anlaşmaları yapıyorlar. Bir yandan Venezuela’ya destek açıklamaları yapıyor öte yandan NATO üyeliğini ve emperyalist devletlerle olan göbek bağını sürdürüyorlar” diye konuşan Ulaşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in ülkeye gelişini hatırlattı.

AKP iktidarının ve arkasındaki sermayedarların kendi gemilerini kurtarmanın peşinde olduğunu söyleyen Ulaşoğlu, “ekonomik programlarıyla Türkiye gençliğini ucuz iş gücü sömürüsüne ve karanlık bir geleceğe mahkum etmek istiyor. Denizler emperyalist kuşatmanın, dünyanın bir avuç kan emici arasında paylaşılmasının, Türkiye’yi yönetenlerin bu kan emicilerle kurduğu ekonomik ve askeri ilişkilerin karşısındaydılar. Türkiye’nin bağımsız bir ülke olması için mücadele ediyorlardı” dedi.

Bugün Denizlerin anısını yaşatmak, milyonlarca işçinin emekçinin iş cinayetlerinde ölmesine, hayatları boyunca yoksulluk içinde yaşamasına, gençlerin hayatlarının işsizlik kıskacında daralıp kaybolmasına karşı mücadele etmekten geçtiğini vurgulayan Ulaşoğlu, “Halkların eşit bir şekilde, barış içinde, birlikte yaşayabilmesi için, bağımsızlığımız için, insanca bir yaşam için, demokratik hak ve özgürlüklerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz”dedi. Açıklama sonrası Gündoğdu'ya yürünerek denize karanfil atıldı.

Denizlerin son sözleri de gençler tarafından okundu.

İZMİR - BUCA

Buca’da Denizler idam edildikleri saatte anıldı. Evka-1 semtinde bulunan Üç Fidan Anıtı'nda yapılan anmaya yüzlerce kişi katıldı.

Buca Belediyesi tarafından düzenlenen anma öncesinde saat 04.30’da Buca Tenis Kulübü önünde toplanan CHP Buca Gençlik Kolları ile Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, anmanın yapılacağı Üç Fidan anıtına kadar yürüdü.

Anıt önündeki anmaya CHP Buca Gençlik Kolları, Buca Emek Gençliği, Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, ADD, İzmir 68’liler Platformu üyeleri ile Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan Emek Gençliği Üyesi Nazlı Kızıltaş, "Buradan işyerlerimizde, okullarımızda, mahallerimizde döneceğiz. Üniversitelerde demokratik-özerk üniversite için, liselerde parasız-bilimsel eğitim, sınavsız üniversite hakkı için, mahallelerde uyuşturucuya-yozlaşmaya karşı, işsizlik ve yoksulluğa mahkûm olmamak için, fabrikalarda insanca bir yaşam ve insanca bir ücret için, eşit ve özgür bir ülke mücadelesiyle döneceğiz." dedi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Semih Güğük ise yaptığı konuşmada, gericiliğe ve emperyalizme karşı mücadelede devrimci gençlik önderlerini saygıyla andıklarını belirterek, "Deniz’in idam sehpasındaki ‘Yaşasın tam bağımsız demokratik Türkiye’, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’ sözü bugün de yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

Anmada Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve 68’liler Platformu adına Ertuğrul Gezenoğlu kısa konuşma yaptı.

İZMİR - YAMANLAR

İzmir Alevi Kültür Derneği, Denizler için anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte, 17 Mayıs 2002 tarihinde yaşamını yitiren halk ozanı Mahsuni Şerif de anıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Avukat Hasan Hüseyin Evin, "Denizler, emperyalizm ve onların işbirlikçileri ile mücadele etmek için yola çıkmış gençlerdi. ‘Türkiye bağımsız bir devlet olmak, ilerici devrimci atılımlar yapmak zorunda’ dediler. Onları idam ettiler ama onlar ölmedi, hiçbir zaman da ölmeyecekler, onları idam edenler ise daha o gün ölmüşlerdi. Bugün emperyalistlerle sarmaş dolaş olup, çeşitli anlaşmalar imzalayanlar halka, 'Biz anti-emperyalistiz' diyorlar Biz bunların ikiyüzlülüğünü her platformda teşhir etmeliyiz" dedi.

Derneğin kadın korosu, konuşmaların ardından Mahsuni Şerif türküleri seslendirdi.

Fotoğraf: Evrensel

"DENİZ DEYİNCE AKLIMA MÜCADELE GELİYOR"

Etkinliğe katılan Amaç Yalçın adlı işsiz bir genç, "Denizler deyince aklıma bir sonsuzluk geliyor. Toplumda mücadeleyi yükselten ve ilerleten Türkiye’de güzel şeylerin olmasını umut eden bunun mücadelesini veren kişiler. Onların davası devam ediyor ve bitmeyecek. Onlara borçlu olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Üniversite mezunu genç bir işsiz olan Ceylan Tepeli ise "Denizler deyince yüreğimde bir sızı hissediyorum. Geçmişten bu yana sürekli olarak yaşadığımız katliamlar var. Deniz darağacına gittiğinde, ‘Ölen benim bedenimdir, düşüncem değildir’ demiştir, biz her zaman bunun arkasındayız. Onlar hiçbir zaman ölmeyecek" dedi

Ev kadını Fatoş Uğur, "Deniz deyince aklıma mücadele, özgürlük, gençlik geliyor. Sonuçta hepimiz öleceğiz, bir amaç uğruna ölmek, bir de pisi pisine ölmek var. Denizler çok onurlu bir şekilde öldüler. Diyorlar ya 'Denizler için yarışın ilk yüz metresini koştular' gerçekten çok güzel ve hızlı koştular" dedi.

İZMİR - MENEMEN

Fotoğraf: Evrensel

Menemen Belediyesi, Türkiye gençlik hareketinin devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 47. yılında anma etkinliği düzenledi. Etkinlik Menemen’in Kubilay Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bugünü anlatmak için konuşmaların yetersiz kalacağını belirterek, “Aslında söylenecek çok şey var ama kelimenin bittiği yer burası. Bugün Abdi İpekçilerin, Ali İsmail Korkmazların, Vedat Demircioğlu ve Mahirlerin, Yusufların, Denizlerin, Sivas’ın, Maraş’ın ve Çorum’un ölüm yıl dönümüdür. Onları katledenleri ve onların idamlarına imza atanların, idamlarına el verenlerin, siyasi ve bürokratların adlarını duymuyoruz bugün. Binlerce Deniz, Mahir, Hüseyin, Yusuf, Ali İsmail korkmaz ve niceleri geldi biz kazandık, biz çoğaldık” ifadelerini kullandı. Etkinlik müzik dinletisi ile son buldu.

İZMİR - DİKİLİ

Fotoğraf: Evrensel

Eğitim Sen Dikili Temsilciliği Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ı andı. Dikili Olaf Palme Parkında toplanarak saygı duruşu yapıldı. Ardından Deniz Hüseyin ve Yusuf'un son mektupları okundu. Denize karanfil atıldıktan sonra forum yapıldı.

ADANA

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde gerçekleşen etkinlikte, Emek Gençliği Merkez Yöneticisi Mesut Baylav ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen konuştu. Etkinlikte müzik dinletisi yapıldı, Denizlerin mücadele arkadaşı, '68 kuşağından Yazar Aydın Çubukçu’nun görüntülü mesajı gösterildi.

Emek Gençliği Merkez Yöneticisi Mesut Baylav, darağacında Denizlerin Marksizme, Leninizme, Anti Emeryalist duruşa yapılan vurgusu, yine işçilere, köylülere, halka bağlılıklarının öne çıktığını dile getirerek, "Onların mücadele bayrağını ilerletmek için Emek Gençliği’nin uzun zamandır çağrısını yaptığı gibi kendi talepleri etrafında çalışma yürütmek, var oldukları alanda örgütleri büyütmek gerekiyor" dedi.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, bugün Denizleri anmanın tek adam yönetimine, gericiliğe karşı geçek bir demokrasi için mücadele etmekten, en zengin 62 kişinin 3,5 milyar insanından daha fazla servete ve gelire sahip olduğu eşitsizlik dünyasında kapitalist düzene karşı saflarını işçi sınıfı ile birleştirerek mücadele etmekten geçtiğini söyledi. Türkmen, "En geniş kesimlerle ittifak yapmayı önemseyen ama tüm ezilenlerin, gençlik yığınlarının, işçi sınıfının gerçek kurtuluşunun, işçi sınıfının kurtuluşunun sosyalimle olduğunu unutmamamız gerekiyor. 6 Mayıs da bu sorumlulukları hatırladığımız bir gün olmalıdır" dedi.

Emek Gençliği Merkez Yöneticisi Mesut Baylav (solda) ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen | Fotoğraf: Evrensel

"DENİZLERİN ANTİ EMPERYALİZM VURGUSU MİLLİYETÇİLİĞE HAPSEDİLEMEZ"

Denizleri anan çok kesim olduğunu dile getiren Türkmen "Ancak herkesçe sahiplenilmeleri nereye çeksen oraya gider, çizgisiz oldukları anlamına gelmiyor. Son sözlerinde Marksizme Leninizme vurguları önemli. Marksizm, Leninizm işçi sınıfının, emekçilerin kurtuluş mücadelesinin ideolojisidir. Aynı zamanda Ulusalcılığa ve Kemalizme, milliyetçiliğe hapsedilemeyecek bir enternasyonalizmi ifade etmesidir” dedi. Marksizm, Leninizm vurgusunun arkasına işçiler ve köylüler, emekçi sınıflara vurgu yapıldığını dile getiren Türkmen, “Denizlerin gerçek çizgisinin gerçek yöneliminin işçi sınıfı sosyalizmi olduğunu ve işçi sınıfının uluslar arası enternasyonalizmine vurgu yaptığını gösteriyor" dedi.

"ULUSAL ÖZGÜRLÜĞÜ İNKAR ANTİ EMPERYALİZM OLAMAZ"

Milliyetçi kesimlerin bir kısmından İslamcı, Kemalistlere bir sürü odağın ati emperyalizm iddiasında olduğunu dile getiren Türkmen, "Marksist Leninistlerin emperyalistlere karşı olmasının nedeni emperyalistlerin bu ülkenin dilinden, dininden, coğrafyasından ayrı bir ülkeyi, coğrafyayı temsil diyor olmaları değildir. Devrimciler Marksist Leninistler uluslar arası işçi sınıfının enternasyonal çizgisini savunurlar. Bu yüzden Devrimcilerin emperyalizme karşı olmasının sebebi Emperyalizmin, Kapitalizmin en yüksek aşaması olmasından, halkları sömürüyor olmasından, işgalci olmasındandır. Halkı ezen tüm baskı aygıtlarına karşı olmadan da emperyalizme karşı olmanız mümkün değildir. Bu ülkede, coğrafyada emperyalizme karşı olup ülkedeki Kürt halkının ezilmesine, sömürülmesine, ulusal özgürlüğünün inkar edilmesine sessiz kalırsanız bu gerçek bir anti emperyalizm olmazsınız" dedi.

Bugün kendisine anti Amerikancı diyen, iki emperyalist kamptan birine pazarlamaya çalışmayı emperyalizm karşıtlığı olarak ifade eden tek adam yönetiminin anti empeyalizmle ilgisi olamayacağını anlatan Türkmen, "Bugün Suriye’de, Ortadoğu’da Halkların kendi haklarını tayin hakkına sahip çıkmadan, Ortadoğu’da barışı savunmadan, sadece emperyalistlerin değil Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Irak gibi bölge gericilikleri olmak üzere kendi haklarını ezen gericiliklere karşı çıkmadan da antiemperyalist olunmaz" dedi.

ANTEP

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde Antep’te düzenlenen ortak basın açıklaması ile anıldı. Yeşilsu Parkı’nda yapılan açıklamaya Emek Partisi, Emek Gençliği, HDP, TİP, SYKP ve 78’liler Derneği katıldı. “Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için; sürüyor, sürecek mücadelemiz” pankartının açıldığı basın açıklamasında, “Yusuf, Hüseyin, Deniz; sürüyor, sürecek mücadelemiz”, “yaşasın devrim ve sosyalizm”, “katil ABD Ortadoğu’dan defol” sloganları atıldı.

Denizler Antep'te anıldı | Fotoğraf: Evrensel

Açıklamayı okuyan Emek Gençliği il yöneticisi Ali Yılmaz; Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 47 yıldır bir gün bile unutulmadığını, binlerce gencin adında, mücadelesinde, cesaretinde yaşadığını vurguladı. Aradan 47 yıl geçmesine rağmen, 68 kuşağının emperyalizme karşı mücadelesinde yer almak isteyen gencin sayısının giderek arttığını söyledi.

‘ÜLKEMİZİ, GELECEĞİMİZİ EMPERYALİSTLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ!’

Uluslararası sermaye güçleri ve onların işbirlikçilerinin kapitalizmi, barbarlığı dünyanın her köşesine götürdüğünü belirten Yılmaz “emperyalistler; Türkiye’den Latin Amerika’ya, Suriye’den Afrika’ya ırkçı, mezhepçi savaş politikalarından vazgeçmiyor, dünya halklarının barış ve özgürlük özlemlerine yağma, savaş ve sömürüden başka cevap vermiyorlar” ifadelerini kullandı. AKP iktidarı ve arkasındaki sermaye güçlerinin her geçen gün emperyalistlerin savaş politikalarının parçası haline geldiğini söyleyen Yılmaz “bir yandan ‘Amerikan emperyalizminin karşısındayız’ derken, bir yandan Rusya’yla S-400 füze anlaşmaları yapıyorlar. Bir yandan Venezuela’ya destek açıklamaları yapıyor, öte yandan Türkiye’nin NATO üyeliği ve emperyalist devletlerle olan göbek bağı devam ediyor” şeklinde konuştu. NATO genel sekreteri Stoltenberg’in Türkiye’ye gelişini de hatırlatan Yılmaz “buradan sesleniyoruz, ülkemizi, geleceğimizi, emperyalizmin askeri birliklerine, ticaret örgütlerine teslim etmeyeceğiz” dedi.

‘BARIŞI VE EMEĞİ SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi hatırlatan Ali Yılmaz “bu krizi yaratanlar da krizin tüm yükünü bizlere, emekçi halka yükleyenler de bir avuç sermaye sınıfı ve onların temsilcileridir” ifadelerini kullandı. “Tek adam rejiminin baskılarını artırdığı ülkede ‘çocuklar ölmesin’ diyen öğretmenin, ‘savaş bir halk sağlığı sorunudur’ diyen bilim insanlarının, ‘barışı savunuyoruz’ diyen barış akademisyenlerinin, sendikalaştığı için işten atılan işçilerin cezalar aldığı; barışı ve emeği savunmanın bile suç sayıldığı bir dönemden geçiyoruz” diyen Yılmaz, ülkedeki anti-demokratik uygulamaları protesto eden Leyla Güven ve siyasi tutsakların taleplerinin görmezden gelindiğini, fakat barışı ve emeği savunmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Denizlerin mücadele bayrağını devraldıklarını, başka bir dünya kurana kadar bu mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, “üniversitelerde demokratik-özerk üniversite için; liselerde parasız-bilimsel eğitim, sınavsız üniversite hakkı için; mahallelerde uyuşturucuya-yozlaşmaya karşı işsizlik ve yoksulluğa mahkûm olmamak için; fabrikalarda insanca bir yaşam ve insanca yaşayacak bir ücret için; eşit ve özgür bir ülke mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Ali Yılmaz açıklamayı bitirirken, Denizleri idam edenlerin düzenini yıkacaklarını ifade etti ve “bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadelemizi büyütecek, onları idam edenlerin düzenlerini yıkacağız” dedi. (Antep/EVRENSEL)

DERSİM

İdam edilmişlerinin 47.yılında Deniz Gezmiş,Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Dersim'de anıldı. Anma Emek Partisi (EMEP) ve Emek Gençliğinin çağrısıyla Sanat sokağında gerçekleşti. Açıklamaya siyasi partiler ve sendikalarda destek verdi.

Anmada konuşan EMEP Dersim İl Başkanı Ergin Tekin, Denizlerin 47 yıldır unutulmadığını ifade ederek,"Onlar halkın vicdanında yaşamaya devam ediyor ama onları asanlar lanetle anılıyor. Bu dönemin görevi sahte anti-emperyalistleri halk içinde teşhir etmek gerçek anti-emperyalizm Denizlerden öğrenilmelidir" diye konuştu.

Dersim'de Denizler anıldı |Fotoğraf: Evrensel

'DENİZLERİN MÜCADELESİ ÇOĞALIYOR'

Denizlerin 47 yıldır yüzlerce binlerce gencin adında, mücadelesinde, kararlılığında, cesaretinde yaşadığını ve yaşamaya da devam edeceğini vurgulayan Emek Gençliği üyesi Alican Daş,"Her geçen yıl Denizleri ve mücadelelerini hatırlamak, emperyalizme karşı açıktan ve örgütlü bir savaşımın içerisinde yer almak isteyen gençlerin sayısı çoğalıyor. Çünkü 47 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de Denizleri idam eden düzenin temsilcileri iktidardalar. Uluslararası sermaye güçleri ve onların yerli işbirlikçileri dünyanın her tarafını yağmalıyor. Onların yerli işbirlikçileri Türkiye’den Venezuela ve Latin Amerika’ya, Suriye ve Ortadoğu’dan Afrika’ya ırkçı, gerici, mezhepçi savaş politikalarından vazgeçmiyor. Dünya halklarının barış ve özgürlük özlemlerine, yağma, savaş ve sömürüden başka cevap vermiyorlar!” dedi.

'ÜLKEMİZİ EMPERYALİZME TESLİM ETMEYECEĞİZ'

Daş, “İşte bugün, NATO Genel Sekreteri ülkemize geldi. Buradan sesleniyoruz, ülkemizi, geleceğimizi, emperyalizmin askeri birliklerine, ticaret örgütlerine teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanında ülkenin gidişatından rahatsız olan, gelecek kaygısı ile boğuşan gençlere seslenen Daş, "Bu düzenin değişmesi gerektiğini düşünen kardeşler! Örgütlenmek, birleşmek, mücadele etmek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki emekçi sınıfların düşmanı, sermaye sınıfı örgütlü hareket ediyor. Bizim örgütlülüğümüzden ise korkuyorlar, bir araya gelmeyelim, üretmeyelim, tartışmayalım diye bütün olanaklarını seferber ediyorlar. Çünkü biliyorlar, örgütlenirsek, özlemlerimize, taleplerimize sahip çıkarsak bu onların sonu olacak. 200 yıldır inşa ettikleri barbarlık düzeni, sömürü ilişkileri tuz buz olacak. Denizler 47 yıl önce tam da bu nedenle idam edildiler. Biz gençler olarak Denizlere verdiğimiz sözü bir kez daha yineliyoruz. Üniversitelerde demokratik-özerk üniversite için, liselerde parasız-bilimsel eğitim, sınavsız üniversite hakkı için, mahallelerde yozlaşmaya karşı, işsizlik ve yoksulluğa mahkum olmamak için, fabrikalarda insanca bir yaşam ve insanca bir ücret için, eşit ve özgür bir ülke mücadelesini büyüteceğiz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

GEBZE

Gebze Emek, Demokrasi güçleri Kent Meydanı’nda 1972 yılında katledilen 3 fidanı anmak üzere basın toplantısı gerçekleştirdi. Gebze Emek, Demokrasi güçleri adına konuşan Avukat Ozan Çataltepe, “Denizler 47 yıldır yüzlerce binlerce gencin adında, mücadelesinde, kararlılığında, cesaretinde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek” diyerek mücadeleyi büyütme çağrısında bulundu.

Denizler Gebze'de anıldı |Fotoğraf: Evrensel

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ülkemize gelmesini de protesto ettiklerini ifade eden Çataltepe, “Buradan sesleniyoruz, ülkemizi, geleceğimizi, emperyalizmin askeri birliklerine, ticaret örgütlerine teslim etmeyeceğiz! NATO’su da, İncirlik Üssü de, yerli işbirlikçileri de defolup gidecek, biz kalacağız! Bir kez daha Denizlerden devraldığımız mücadele bayrağı ile buradan hep birlikte haykırıyoruz; Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filoyu unutmayın!” dedi.



Açıklamanın ardından gençler Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in mektuplarını okurken, Gebze Emek, Demokrasi güçleri Gebze’de yaşayan işçileri, kadınları, gençleri örgütlenmeye, birlik olmaya çağırdı. (Gebze/EVRENSEL)

ANTALYA

Fotoğraf: Evrensel

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yılında Antalya’daki geçlik örgütlerinin düzenlediği program ile Attalos Meydanında anıldı. Programa 10 Ekim’de hayatını kaybeden EMEP GYK Üyesi Korkmaz Tedik’in ailesi de katıldı.

Sosyalizm mücadelesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunun gerçekleştirildiği anmada basın açıklamasını Emek Gençliği Üyesi Murat Yaşar okudu:

‘’Burada onlarca genç Denizlere verdiğimiz sözü bir kez daha yineliyoruz. Etkinliğimiz bitecek, iş yerlerimize, okullarımıza, mahallelerimize döneceğiz. Üniversitelerde demokratik-özerk üniversite için, liselerde parasız-bilimsel eğitim, sınavsız üniversite hakkı için, mahallelerde uyuşturucuya-yozlaşmaya karşı, işsizlik ve yoksulluğa mahkum olmamak için, fabrikalarda insanca bir yaşam ve insanca bir ücret için mücadele edeceğiz.”

Açıklamanın ardından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın son mektupları okundu.

DENİZLİ

47 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan Denizli’de basın açıklaması yapılarak anıldı.

Basın açıklaması için toplanan grup “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm” “Yusuf Hüseyin Deniz, sürüyor sürecek mücadelemiz” “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” “Yaşasın Devrimci Dayanışma” sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını Hilmi Mıynat ve Elif Kavili okudu.

Denizli'de Denizler anıldı| Fotoğraf: Evrensel

Açıklamada; “Anti emperyalist mücadele veren Denizleri vatan hainliği ile suçlayanlar bugün bir yandan ‘Yerli ve Millilik’ vurgusu yaparken diğer yandan fabrikaları ve tarım alanlarını emperyalistlerin hizmetine sunuyor. Üretici köylü vergi yükü altında ezilirken tarım ülkesi Türkiye'de gıda ithalatı yaygınlaşıyor. Emperyalist ve kapitalist sömürü düzenini reddediyor ve bu düzenden çıkış yolunun örgütlü mücadelede olduğu vurgusuyla gençliği örgütlenmeye çağırıyoruz. 6 Mayıs’ta, Denizlerin idamının yıl dönümünde NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye’ye geliyor! Dünya ezilen halklarına savaş, sömürü ve yoksulluktan başka hiçbir şey vermeyen bu emperyalist birliklere ve onların Türkiye temsilcilerine karşı bağımsız ve demokratik Türkiye mücadelesini büyütmek için, Denizlere verdiğimiz sözü tutmak için, Demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesini büyütmek için herkesi örgütlenmeye ve sosyalizm mücadelesinde birleşmeye çağırıyoruz” denildi. (Denizli/EVRENSEL)

ÇORUM

Emek Partisi Çorum İl Örgütü tarafından Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen "Denizlerden Günümüze Anti Emperyalist Mücadele" konulu panel, saygı duruşunun ardından 1968 kuşağının anti-emperyalist mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi ile başladı.

Emek Partisi Merkezi Disiplin Kurulu Üyesi Fevzi Ayber (sağda) | Fotoğraf: Evrensel

Emek Partisi Genel Merkez Yöneticisi Fevzi Ayber'in konuşmacı olduğu panelde 1968 kuşağının başlattığı anti-emperyalist mücadelenin önemine dikkat çekildi. Ayber, "Denizlerin mücadelede gösterdikleri kararlı tutum, mücadelelerini işçi ve emekçilerle birleştirme çabaları bugün de yolumuza ışık tutuyor" dedi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının emperyalizme ve sömürüye karşı verdikleri mücadeleyi işçi sınıfı ve emekçilerle birleştirme çabalarının, bugün de hem gençlik, hem de bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi yürütenler için örnek bir çaba olduğunu söyleyen Ayber, bu nedenle Denizleri anmanın ancak bugünün ihtiyaçlarıyla birleştiğinde bir anlam ifade edeceğini vurguladı.

İşsizliğin, yoksulluğun derinleştiği, emekçilerin haklarına yönelik saldırıların arttığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Ayber, Ortadoğu’da ve Türkiye’de halkların kardeşliğini zedeleyecek yeni savaş planları yapıldığının altını çizdi. Gençliğin iş, gelecek, eğitim ve barış mücadelesinin, sınıf mücadelesiyle birleşme eğiliminin giderek arttığını belirten Ayber, 1 Mayıs’a da yansıyan bu eğilimin Denizlerin anmalarında vurgulanmasının önemli olduğunu söyledi. Ayber, Denizlerin son sözlerinde dile getirdikleri halkların kardeşliğinin bugünün Türkiye'sinin de en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu söyledi.

KAYSERİ

Emek Gençliği'nin çağrısıyla bir araya gelen gençler, "68 Gençlik Hareketi, Gerçek Antiemperyalizm ve Günümüz" söyleşisi ile anma etkinliği düzenledi.

Söyleşide konuşan Emek Gençliği Merkez Yöneticisi Ahmet Akarsu, İkinci Dünya Savaşı sonrası faşizmin yenilgisiyle birçok ülkede Amerikan emperyalizmine yönelik karşı duruşların olduğunu söyledi. Akarsu, "Cezayir halkının ulusal kurtuluş mücadelesini kazanması dünya halklarınında emperyalizme karşı tutumu geliştirmiştir. İşçilerin öğrencilerin Paris'teki eylemliklerinin Türkiye'deki karşılığı Denizlerle sembolleşen öğrenci gençlik hareketi ile başlayan işçi ve üretici köylülerin mücadelesiyle birleşen bir noktada olmuştur. Denizleri idam edenler tarihe karışırken, Denizler yarım asırdır anılıyor, anılmaya da devam edecektir" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Türkiye'de 100'ün üzerinde Amerikan üssünün bulduğunu hatırlatan Akarsu, "AKP iktidarı sözde anti-emperyalist tutum içerisinde olduğunu söylüyor. 'Eyy Trump' diyerek anti-emperyalist olunmaz. Ülkedeki Amerikan üslerine bakılacak olursa, devam eden NATO üyeliği ve gizli açık bir dizi anlaşma bizlere bir kez daha gösteriyor ki iktidar, ABD'nin işbirlikçisi konumunu koruyor. Bu söylemler halkı kandırmaktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından liseli gençler, Denizlerin son sözlerini okudu. Anma etkinliği müzik dinletisiyle son buldu.

ESKİŞEHİR

Emek Partisi ve Emek Gençliği tarafından gerçekleştirilen anma etkinliğinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının anlatıldığı belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel gösteriminin ardından Emek Partisi ve Emek Gençliği tarafından Adalar Migros önünde basın açıklaması yapıldı. Eskişehir’de yer alan demokrasi ve emek güçlerinin de katıldığı açıklamada basın metnini Emek Gençliği adına Berfin Keklik okudu.

Fotoğraf: Evrensel

Denizlerin 47 yıldır yüzlerce binlerce gencin adında, mücadelesinde, kararlılığında, cesaretinde yaşadığını söyleyen Keklik, "Uluslararası sermaye güçleri ve onların yerli işbirlikçileri dünyanın her tarafını yağmalıyor, kapitalizmi, barbarlığı en ücra köşelere kadar götürüyor! Onların yerli işbirlikçileri Türkiye’den Venezuela ve Latin Amerika’ya, Suriye ve Ortadoğu’dan Afrika’ya ırkçı, gerici, mezhepçi savaş politikalarından vazgeçmiyor, dünya halklarının barış ve özgürlük özlemlerine yağma, savaş ve sömürüden başka cevap vermiyorlar! Emperyalistlerin yerli iş birlikçisi tek adam yönetimi ve arkasındaki sermaye güçleri, her geçen gün ülkemizi Ortadoğu bataklığına sokmaya devam ediyor, emperyalist savaş politikalarının parçası oluyorlar. Bir yandan 'Amerikan emperyalizminin karşısındayız' derken, bir yandan Rusya’yla S-400 füze anlaşmaları yapıyorlar. Bir yandan Venezuela’ya destek açıklamaları yapıyor öte yandan Türkiye’nin NATO üyeliği ve emperyalist devletlerle olan göbek bağı devam ediyor" diyen Keklik, tam da 6 Mayıs'ta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye’ye geldiğine dikkat çekti. Türkiye’yi, geleceklerini emperyalizmin askeri birliklerine ve ticaret örgütlerine teslim etmeyeceklerini vurgulayan Keklik, "NATO’su da, İncirlik Üssü de, yerli işbirlikçileri de defolup gidecek, biz kalacağız! Bir kez daha Denizlerden devraldığımız mücadele bayrağı ile buradan hep birlikte haykırıyoruz; Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filoyu unutmayın" diye konuştu.

BALIKESİR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Deniz Gezmiş’in denize girip beğendiği, babasına mektup yazıp yolladığı yerde anma töreni yapıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Görsel, Deniz Gezmiş'in babası Cemil Gezmiş'e gönderdiği kartpostalın ekran alıntısıdır

MUĞLA

Muğla Emek Gençliği üyeleri, Denizleri anmak için açık havada resim sergisi ve müzik dinletisi düzenledi.

Fotoğraf: Evrensel

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın yanı sıra Erdal Eren ve Metin Göktepe'nin fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf sergisi müzik dinletisi ile devam etti. Etkinlikte yapılan açıklamada, "Deniz'lerden devraldığımız mücadele bayrağını taşımaya devam ediyoruz! Türkiye'nin her yerinde, üniversitelerde, liselerde, mahallelerde, fabrikalarda krize, işsizliğe, yoksulluğa, gelecek kaygısına karşı; bu problemin esas kaynağı olan kapitalist emperyalist sisteme karşı mücadeleyi büyütüyor, gençliği kendi saflarına, kendi sınıfının saflarına çağırıyoruz!" denildi. Etkinlikte gençler sık sık "Deniz, Yusuf, Hüseyin sürüyor sürecek mücadelemiz", "Faşizme ölüm halka hürriyet" ve "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganı attı.

MERSİN

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 68 Ormanı'nda Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı. Anmaya, Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), 78'liler Girişimi, İnsan Hakları Derneği (İHD) katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Anmada ilk olarak Prof. Dr. Aytuğ Atıcı konuştu. Atıcı, “Denizlerin yolunda yürümek herkesin anadiline, kimliğine, milliyetine saygı duymak demektir. Roboskî’yi lanetlemek demektir. Denizlerin yolumda olmak demek antiemperyalist olmak demektir. Denizlerin yolunda olmak demek kısaca insan olmak demektir” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer de, 6 Mayıs'ta idam edilen devrimcilerin arzuladığı eşit, adil ve demokratik bir yaşamı savunacaklarını ve böyle bir anlayışla Mersin'deki halklara yaklaşacaklarını dile getirdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başaran da, Türkiye'de devrimcilerin sürekli zor şartlarda mücadele ettiğini ifade ederek bugünkü iktidarın da o dönemin yöneticileri ile aynı zihniyette olduğunu dile getirdi.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları da Denizlerin başladığı mücadelenin tamamlanması gerektiğini söyledi. Hatimoğulları konuşmasında devam eden ölüm oruçlarına değindi ve ‘Leylalar yaşasın’ dedi.

"SOSYALİZM EŞİTLİK VE ADALETİN TEK YOLU"

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen de “Bu savaş ve baskı düzeni devam ettikçe devrim ve sosyalizm mücadelesini silemezler” dedi. Bu düzen yıkılmadan kimsenin rahat yüzü göremeyeceğini vurgulayan Türkmen, 47 yıldır Denizlerin ideallerin her yerde dalgalandığını söyledi. Sosyalizmin eşitlik, adalet ve özgürlüğün tek yolu olduğunu belirten Türkmen, “Bugün Denizlere sahip çıkmak Kürt sorunun çözümünü savunmak, halkların kardeşliğine sahip çıkmak, mülteci işçilerin haklarını korumak ve kapitalist emperyalist bu sisteme karşı mücadele etmektir” dedi.

SAMSUN

Denizler Samsun’da da EMEP il binasında anıldı. Anma sinevizyon gösterimi ile başlarken, Denizler ve mücadeleleri anlatıldı, “Kadın cinayetlerine, çocuk istismarlarına, iş cinayetlerine, işsizliğe ve yoksulluğa, emperyalist işgallere karşı emekçilerin saflarında yer alıp mücadele etmeliyiz” denildi.

Fotoğraf: Evrensel

68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Atakum İskele Meydanı’nda ise Devrimci 78’liler Derneğinin çağrısıyla anıldı. Anmaya siyasi parti ve kitle örgütlerinin yönetici ve üyeleri de destek verdi. Anmada açıklamayı Feyyaz Çanak okudu. 68 gençliğinin emperyalizme karşı verdikleri mücadeleyi onların bıraktıkları yerden miras aldıklarını söyleyen Çanak, bu mücadelenin anlamının bugün daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Hükümetin savaş, şiddet ve sömürü politikalarıyla bugün de yaşamı halka zindan etmeye devam ettiğine dikkat çeken Çanak, “Buna karşı gençlik ve emekçiler mücadele bayrağını dalgalandırıyor” dedi. Etkinlik Müzisyen Ercan Aydın ve Tiyatro Sanatçısı Yaşar Gündem’in şiir ve müzik dinletisi son buldu. (Samsun/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

ELAZIĞ

Elazığ’da Emek Gençliği’nin çağrısıyla yapılan anma etkinliğine çok sayıda genç katıldı. Emek Partisi il binasında düzenlenen “68’den günümüze anti-emperyalizm ve gençlik mücadelesi” adlı söyleşide yapılan konuşmalarda 68 hareketinin dünyadaki seyri ve Türkiye’deki 68’in özellikleri tartışıldı.

Söyleşide söz alan EMEP Elazığ İl yöneticisi Ali Cemal Zülfikar, AKP’nin antiemperyalist gösterilmesini eleştirerek “Anti-emperyalizmi saptırıyorlar. Denizler 6. Filo’yu denize döktüğü zaman AKP’nin öncüleri, onlara saldırı çağrısı yapmıştı. Bugün örneğin ülkemizde emperyalistlerin üsleri var. Böyle antiemperyalistlik olur mu?” dedi. Zaman zaman ortaya çıkan idam tartışmalarına da değinen Zülfikar “Deniz Gezmiş’leri savunurken idama karşı da mücadele etmek gerekir” dedi. “Onların antiemperyalist mücadele ruhuna sahip çıkmalıyız” diyen Zülfikar, “Gençlik, Denizlerin ideallerini hayat geçirme konusunda daha mücadeleci olmalı, onlar gibi kararlı olmalı” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

ANTEP

Emek Gençliği’nin çağrısıyla Emek Partisi il binasında yapılan anma etkinliğine çeşitli mahallerden, liselerden, fakültelerden ve işyerlerinden gençler katıldı. Etkinlikte ilk olarak Denizlerin mücadele arkadaşı Aydın Çubukçu’nun, anma etkinliği için özel hazırladığı video izlendi. 68 döneminin, dünyada ve Türkiye’de halk hareketlerinin, gerilla savaşlarının, öğrenci hareketinin, işçi ve emekçi yığınların antikapitalist, antiemperyalist mücadelesinin yükseldiği bir dönem olduğunu söyleyen Çubukçu, Denizlerin de bu fırtınanın ortasında ortaya çıktığını vurguladı.

Türkiye’de 68 kuşağının, başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm ezilen halkların yanında olduklarını kavradıklarını söyleyen Çubukçu, “Onların iki temel özelliği bizlere yol gösteriyor. Birincisi; içinde bulunduğumuz koşulları tam olarak anlamak, ikincisi; nasıl mücadele edileceğine dair aydınlık bir bilinçle karar vermek” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

Çubukçu son olarak Denizlerin mücadelesinin bugünün işçilerine, emekçilerine, gençlerine miras olduğunu söylerken “Onlar yalnız halkın vicdanlı kalbinde, gözyaşlarında, özlemlerinde değil; aynı zamanda mücadelelerinde de yaşıyor. Mücadele sürdükçe yaşamaya devam edecekler” diyerek sözlerini tamamladı.

Videonun ardından söz alan lise öğrenicisi Helin Çakır, “Denizleri idama götüren zihniyet bugün bizleri savaşa ve yoksulluğa mahkum etmekte. Dört yıl önce 6 Mayıs'ta bizlere seslenen Ali Deniz Uzatmaz yoldaşımızın aramızda olmamasının sebebi bu zihniyettir” ifadelerini kullandı.

Türkiye gençlik hareketinin Denizlerden, Erdallara, Ali Denizlere sürekli ağır bedeller ödeyerek devam ettiğini söyleyen Emek Gençliği üyesi Boran İpek de “Gençlik hareketi, yılmadan ve kararlılıkla bugünlere kadar gelmiştir. Sınıf mücadelesinden aldığımız bilinçle emek ve demokrasi mücadelesi biz kazanana kadar sürecektir” dedi. Etkinlikte liseli gençlerin oluşturduğu grup, müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirdi.

MALATYA

Emek Partisi il binasında “68’den Günümüze Antiemperyalizm ve Gençlik Mücadelesi” paneli düzenlendi. Panel öncesi saygı duruşu yapıldı ve sloganlar atıldı. Panelde Denizlerin mücadele arkadaşı Hasan Kırteke, 68 hareketinin Türkiye ve dünya üzerindeki etkilerinden bahsederken, Emek Gençliği Bölge yöneticisi Merdan Şahin, 68'den günümüze gençlik mücadelesinden bahsetti. Panel sonrası müzik dinletisi yapıldı.

Fotoğraf: Evrensel

BOLU

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Bolu'da Emek Gençliği tarafından yapılan basın açıklaması ile anıldı. "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "Gençlik gelecek gelecek sosyalizm", "Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor, sürecek mücadelemiz" sloganlari atan Emek Gençliği üyeleri ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı yapan Emek Gençliği il yöneticisi Özenç Yaşam Dağ, Deniz'lerin mücadelesinin anti-emperyalist ve bağımsızlık mücadelesi olduğunu dile getirdi. AKP'nin ABD karşıtlığını sahte söylemlerden ve yalanlardan ibaret olduğunu dikkat çekti

Fotoğraf: Evrensel

BURSA

Bursa gençlik örgütlerinin çağrısıyla Nilüfer Kent Konseyi önünden Üç Fidan Parkı’na yapılacak yürüyüş, saldıgan bir grup tarafından engellenmek istendi. Polisin anmaya yapılan saldırıya müdahale etmemesi dikkat çekti.

Bursa'da Denizleri anmak isteyen gençlere saldırı

Fotoğraf: Evrensel

Bursa’da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anması sırasında yaşanan faşist saldırı sonrası gençlik örgütleri hem saldırıyı hem de Denizleri anmak için Nilüfer Üç Fidan Parkında toplandı. Gençlik örgütlerinin ortaklaşarak düzenlediği etkinlikte konuşan Dilek Canbulat “Konak Kültürevi’nde yaşanan saldırıda bütün sorumluluk Bursa Emniyet güçlerinindir. Eylem esnasında yapılan provokasyona karşı bizim uyarı ve telkinlerimize rağmen önlem alınmamış hatta emniyet yetkililerinin tepkileri anmaya katılan arkadaşlarımıza yönelmiştir. Bu tür engelleme ve provokasyon girişimleri bizleri yıldırmayacaktır” dedi.

Basın metnini okuyan Eren Öner ise “Emperyalistlerin yerli iş birlikçisi tek adam yönetimi ve arkasındaki sermaye güçleri, her geçen gün ülkemizi Ortadoğu bataklığına sokmaya devam ediyor. Bir yandan ‘Amerikan emperyalizminin karşısındayız’ derken, bir yandan Rusya’yla S-400 füze anlaşmaları yapıyorlar. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ülkemize geldi. Buradan sesleniyoruz, ülkemizi, geleceğimizi, emperyalizmin askeri birliklerine, ticaret örgütlerine teslim etmeyeceğiz” dedi.

Açıklamada gençliğin ucuz iş gücü sömürüsüne ve karanlık bir geleceğe mahkum edilmek istendiğine dikkat çekilerek “Bu krizi yaratanlar da krizin tüm yükünü bizlere, emekçi halka yükleyenler de sermayedarlar sınıfı ve onları temsilcisi tek adam rejimidir. Kapitalist emperyalist sistemin işçi sınıfına ve gençliğe yaşattığı cehennemi görmek, alternatifini yaratmak için Denizleri anlamak zorundayız” denildi.

ERZİNCAN

Erzincan Emek Gençliği, Deniz Gezmiş ve mücadele arkadaşları için anma programı gerçekleştirdi. "Delikanlım İyi Bak Yıldızlara" belgesel gösterimiyle başlayan anma programında, dünyada '68 kuşağı ve Türkiye '68 kuşağı mücadelelerine değinildi.

Anmaya katılan Emek Gençliği MYK üyesi Yıldıray Coşkun, Deniz Gezmiş ve mücadele arkadaşlarını en iyi şekilde anmanın yolunun onların mücadelelerini anlamaktan ve mücadeleye en ilerden sarılarak sosyalizm mücadelesini en geniş kitlelere ulaştırmaktan geçtiğini söyledi.

VAN

Bajar Kafe'de 5 Mayıs'ta Gazeteci-Yazar Yusuf Karataş'ın katılımıyla "Kürt sorunu bağlamında; ulus, sınıf, siyaset" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşi öncesince Denizler anıldı. Zelal Sahidenur Sarı "Demokrasi ve sosyalizm mücadelesi bugün hâlâ sürüyor ve sürmeye devam edecektir. Bunu sağlamanın temel yolu bizim örgütlü mücadelemizden geçiyor. Bugün Denizlerin şahsında demokrasi ve sosyalizm yolunda mücadele eden ve yaşamını yitiren yoldaşlarımızı saygıyla anıyorum." dedi.

İSKENDERUN

Deniz, Yusuf ve Hüseyin İskenderun’da Emek Partisi tarafından anıldı.

Denizler’in 47 yıldır yüzlerce binlerce gencin adında, mücadelesinde, kararlılığında, cesaretinde yaşadığı ve yaşatılmaya da devam edileceği vurgulanan açıklamada; “Her geçen yıl Denizleri ve mücadelelerini hatırlamak, emperyalizme karşı açıktan ve örgütlü bir savaşımın içerisinde yer almak isteyenlerin sayısı çoğalıyor. Çünkü 47 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de Denizleri idam eden düzenin temsilcileri iktidardalar. Uluslararası sermaye güçleri ve onların yerli işbirlikçileri dünyanın her tarafını yağmalıyor, kapitalizmi, barbarlığı en ücra köşelere kadar götürüyor! Onların yerli işbirlikçileri Türkiye’den Venezuela ve Latin Amerika’ya, Suriye ve Ortadoğu’dan Afrika’ya ırkçı, gerici, mezhepçi savaş politikalarından vazgeçmiyor, dünya halklarının barış ve özgürlük özlemlerine yağma, savaş ve sömürüden başka cevap vermiyorlar!” denildi.

Denizler İskenderun'da Emek Partisinin düzenlediği etkinlikle anıldı | Fotoğraf: Evrensel

Tek adam yönetimi ve arkasındaki sermaye güçlerinin her geçen gün ülkeyi Ortadoğu bataklığına sokmaya devam ettiği, emperyalist savaş politikalarının parçası yaptığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi; “Bir yandan “Amerikan emperyalizminin karşısındayız” derken, bir yandan Rusya’yla S-400 füze anlaşmaları yapıyorlar. Bir yandan Venezuela’ya destek açıklamaları yapıyor öte yandan Türkiye’nin NATO üyeliği ve emperyalist devletlerle olan göbek bağı devam ediyor. İşte bugün, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ülkemize geldi! Buradan sesleniyoruz, ülkemizi, geleceğimizi, emperyalizmin askeri birliklerine, ticaret örgütlerine teslim etmeyeceğiz! NATO’su da, İncirlik Üssü de, yerli işbirlikçileri de defolup gidecek, biz kalacağız! Bir kez daha Denizlerden devraldığımız mücadele bayrağı ile buradan hep birlikte haykırıyoruz; Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filoyu unutmayın!” denildi.

RİZE

Fotoğraf: Evrensel

Rize Fındıklı’da da Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma etkinliği düzenlendi. Tuncer Ergüven Sosyal Tesislerinde düzenlenen anmada Denizlerden bugüne mücadele tarihi anımsatıldı. Etkinlik belgesel gösterimi ve şiir dinletisi ile sona erdi.

İNGİLTERE - LONDRA

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) Londra’da 6 Mayıs anması gerçekleştirdi. Anmada, Denizlerin Avukatı Halint Çelenk de anıldı.

Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anmada konuşan DAY-MER Başkanı Aslı Gül, Denizlerin özgürlüklerin olduğu bir dünya için mücadele ettiklerini hatırlattı. Gül, "Onlar cesaretli, atılgan ve önderlerdi. Denizlerin anısını yaşatmanın, yerli halklarla birlikte ortak mücadeleyi yükseltmekle mümkündür. Onlar idam sehpasında verdikleri mesajlarla bizim yolumuzu açtılar. ‘Yaşasın Marksizmin ve Leninizmin yüce ideolojisi’ diyerek bize yol gösterdiler" dedi.

Daha sonra konuşan Denizlerin arkadaşı Yazar Aydın Çubukçu, birkaç yıldır Karşıyaka mezarlığına gidemediğini, orada toplanan onbinlerle bir araya gelemediğini söyledi. Karşıyaka mezarlığına gelenlerin bir mezar ziyaretinden çok, Denizlerin hala onbinleri birleştirmeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirten Çubukçu, "Onlar bir yangın ormanında yeşeren fidanlardı" dedi. Denizlerin sadece öğrenci hareketinin değil bir bütün olarak bir halk hareketinin önderleri olduklarını hatırlatan Çubukçu, Deniz’in olağanüstü yetenek ve becerilerinin eyleme yansıdığını, 6. Filo’ya karşı yapılan eylemlerdeki önderliğinin tartışmasız olduğunu belirtirken, "Deniz’in önderlik yaptığı bir eylem başarısız olmazdı" dedi.

Yazar Aydın Çubukçu | Fotoğraf: Evrensel

Denizlerin Avukatı Halint Çelenk’den de söz eden Çubukçu, "Halint Çelenk iradesini bedeni üzerinde hakim kılarak 6 Mayıs’ta tabutu ile Denizlerin anmasına katıldı" dedi.

Konuşmaların ardından DAY-MER Kadın Korosu ve çocuk müzisyenler sahne aldı. Anma etkinliği, Canan Sağar ve İbrahim Kırılmaz’ın sunduğu müzik dinletisiyle sonra erdi.

Fotoğraf: Evrensel

ALMANYA - ESSEN

Denizler Essen’de de anıldı. Denizlerin mücadele arkadaşı Mustafa Yalçıner’in konuşmacı olduğu anmada, Yazar Şair Molla Demirel şiirleri ile Sanatçı Nedim Şahin sazıyla sahne aldı.

Fotoğraf: Evrensel

Yalçıner, Denizlerin ortaya çıktığı toplumsal koşulları ve dünya sosyalist hareketinin içinde bulunduğu durumu, revizyonizmin tahrifatını anlatarak, Denizlerin her zaman reformcu değil devrimci olduklarını söyledi. Spartaküs’ten beri süren sınıf mücadelesinin temel taşlarına ve duraklarına dikkat çeken Yalçıner, günümüzde süren sınıf mücadelesinde kapitalizmin yıkılmaya mahkum olduğunu belirterek, hayatı üretenlerin, işçi ve emekçilerin artık dünyayı yönetebilecek durumda olduklarını belirtti. Türkiye’deki politik gelişmeleri ve seçim sonuçlarını değerlendiren Yalçıner, bütün diktatörler gibi Erdoğan’nın da kaybedeceğini söyledi.

Duisburg/Essen Üniversitesi Öğretim Üyesi Berrin Uyar, bir öğrencisinin Denizleri konu alan ödevi üzerine yaşadıklarını, Denizler ile mücadele arkadaşlığını, asıldıkları zaman yaşadıklarını anlattı.

Yazar Şair Molla Demirel ise şiirlerini okudu. Sanatçı Nedim Şahin de Demirel’e eşlik ederek sazı ve sözü ile anmaya katkı sundu. (HABER MERKEZİ)