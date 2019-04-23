23 Nisan 2019 20:34

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuk istismar edildi

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz bırakılması ve hastaneye kaldırılması Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuk istismar edildi

Küçükçekmece İkitelli halkı çocuk istismarına karşı sokağa çıktı

Fotoğraf: Evrensel

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    22 Nisan günü İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara maruz bırakıldı. Ertesi gün istismarı duyan Kanarya Mahallesi halkı eylemlere başladı. Eylemler daha sonra Türkiye geneline yayıldı. İstismarda bulunduğu belirtilen M. V., 4 gün sonra tutuklandı.

    İLK GÜN NE OLDU?

    İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

    İstismar, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu, apartman boşluğuna götürülerek cinsel istismara maruz bırakıldı. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine götürdü.

    İstismar 22 Nisan Pazartesi günü yaşanırken olay mahalle halkı tarafından 23 Nisan günü duyuldu. Yaşananlara tepki gösteren mahalle halkı eylemlere başladı. İstanbul Tabip Odası 25 Nisan’da ameliyata alınan ve ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen çocuğun tedavisinin sona erdiğini ve ailesine teslim edildiğini duyurdu.

    MAHALLELİ İSTİSMARA KARŞI SOKAĞA ÇIKTI

    İstismar haberinin duyulması üzerine (23 Nisan) mahalle halkı ayağa kalktı. İstismarı protesto eden mahalle halkı karakol önüne toplandı. Akşam boyunca kadınlar mahalle aralarında yürüyüş yaparak halkı tepki göstermeye çağırdı. İlerleyen saatlerde artan kalabalık karakol önüne gelerek protestoyu burada sürdürdü. Yanlarında getirdikleri tencere ve tavaları çalarak istismarı protesto eden mahalle halkı, tepkilerini ise sloganlara yansıttı. Polis karakol önünde toplanan yüzlerce kişiye dağılma çağrısı yaptı. Mahalle halkı, polise de tepki gösterdi. 

    HALK CADDEYİ TARAFİĞE KAPATARAK YÜRÜYÜŞ YAPTI

    24 Nisan günü yeniden bir araya gelen mahalleli gün boyu eylemlerini sürdürdü.

    HDP Kadın Meclisinin çağrısıyla karakol önünde yapılan eylemde konuşan HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Mecliste daha önce de defalarca kez verdikleri “Çocuk Bakanlığı kurulsun, Çocuk Hakları Komisyonu aktif hale gelsin” önerilerinin reddedildiğini ve görmezden gelindiğini vurguladı. Kerestecioğlu, çocuk istismarının ancak kadınların güçlü bir mücadelesi ile son bulabileceğini kadınların ve mahalle halkının bu olayı da takip edeceğini söyledi. ENSAR ve 115 hamile çocuk skandalında ve daha başka pek çok olayda “Bir kereden bir şey olmaz” diyenlerin bu istismara da zemin hazırladığını vurgulayan Kerestecioğlu, çocuk istismarına karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Mahalle halkı akşam saatlerinde Sefaköy'e yürüyüş başlattı. Sefaköy'e giden ana caddeyi trafiğe kapatan Kanarya halkının yürüyüşü dakikalar geçtikçe kitleselleşti. Halk istismara tepkisini sloganlara yansıttı. Yürüyüşün önü Sefaköy'de polislerce kesildi. Polisler halkın E-5'e çıkışını engelledi.

    SORUŞTURMA HAKKINDA GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

    24 Nisan günü istismara ilişkin İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (ÇHM) de Baro Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu eşliğinde hastaneye giderek olaya ilişkin bilgi aldı. Heyet aynı zamanda soruşturmaya ilişkin de savcılık ile görüştü. İstanbul Barosu ÇHM Genel Sekreteri Av. Fırat Çiçek, savcılığın soruşturmaya ilişkin tam kapsamlı gizlilik kararı verdiğini belirtti.

    VALİLİK: PROVOKASYON AMACIYLA KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR

    Valilikten 24 Nisan günü açıklama yapıldı.

    İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef bu tür müessif olayların toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı da tarafımızdan dikkatle izlenmekte ve tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmaktadır. Bu olayları kullanmak isteyen art niyetli paylaşımlara itibar edilmemesini, yoğun emek ve mesai içerisinde bu tür olayların önlenmesi ve aydınlatılması için görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olunmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

    İstismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M. V. "cinsel istismar" suçundan 26 Nisan’da tutuklandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25 Nisan günü failin yakalandığını açıkladı. Şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandı. 20 yaşındaki yabancı uyruklu M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.

    Gözaltına alınan 9 kişiden, olayla ilgisi olmadığı tespit edilen Pakistanlı 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

    Cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi. Şüpheli M.V'nin ifadesi, Küçükçekmece Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde alındı. Tercüman eşliğinde sorgulanan M.V. suçunu itiraf ettikten sonra işlemlerin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. M.V, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "cinsel istismar" suçundan 26 Nisan'da tutuklandı.

    SİYASİLERDEN İSTİSMARA TEPKİ

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde cinsel istismara maruz bırakılan 5 yaşındaki çocuğun ailesini ziyaret etti. Akşener, çocuk istismarıyla ilgili caydırıcı hukuki tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi. 

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 24 Nisan günü istismara maruz bırakılan çocuğun ailesini ziyaret etti. Toplanan kalabalığa açıklamada bulunan İmamoğlu, Endişe duymayın, çocuklarımızın kılına zarar gelmesin istiyoruz onun için toplumu eğitmemiz lazım” dedi. Süreci takip edeceiğini belirten İmamoğlu, "Sadece bu anınızı sizinle paylaşmak istedim. Sizin yanınızdayız çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu.

    Siyasiler, istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun evini ziyaret etti

    Siyasiler, istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun evini ziyaret etti

    Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, Küçükçekmece’deki çocuğa cinsel istismar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet politiktir ve bu şiddete karşı sessiz kalmıyoruz!" dedi. İktidarın sistematik uygulama ve söylemleri, kadınlar ve çocukların her türlü şiddetin hedefi haline gelmesinin önünü açtığını ve günden güne suç sayısının arttığının altını çizen Barbaros, "Çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi, çocuk evliliğinin teşviki gibi cinsel istismarı meşru kılmaya gayret eden yasa tasarılarından 'bir kereden bir şey olmaz' aklamalarına kadar her fırsatta çocuklar istismara açık hale getiriliyor. Öte yandan cezasızlık getiren yasalardan rıza tartışmalarına uzanan süreç failleri cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı. (25 Nisan)

    EMEP: Çocuk istismarına ve cinsel saldırıya karşı sessiz kalmıyoruz!

    EMEP: Çocuk istismarına ve cinsel saldırıya karşı sessiz kalmıyoruz!

    ÇOCUK İSTİSMARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cinsel istismarı meclis gündemine taşıdı. Ağbaba, çocukların cinsel istismara uğramasının önüne geçilmesi, yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara verilen cezaların caydırıcılığının artırılması konusunda etkili önlemlerin alınması amacıyla meclis araştırması açılmasını istedi.

    Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarı meclis gündemine taşındı

    Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarı meclis gündemine taşındı

    SÜLEYMAN SOYLU: KÜÇÜKÇEKMECE SİYASALLAŞTIRILIYOR

    27 Nisan günü katıldığı TV programında Küçükçekmece'deki çocuk istismarıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Küçükçekmece siyasallaştırılıyor" dedi. Soylu, " Türkiye'de sapla saman karışıyor. Bu toplumsal bir konu, siyasal değil. Mesela Küçükçekmece siyasallaştırmaya çalışıyor. İmamoğlu kalktı gitti, oradaki aile bireyin biriyle fotoğraf çektirdi. Dünyada tek kural vardır, aile ifşa edilmez. Bizim bu konuda özellikle sosyal medya konusunda hepinize, hepimize iş düşüyor. Küçükçekmece'de bir avukat yazıyor. 5 yaşındaki çocuk baygın tecavüze uğramış bulunuyor. Kişilerin karakolda ifadesi alınıyor. Çocuğun öldüğünü söylüyor, sosyal medyada büyük bir infial ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

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    "İSTİSMARI ÖNLE, MECLİS GÖREVE"

    Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasının ardından başta kadınlar olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde yurttaşlar sokağa çıktı, tepkisini gösterdi.  Türkiye’nin dört bir yanına yayılan eylemlerde şu talepler öne çıktı:

    • İstismarı önlemeye odaklanmak gerek. İstismara zemin sunan tüm faktörler ortadan kaldırılmalı.
    • Etkin bir Çocuk Koruma Yasası oluşturulmalı.
    • Kanunlar, eğitim sistemi, sağlık sistemi, toplumsal hayatın her alanı, kurumların işleyişleri çocukların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmeli.
    • 18 yaşının altındaki her bireyin çocuk olduğu kabul edilmeli; tüm yasal mevzuat buna uygun hale getirilmeli, evlenme yaşının küçültüldüğü her türlü düzenleme kaldırılmalı.
    • İstismarı fark edebilecek bir izleme sistemi oluşturulmalı.
    • Çocuğun her tür riskli durumdan, ebeveyn istismarı da dahil ihmal -istismardan korunma hakkı vardır ve bu hak, devlet kurumları aracılığıyla yerine getirilmelidir.
    • İstismar gerçekleştikten sonra da çocuğun korunması için çocuk odaklı, çocukların hırpalanmadığı, yargılanmadığı, suçlanmadığı, hızlı işleyen, faile cezasızlık getirmeyen, çocuğu mağdur etmeyen, çocuğu istismar ortamından uzaklaştıracak, istismarcıdan koruyacak bir müdahale sistemi kurulmalı.
    • İstismarda sorumluluğu olan herkes hesap vermeli, adalet sağlanmalı.

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