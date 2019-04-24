Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarı meclis gündemine taşındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğramasını meclis gündemine taşıdı. Ağbaba, "23 Nisan’da Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeyi teslim ettiği çocukların tecavüz edilebilecek bir obje olarak görülmesi Türkiye için tüm sorunların önüne geçmektedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, çocukların cinsel istismara uğramasının önüne geçilmesi, yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara verilen cezaların caydırıcılığının artırılması konusunda etkili önlemlerin alınması amacıyla meclis araştırması açılmasını istedi.

Ağbaba, önergesinde çocuk istismarıyla ilgili gerçekleri ortaya koyarak Türkiye’de yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını; 2018 yılı TÜİK verilerine göre, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğunun devletin izniyle evlendirildiğini, 6 yılda 142 bin 298 çocuğun anne olduğunu belirtti. (HABER MERKEZİ)