Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı sokağa çıkanlar ne istiyor?

Gizem ÖRNEK

İstanbul

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasının ardından başta kadınlar olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde yurttaşlar sokağa çıktı, tepkisini gösterdi. Çocuk istismarına karşı Türkiye’nin dört bir yanına yayılan eylemlerde öne çıkan taleplere ilişkin Evrensel’e değerlendirmelerde bulunan Ankara Kadın Platformundan Yurdagül Çabat, “Artık yaşananlar, üst üste gelen istismar ve şiddet olayları insanların canına tak etti. Dolayısıyla her kesimden insan sokağa çıkıyor, ses çıkarıyor. Kadınlar başta olmak üzere herkes asıl sorumluları hedef alıyor” diye konuştu. Çocuk istismarı olaylarındaki artışta iktidarın politikalarının ve söylemlerinin etkisine dikkat çeken Çabat, “Küçükçekmece’de yaşanan olay bir kişinin ya da ‘bir sapığın’ yaptığı bir olay olarak değerlendirilemez. Asıl fail şimdiye kadar istismarcıları aklayan ve istismarı adım adım meşrulaştıranlardır” dedi.

“Asıl failler bunlardır” diyen Çabat, çocuk istismarına karşı ülkenin birçok iline yayılan eylemlerde gerçek faillere tepki gösterildiğine dikkat çekerek “Biz ses çıkarmadıkça, sessiz kaldıkça istismarın üzeri kapatılmaya, istismar meşrulaştırılmaya devam edecek. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Çabat taleplerin yerine getirilmesi için Meclisi de görev almaya çağırdı.

Çabat eylemlerde öne çıkan talepleri ise şöyle sıraladı:

İstismarı önlemeye odaklanmak gerek. İstismara zemin sunan tüm faktörler ortadan kaldırılmalı.

Etkin bir Çocuk Koruma Yasası oluşturulmalı.

Kanunlar, eğitim sistemi, sağlık sistemi, toplumsal hayatın her alanı, kurumların işleyişleri çocukların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmeli.

18 yaşının altındaki her bireyin çocuk olduğu kabul edilmeli; tüm yasal mevzuat buna uygun hale getirilmeli, evlenme yaşının küçültüldüğü her türlü düzenleme kaldırılmalı.

İstismarı fark edebilecek bir izleme sistemi oluşturulmalı.

Çocuğun her tür riskli durumdan, ebeveyn istismarı da dahil ihmal -istismardan korunma hakkı vardır ve bu hak, devlet kurumları aracılığıyla yerine getirilmelidir.

İstismar gerçekleştikten sonra da çocuğun korunması için çocuk odaklı, çocukların hırpalanmadığı, yargılanmadığı, suçlanmadığı, hızlı işleyen, faile cezasızlık getirmeyen, çocuğu mağdur etmeyen, çocuğu istismar ortamından uzaklaştıracak, istismarcıdan koruyacak bir müdahale sistemi kurulmalı.

İstismarda sorumluluğu olan herkes hesap vermeli, adalet sağlanmalı.



Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıs yakalandı