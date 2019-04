EMEP: Çocuk istismarına ve cinsel saldırıya karşı sessiz kalmıyoruz!

Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, Küçükçekmece’deki çocuğa cinsel istismar ve metrobüste kadına yönelik cinsel saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet politiktir ve bu şiddete karşı sessiz kalmıyoruz!" dedi.

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar ve metrobüste bir kadının cinsel saldırıya maruz kalması olaylarının, her gün yaşanan onlarca istismar ve saldırıdan yalnızca medyaya yansıyanlarndan olduğunu belirten Barbaros, "Ne yazık ki ülkenin her köşesinde her gün sayısız cinsel saldırı yaşanıyor ve çoğu kez failleri cezasız kalıyor" dedi.

"CEZASIZLIK GETİREN YASALAR FAİLLERİ CESARETLENDİRİYOR"

İktidar partisinin sistematik uygulama ve söylemleri, kadınlar ve çocukların her türlü şiddetin hedefi haline gelmesinin önünü açtığını ve günden güne suç sayısının arttığının altını çizen Barbaros, "Çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi, çocuk evliliğinin teşviki gibi cinsel istismarı meşru kılmaya gayret eden yasa tasarılarından 'bir kereden bir şey olmaz' aklamalarına kadar her fırsatta çocuklar istismara açık hale getiriliyor. Öte yandan cezasızlık getiren yasalardan rıza tartışmalarına uzanan süreç failleri cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların hemen ardından yayın yasakları getirildiğine dikkat çeken Barbaros şunları söyledi, "Biliyoruz ki bu türden yasaklar çocuğun üstün yararına kullanılmasından daha çok kamuoyu tepkisini azaltmak, basının takibini zorlaştırmak, faillerin yargılanıp yargılanmadığını, yargı sürecinin nasıl geçtiğini kamuoyunun bilmesini önlemek, yalnızca faillerin değil devletin sorumluluğu olduğu gerçeğinin üstünü örtmek için kullanılıyor."

"GÜVENLİ BİR YAŞAM SUNMAYANLAR EŞİTLİK TALEBİMİZİ REDDEDİYOR"

Kadınların her alanda yaşadığı eşitsizlik ve şiddet iktidar politikalarıyla derinleştirilirken her taraftan kuşatılan kadınların yaşamlarını sürdüremez hale getirmek istendiğini vurgulayan Barbaros, cinsel taciz ve saldırının her kadının neredeyse yaşamının günlük bir parçası haline gelmişken yine faillerin cezalandırılmayarak ödüllendirildiğini dile getirdi.

İstanbul’un Küçükçekmece’de yaşanan istismar ve metrobüste yaşanan taciz olayıyla sarsıldığı ve kadınlar tepkilerini sokağa yansıtmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon" ve "Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu" önerilerinin iktidarın yerel temsilcilerince reddedildiğinin altını çizen Barbaros, "Ne ülkede ne kentte kadınlara ve çocuklara güvenli, özgür bir yaşam sunmayanlar, kadınların eşitlik talebini böyle cevaplıyor. Bu da yetmezmiş gibi, faili yakalamak yerine, Küçükçekmece’de sokaklara dökülen ve failin yakalanmasını isteyen halka biber gazı ile müdahale etmiştir" dedi.

"KADINA VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET POLİTİKTİR, SESSİZ KALMIYORUZ"

Bugün yaşanan her bir cinsel saldırı ve cinsel istismarın suç ortağının; istismarı aklayanlar, tecavüzcüleri koruyanlar, her türlü şiddeti toplumun her kesiminde arttıran eylem ve sözleri istikrarla sürdürenler olduğunu belirten Barbaros şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar ve çocukların güvenle yaşayabilecekleri bir hayat için etkili çözümler üretmekten imtina eden; idam, hadım, pembe metrobüs gibi sorunu daha da derinleştiren politikalar yürütenlerdir. Yargı mekanizmasını adaletten değil, erkekten yana kullananlardır. Bir kez daha söylüyoruz: Kadına ve çocuğa yönelik şiddet politiktir ve bu şiddete karşı sessiz kalmıyoruz! İktidarın çocukları her türlü istismara, kadınları ise her türlü şiddete mahkum etmeye dönük her türden uygulamasına karşı taleplerimizi haykırmak için tüm kadınları 1 Mayıs’ta alanlara mücadele etmeye çağırıyoruz." (HABER MERKEZİ)

