Siyasiler, istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun evini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde cinsel istismara maruz bırakılan 5 yaşındaki çocuğun ailesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün (25 Nisan) Küçükçekmece'de cinsel istismara maruz bırakılan 5 yaşındaki çocuğun evine ziyarette bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Akşener, çocuğun durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. Akşener, çocuk istismarıyla ilgili caydırıcı hukuki tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi. Akşener, "Bu konuya ilişkin Meclis'te bir çalışma yapılacak. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Ben 3 yaşında bir çocuğun babaannesiyim. Yani ne ara bu hale geldik, bu manada hukuki tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüz. Sağlık durumları iyi" dedi.

Fotoğraf: DHA

Cinsel istismarı gerçekleştirdiği şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığından ailenin yanında haberdar olduğunu söyleyen Akşener, "Sayın Soylu'nun açıklamasını duyduk, oradayken. Ondan da memnun olduk. Kızımız, verilen bilgiye göre, zaten teşhis etmiş" diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu | Görsel, Cumhuriyet'in ilgili haberindeki videodan alınan ekran alıntısıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün (24 Nisan) istismara maruz bırakılan çocuğun ailesini ziyaret etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kitleye açıklama yapan İmamoğlu, süreci takip edeceğine dair aileye söz verdi. İmamoğlu, "Sadece bu anınızı sizinle paylaşmak istedim. Sizin yanınızdayız, çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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