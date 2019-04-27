İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Çubuk'ta reaksiyon var provokasyon yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de Enine Boyuna programına katıldı.

Ankara Çubuk'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırılasıyla ilgili konuşan Soylu, "Orada bir reaksiyon var, provokasyon yok" dedi.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNDE HİLE VAR"

İstanbul seçimleriyle ilgili ise Soylu "Bu seçimin içerisinde bulunduğu şartlar ve sonucu YSK'nın vereceği karara bağlı değildir. Bu tartışma İstanbul seçmenin üzerinde her daim olacaktır" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, İstanbul seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek şunları söyledi: "Sandıklar açıldı, oylar tasnif edilirken burada hileler yapılabilir. Bu herkesin gözü önünde olabilir. Üç, oy okunurken çetele tutulur. İki kişi oturur, kontrollü olsun diye her partiye çizik atar. Kutuları işaretler. Diyelim ki AK Parti 200 aldı, CHP 120 aldı vs. Bu buradan sandık sonuç tutanağına geçer. Hile burada. Bu hileyi biz yemişiz."

RABİA NAZ CİNAYETİYLE İLGİLİ KONUŞAN SOYLU "VALLAHİ BİRŞEY BULAMADIK"

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili sorulan soruyu ise şöyle yanıtladı Soylu: "Babasıyla kaç defa görüştüm. Birisi bana dedi ki, 'Orada hatırlı bir kişi sayesinde bu çocuk öldü. Bu çocuğun ölümünü sizin emniyet teşkilatı dahil olmak üzere işbirliği yaparak o çocuğun ölümünü düşme olarak gösterildi.' Ben müfettiş görevlendirdim. Hem mülkiye hem de polis müfettişi. Bunu ilk kez söylüyorum kamuoyunda. Defalarca gittiler. Vallahi bir şey bulamadık. Eğer öyle bir şey olsaydı hemen görevden alacaktım. Ortada adli tıp da dahil olmak üzere böyle bir şey bulamadık."

"KÜÇÜKÇEKMECE SİYASALLAŞTIRILIYOR"

Küçükçekmece'deki çocuk istismarıyla ilgili de konuşan Bakan Soylu, "Küçükçekmece siyasallaştırılıyor" dedi.

Soylu, "Kadına şiddette biz 19. sıradayız. Almanya, Kanada bizden daha üsteler. Türkiye'de sapla saman karışıyor. Bu toplumsal bir konu, siyasal değil. Mesela Küçükçekmece siyasallaştırmaya çalışıyor. İmamoğlu kalktı gitti, oradaki aile bireyin biriyle fotoğraf çektirdi. Dünyada tek kural vardır, aile ifşa edilmez. Bizim bu konuda özellikle sosyal medya konusunda hepinize, hepimize iş düşüyor. Küçükçekmece'de bir avukat yazıyor. 5 yaşındaki çocuk baygın tecavüze uğramış bulunuyor. Kişilerin karakolda ifadesi alınıyor. Çocuğun öldüğünü söylüyor, sosyal medyeda büyük bir infial ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)