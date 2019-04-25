    • Çocuk istismarına isyan büyüyor: Suç ortağı istismarı aklayanlar

    Küçükçekmece’de yaşanan çocuk istismarına karşı ülkenin dört bir yanında eylemler yapıldı, faillerin cezalandırılması ve istismarın önlenmesi istendi.

    25 Nisan 2019 14:10
    Son Güncellenme Tarihi: 25 Nisan 2019 22:24
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    İstanbul Küçükçekmece’de yaşanan çocuk istismarı sonrası başta kadınlar olmak üzere halkın isyanı büyüyor. Dün yurdun pek çok yerinde yapılan eylemlerden sonra bugün de pek çok ilde eylemler ve basın açıklamaları düzenlenerek istismara tepki gösterildi.

    İSTANBUL

    İstismara karşı İstanbul’un pek çok ilçesinde kadınlar yürüyüş ve basın açıklamaları düzenledi. İstismarın yaşandığı Kanarya Mahallesinde halk, istismara maruz kalan çocuğun evi önünde toplanarak ailesine destek verdi. Çocuklarının durumunun iyi olduğunu ifade eden aile, destek için gelenlere teşekkür etti. Ziyaret sonrası mahalleli yürüyüş yaparak istismarı protesto etmek istedi. Yürüyüş nedeniyle mahalleye zırhlı polis araçları sevk edildi. Polis ablukası nedeniyle mahalle halkı dağıldı.

    AVCILAR

    Fotoğraf: Evrensel

    5 yaşındaki çocuğa yönelik istismar ve metrobüste bir kadının cinsel saldırıya maruz kalmasına ilişkin açıklama yapan Emek Partisi (EMEP) Avcılar İlçe Örgütü, “Her bir cinsel saldırı ve cinsel istismarın suç ortağı; istismarı aklayanlar, tecavüzcüleri koruyanlar, her türlü şiddeti toplumun her kesiminde arttıran eylem ve sözleri istikrarla sürdürenlerdir” dedi.

    Avcılar Marmaraca Caddesi girişinde yapılan açıklamada konuşan EMEP Üyesi Berivan Balkay, “Artık yeter, iktidar partisinin sistematik uygulama ve söylemleri, kadınlar ve çocukların her türlü şiddetin hedefi haline gelmesinin önünü açıyor, günden güne suç sayısı artıyor. Yaşanan olayların hemen ardından yayın yasakları getiriliyor. Biliyoruz ki bu türden yasaklar çocuğun üstün yararına kullanılmasından daha çok kamuoyu tepkisini azaltmak, basının takibini zorlaştırmak, faillerin yargılanıp yargılanmadığını, yargı sürecinin nasıl geçtiğini kamuoyunun bilmesini önlemek, yalnızca faillerin değil devletin sorumluluğu olduğu gerçeğinin üstünü örtmek için kullanılıyor” dedi.

    Hükümetin gündeme getirdiği idam, hadım, pembe metrobüs gibi önerilere de tepki gösteren Balkay, “İktidarın çocukları her türlü istismara, kadınları ise her türlü şiddete mahkûm etmeye dönük her türden uygulamasına karşı taleplerimizi haykırmak için tüm kadınları1 Mayıs’ta alanlara mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.

    KARTAL

    Fotoğraf: Evrensel

    Kartal Emek ve Demokrasi Güçleri de Kartal Meydanında “Tacizleri, Tecavüzleri Koruma Yargıla” diyerek açıklama yaptı. Eylemde Topselvi Mahallesi Atatürk ilkokulunda çalışan sınıf öğretmeni İlkay Sivaslı’nında sevgilisi tarafından katledilmesi de protesto edildi. Basın açıklamasını Eğitim-Sen 5 No’lu Şubeden Filiz Çay okudu.

    Açıklamada “Bütün Kartal halkını bizi dört duvara hapsetmeye çalışan, sokakları meydanları her geçen gün daha yaşanamaz hale getiren erkek egemen sisteme karşı örgütlenmeye çağırıyoruz” denildi.

    SULTANGAZİ

     

    İstanbul Sultangazi’de de kadınlar yürüyüş yaparak çocuk istismarını protesto etti. Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde yapılan açıklamada hükümete tepki öne çıktı.

    ANKARA

    Ankara’da ise kadınlar çocuk istismarına karşı Kızılay Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi. Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla yapılan eylemde 'Susmuyoruz Korkmuyoruz İtaat Etmiyoruz', 'Yaşasın Kadın Dayanışması', 'Tecavüzü Aklama Çocuklara Sahip Çık' sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan Ankara Kadın Platformu Üyesi Nur Aytemur, çocuk istismarlarının münferit olmadığına dikkat çekti. Her güne bir taciz, istismar, tecavüz ya da şiddet haberi ile uyandıklarını belirten Aytemur, “Artık bu haberler canımıza tak etti. Yetkililer ise failleri cezalandırmak yerine bu duruma tepki gösteren kadınları baskılamayı tercih ediyor. Erken evlilik adı altında istismarcıları aklama derdine düşenlerin karşısında biz kadınlar varız, buradayız” dedi.

    Aytemur, gerçek adalet sağlanana kadar, sanıklar gereken cezayı alana kadar ve cinsiyet eşitliği sağlayana kadar bu davaların da, erkek yargının da, erkek egemen sistemin de peşinde olacaklarını söyledi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Ankara'da bir grup genç de çocuk istismarlarına oturma eylemi yaparak tepki gösterdi. Kızılay Karanfil Sokak’ta yapılan oturma eyleminde gençler göz ve ağızlarını kapatarak çocuk istismarına sessiz kalınması protesto etti.

    Eylem sırasında protestoculara "açık saçık giyiniyorlar" diyen bir şahıs, çevredekilerin tepkisiyle uzaklaştırıldı. Yoldan geçenler arasında durup oturma eylemine katılanlar da oldu. Gözlerini kapatarak oturma eylemi yapan kadın, "Ben bu tavizlere sessiz kalan toplumu canlandırıyorum" dedi.

    ESKİŞEHİR

    Fotoğraf: Evrensel

    Eskişehir’de kadınlar Eskişehir Demokratik Kadın Platformu’nun (EDKP) çağrısıyla sokağa çıkarak, İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuğun maruz kaldığı istismarı protesto etti. Adalar MİGROS önünde bir araya gelen kadınlar, cezasız bırakılan her suçun istismarı meşru kıldığına ve suçluları cesaretlendirdiğine dikkat çekerek, cinsel istismar faillerinin derhal yakalanarak tutuklanmasını istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’u görevini layıkıyla yapmaya davet eden Eskişehirli Kadınlar, “Gerçek adalet sağlanana ve sanıklar gereken cezayı alana kadar bu davaların da, erkek yargının da, erkek egemen sistemin de peşinde olacağız” dedi.

    KOCAELİ

    Fotoğraf: Evrensel

    Kocaeli'de de kadınlar istismara tepki gösterdi. İzmit Belediye İş Hanı önünde Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla toplanan kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları attı. Kocaeli Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Sibel Yılmaz, “Daha birkaç gün önce 23 Nisan Çocuk Bayramı'ydı. Ama bir çocuk, bayramını yaşayamadı” dedi.

    Anayasanın ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların yok sayıldığını söyleyen Yılmaz, “İnançların, yasal kurumların, toplumsal alışkanlıkların cinsel saldırı ve istismarın aklanması için paravan olarak kullanılması özünde tüm toplumsal çürümüşlüğü ortaya sermektedir. Ne yazık ki bunun temel sorumlusu olan iktidar, devletin çocukların istismara uğradığı şartları ortadan kaldırma ve koruyucu-önleyici hizmetleri kurumsallaştırma görevine uygun hareket etmek bir yana, istismarı suç ve ceza eksenine sıkıştırmakta, hadım gibi insan haklarına aykırı ve dini referanslı çözümler önermektedir. Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar yok sayılmaktadır" ifadelerini kullandı.

    Kadınlar açıklamanın ardından ses çıkarma eylemi gerçekleştirdi.

    BURSA

    Bursa Kadın Platformu’nun çağrısıyla Heykel’de bir araya gelen kadınlar da “Susma haykır, istismara hayır”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Tacize tecavüze istismara hayır” sloganları atarak istismarı protesto etti. Basın açıklamasını okuyan Bursa Kadın Platformu üyesi Berna Yeşiltepe, Türkiye’nin çocuk istismarında üçüncü sırada yer aldığını; yılda ortalama 8 bin çocuğun istismara uğradığını, çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda 3 kat arttığını söyledi. Yeşiltepe, “Çocuğu korumak devletin birinci görevidir. Çocuğun her türlü istismarına karşı hemen acil bir eylem planının hazırlanması gerek” dedi. Çocuklara yönelen cinsel, fiziksel ve duygusal şiddetin her türlüsünü kınadıklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini, aynı zamanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’u görevini layıkıyla yapmaya ve çocuklara sahip çıkmaya davet ettiklerini söyleyen Yeşiltepe, son olarak, “Biz kadınlar her türlü desteğe hazırız” diyerek hükümete çağrıda bulundu.

    ADANA

    Fotoğraf: Evrensel

    Ekmek ve Gül Adana okurları da çocuk istismarını protesto etti. Basın toplantısı yapan kadınlar istismar zanlılarının bir an önce bulunmasını istedi. Basın metnini okuyan Emine Bitireç, her güne bir taciz, istismar, tecavüz ya da şiddet haberi ile uyandıklarını belirterek “Cezasız bırakılan her suç, istismarı meşru kılmakta, suçluları cesaretlendirmektedir. Cinsel istismar failleri derhal yakalanarak tutuklanmalıdır. Gerçek adalet sağlanana ve sanıklar gereken cezayı alana kadar bu davaların da, erkek yargının da, erkek egemen sistemin de peşinde olacağız” dedi.

    BORNOVA

    Fotoğraf: Evrensel

    CHP Bornova Kadın Kolları, İstanbul Küçükçekmece'deki çocuk istismarına karşı Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda "siyah giyerek sessiz otur" eylemi yaptı. Eyleme Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) ve Emek Partisi de destek verdi.

    Sessiz eylem öncesi kısa bir açıklama yapan Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Atmaca, "Ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan çocuk istismarını unutmamak, unutturmamak için, çocuklarımızın çığlığına çığlık olmak, her türlü tacize ve tecavüze son demek için buradayız" diyerek yaşanan olaya karşı öfkeli olduklarını dile getirdi.

    Atmaca sözlerine şöyle devam etti: Artık yeter diyoruz, kimse hayatının baharında olan evlatlarımızı bizden koparamaz. Biz yüreği yanan annelerin sesini duyun artık. Devletten en büyük beklentimiz geleceğimiz olan çocuklarımızı koruma ve kollamasıdır. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlerle bu sorun çözülmez. Bu tür suçların yaşanmaması için hukuki, sosyal ve ekonomik önlemler bir an önce hayata geçirilmelidir. (HABER MERKEZİ)

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