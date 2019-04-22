22 Nisan 2019 10:57
Son Güncellenme Tarihi: 23 Nisan 2019 23:41

Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya yumruk attığı tespit edilen Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün serbest bırakıldı

Fotoğraf: AA

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    Ankara'nın Çubuk ilçesinde asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldıran grup içinde yer alan ve yumruk atan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyündeki asker cenazesi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya yumruk atan Osman Sarıgün, ifadesinin ardından Çubuk Adliyesine getirildi. Sarıgün ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken 5'i ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı. Kılıçdaroğlu da kendisine yönelik saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.  

    Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü Sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırı ve linç girişimi gerçekleşti. Saldırının faillerinden olduğu tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. 

    İLK İFADESİ: GALEYANA GELDİM

    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün'ün (60) gözaltı süresi ise savcılık sorgusunun ardından uzatılmıştı. Sarıgün'ün ilk ifadesinde kalabalık içerisinde galeyana geldiğini söylediği belirtildi. 

    Sarıgün 23 Nisan günü İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla Çubuk Adliyesi'ne getirildi. 

    8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, 22 Nisan günü Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. "Halkı suç işlemeye teşvik", 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama" suçlarından savcılıkta savunma yapan şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. 1 kişi ise adli kontrol uygulaması konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bu şüpheli de serbest bırakıldı. 

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi de jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, adliyeye çıkarılırken ceketiyle yüzünü kapattı. 4 kişinin savcılıktaki sorgusu sona erdi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece olay sonrası gözaltına alınan 9 kişiden 8'i serbest bırakılmış oldu. (22 Nisan)

    Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerin herhengi bir terör örgütü ile irtibatının tespit edilemediği; ancak soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma ekiplerinin olay anında çekilen görüntü kayıtlarını incelediği ve soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği de belirtildi. 

    KILIÇDAROĞLU ŞİKAYETTE BULUNDU

    Klıçdaroğlu da 23 Nisan günü uğradığı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Kılıçdaroğlu'nun şikayet dilekçesinin avukatı Celal Çelik aracılığıyla başsavcılığa iletildiği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın arasında bulunduğu CHP heyeti, Çubuk Adliyesi'ne geldi. Olay sırasında darbedilen CHP'liler Çubuk Başsavcısı'na mağdur sıfatıyla ifade verecek. 

    YUMRUK ATAN AKP'Lİ ÇIKTI, ÇELİK, "İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİR" DEDİ

    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün'ün AKP'li olduğu ortaya çıkmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." ifadelerine yer verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırı

    Fotoğraf: DHA

     

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'YA SALDIRANLAR KİMLER?

    Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, saldırıya ilişkin DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıyı düzenleyenler buranın halkı. Terör örgütüne tepkili olan mahalle halkı, Kılıçdaroğlu'nu görünce sinirlendi. Kendilerinin doğal bir tepkisi. Saldırıya karışanlar ve tepki gösterenlerin hepsi Akkuzulu Mahallesi'nde yaşıyor. Yumruk atan Osman Sarıgün, burada meyve sebze yetiştiricisidir ve emeklidir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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