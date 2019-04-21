21 Nisan 2019 17:02
Son Güncellenme Tarihi: 21 Nisan 2019 18:20

Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret söyleminin sonucu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde gerçekleştirilen saldırı ve linç girişimi büyük tepki çekti.

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Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret söyleminin sonucu

Fotoğraf: AA

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta katıldığı asker cenazesinde uğradığı saldırıya emek örgütleri ve siyaset çevrelerinden tepkiler geldi. Siyasi partilerden, kurumlardan, milletvekillerinden yapılan açıklamalarda saldırıya iktidarın kullandığı düşmanlaştırıcı dilin neden olduğu vurgulandı. Saldırının arkasındaki güçlerin açığa çıkartılması talep edildi.

    İMAMOĞLU: TALİMAT ALMIŞ KİŞİLERDİR

    Maltepe'deki "Yeni bir başlangıç" mitinginde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Orada bu hareketi yapanlar, vatandaşlarımız değil talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz. Görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak, saygı kazanacak. Hep birlikte olursak, sırt sırta verirsek çok iddialıyız. Yurtta sulh, cihanda sulh prensibiyle çok iddialıyız. İstanbul'da barış iddiası, yakın coğrafyamıza, Avrupa'ya en etkili mesajdır" dedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada “Bu saldırıdan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Genel Başkanımızı hedef gösterenler sorumludur” dedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya zemin hazırlayan alçaklardan, soysuzlardan, nefret tohumu eken herkesten siyaseten ve hukuken her türlü hesabını soracağız" ifadesini kullandı.

    Bahçeli: Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?

    Bahçeli: Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?

    GÜL: NEFRET SÖYLEMİNİN TEHLİKESİ UMARIM ARTIK FARK EDİLİR"

    11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı. Gül, kişisel resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hakim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir" dedi.

    AKŞENER'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter'daki hesabından Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak mitingde çekilen fotoğrafı 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Bilinçli olarak kutuplaştırılan ülkemizde, siyasilerin milleti germekten acilen vazgeçmeleri gerekiyor. Hiçbir oy, hiçbir koltuk milletimizin birlik ve huzurundan daha kıymetli değil' notuyla paylaştı. Akşener, ayrıca CHP Genel Merkezi'ne gelip, Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

    KARAMOLLAOĞLU: SALDIRI, NEFRET VE KUTUPLAŞMA DİLİNİN SONUCU

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şehit cenazesine katıldığı sırada saldırıya uğrayan Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanın kucaklaşmaya çağırdığı bir dönemde bu saldırının yaşanması bütün milletimizi üzmüştür. Fakat bu saldırı nefret ve kutuplaşma dilinin bir sonucudur. Aylardır dilimizde tüy bitti; toplumu germeyin, muhalefeti düşman gibi göstermeyin dedik ama sonuç ortada maalesef... Ayrışma ve kamplaşma ancak ülkemize zarar verir. Biz birlikte Türkiye’yiz, farklılıklarımızla bir arada yaşayarak güçlü olabiliriz" şeklinde konuştu.

    HDP: NEFRET SÖYLEMİNİ KULLANAN İKTİDAR İTTİFAKI SALDIRININ SEBEBİDİR

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını belirtti. Açıklamada “Nefret söylemini kullanan, toplumu kutuplaştırıp gerginlik yaratan iktidar ittifakı bu saldırının sebebi olmuştur. İnanıyoruz ki demokratik siyaset, bu ortamın yarattığı sorunları aşacaktır” ifadeleri kullanıldı.

    EMEP: HÜKÜMET BİZZAT EYLEMLERİN ÖRGÜTLEYİCİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

    Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, "Sayın Kılıçdaroğlu geçmiş olsun, saldırıyı kınıyorum. İktidarın zehirli dili, provokatif söylemeri ile saldırılara zemin hazırlanmaktadır. Bu tür saldırıları, linç girişimlerini her seferinde vatandaş protestosu ile gerekçelendiren hükümet bizzat bu eylemlerin örgütleyicisi olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu başta olmak üzere iktidar yetkililerinin demeçleri ve iktidarın sözcülüğünü ve politikalarının örgütleyiciliğini üstlenen medyanın saldırı çağrısı niteliğindeki yayınları linçlere ve saldırılara zemin hazırlamaktadır" dedi.

    ÖDP: FAŞİST SALDIRIYI KINIYORUZ

    Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nden (ÖDP) yapılan açıklamada “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu örgütlü faşist saldırıyı şiddetle kınıyor, dayanışma duyguları ile kendisine ve CHP’ye geçmiş olsun diliyoruz” denildi.

    HALKEVLERİ: ARKASINDAKİ GÜÇLER AÇIĞA ÇIKARTILMALIDIR

    Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, “Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz. Saldırı demokrasi ve eşitlikten yana olan herkese yapılmıştır. Arkasındaki güçler derhal açığa çıkartılmalıdır” derken Türkiye İşçi Partisinin mesajı şöyle: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimini lanetliyoruz. Saray Rejimi, kendi bekası uğruna Türkiye’yi telafisiz bir yıkıma sürüklemeye hazırdır. Bu ülkenin emekçileri ise Saray’daki provokatörlerden ve onların beslediği faşist çetelerden hesap soracaktır.”

    TKP: İKTİDAR BU SALDIRININ SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAZ

    Türkiye Komünist Partisinden (TKP) yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük Ankara Çubuk'ta yapılan saldırının hangi "derin" hesabın ürünü olduğu önemli değildir. Önemli olan Türkiye'de bu hesaplar için fazlasıyla uygun bir zeminin yaratılmış olmasıdır" denildi.

    SENDİKA VE EMEK ÖRGÜTLERİNDEN AÇIKLAMALAR

    KESK: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının azmettiricisi topluma nefret tohumu eken, barışı değil savaş politikalarını tercih eden iktidardır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hiçbir saldırının bu ülkeye baharın gelmesini engelleyemeyeceğini ifade ediyoruz.

    DİSK: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırı, demokrasiye, barışa ve kardeşliğe yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındaki güçler hesap vermelidir.

    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaoğlu'nu hedef alan alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler olduğu kadar, planlayanlar, izleyenler ve ülkeyi kin ve nefretin egemenliğine mahkum etmeye çalışanlar hesap vermelidir.

    DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan: İktidar tarafından körüklenen kutuplaştırma ve ayrıştırma, ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu linç ettirecek kadar örgütlü bir eyleme dönüşmüş durumda. Tam bir provokasyon. Yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

    Birleşik Metal-İş: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere yapılan çirkin ve alçak saldırıyı yapanları kınıyoruz. Ayrıştıran, kutuplaştıran, ötekileştiren dil bir an evvel terkedilmeli, kin ve nefret tohumları ekmek yerine kardeşlik duyguları yeşertilmelidir..

    Türk Tabipleri Birliği: Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olarak demokratik siyasete olan bağlılığımızı ifade ediyor ve bu değerlere yönelik bütün saldırıları kınıyoruz.

    TMMOB: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine ve CHP örgütüne geçmiş olsun diliyoruz.

    TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı gerçekleştirilen örgütlü faşizme karşı kendisi ve CHP ile dayanışma içindeyiz. Geçmiş olsun!

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Ankara Çubuk'ta şehit askerimizin cenaze töreni sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda bulunulmuştur. Bu bir "müessif protesto eylemi" değildir. Linç girişimidir.  Devletin en üst tüm yetkilileri derhal en sert şekilde tepki vermelidir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, sorumluların hak ettikleri en ağır cezayı almalarını diliyorum.

    Mülkiyeliler Birliği: Bugün, siyasi tarihimizden çok iyi bildiğimiz linç pratiklerine bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir yürütülen nefret kampanyasının en vandal yüzünün hedefi haline geldi. Ana muhalefet partisinin liderinin maruz kaldığı yumruklu, taşlı şiddetin Ankara Valiliği tarafından “protesto” olarak tanımlanması ise oluşan linç kültürünü pekiştirmiş, kaygıları derinleştirmiş, yaşanan şiddetin faillerinin korunmak istendiği algısını yaratmıştır.

    İzmir Barosu: Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan organize saldırı, iktidar bloğunca aylardır sürdürülen ayrıştırıcı siyasetin acı bir sonucudur. Bu saldırı göstermektedir ki, "beka söylemi" adı altında sürdürülen gerginlik politikası ülkeyi tam ortasından bölmüş ve terörize etmiş durumdadır.

    AKP'DEN AÇIKLAMALAR

    Saldırıya, Kılıçdaroğlu'yu hedef gösteren söylemleri nedeniyle tepkilerin odağında olan AKP'den de açıklamalar geldi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıyı kınayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur" açıklamasında bulundu.

    AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.  Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir.  Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." dedi. (HABER MERKEZİ)

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