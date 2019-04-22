Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırı gazetelerde nasıl yer buldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya Ankara Çubuk’ta Sözleşmeli Er Yener Çıkrıkçı’nın cenaze töreninde gerçekleştirilen saldırı gazetelerde geniş yer buldu.

Evrensel “Nefret söylemi saldırıya dönüştü”, Cumhuriyet “Demokrasiye linç”, Sözcü “Alçak saldırı”, BirGün “Fail ortada”, Karar “Utanç günü”, Milli Gazete “İşte beka sorunumuz” manşetlerini attı.

CHP liderini hedef gösteren yayıncılığa nedeniyle saldırı sonrası eleştirilerin merkezinde yer alan iktidara yakın medyanın da çoğunluğu saldırıyı onaylamadığını gösteren başlıklarla habere birinci sayfalarında yer verdi. Hürriyet, “Saldırıya tepki yağdı”, Posta “Huzura, barışa, birliğe saldırı”, Sabah “Çirkin saldırıya soruşturma” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak ve Star “Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı” derken Akşam “Şehide saygı bu olamaz”, Türkiye “Bu olmadı”, Yeni Birlik “Kılıçdaroğlu’na saldırı provokasyon”, Milat “Provokasyon” başlıklarıyla haberi verdi.

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Nisan 2019

GÜNEŞ: PROTESTO EDİLEREK SALDIRIYA UĞRADI

Hakkari’deki PKK saldırısı sonrası “Mutlu musun Ekrem” manşetini atan ve yayıncılığıyla en çok tepki çeken gazetelerden Güneş, haberinde “Protesto edilerek saldırıya uğradı” ifadesini kullandı ve hükümetten olaya tepki gösteren açıklamalara yer verdi.

AKİT: PROTESTO EDİLDİ

Akit dün Ankara Valiliğinin tepki çeken “Protesto” ifadesini kullandı ve “Şehit cenazesinde protesto edildi” başlığını kullandı. Haberde “HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesindeki hassasiyeti dikkate alarak teenni ile hareket etmesi beklenirdi” cümlesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylemi tekrarlandı.

YENİ SÖZ'E GÖRE PROVOKASYONU KILIÇDAROĞLU YAPMIŞ

Yeni Söz gazetesi ise provokasyonu Kılıçdaroğlu’nu gerçekleştirdiğini ileri süren bir manşet attı. (MEDYA SERVİSİ)

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