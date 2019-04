Kemal Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde kendisine yönelik saldırının ardından CHP Genel Merkezi önünde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Onlar sanıyor ki Kılıçdaroğlu biz saldırınca geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırı ve linç girişimin ardından CHP Genel Merkezine gelerek kurmaylarıyla toplantı yaptı. Toplantının ardından, genel merkez önündeki otobüsün üzerinde partililere seslenendi.

Kılıçdaroğlu partililer tarafından “Başkana uzanan eller kırılsın” sloganlarıyla karşılandı. Kılıçdaroğlu'yu dinleyenler sık sık "Soylu istifa" sloganları attı.

Kılıçdaroğlu, “Onlar sanıyor ki Kılıçdaroğlu biz saldırınca geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım. Bu ülkenin bir çakıl taşını kimseye vermem. Eğer bu ülke için canını feda edecek biri varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şehitler bizim onurumuz. Şehitleri sonsuzluğa uğurlarken hepimizin yüreğinde bir acı duyulur. Benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Sanıyorlar ki baskı kuracağız, tehdit edeceğiz, Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine katılamasın. Sonuna kadar katılacağım. Bu saldıranların şehide de, namaza da saygısı yoktur. Bunlar gerçek anlamda Müslüman da değildirler. Şehidin cenazesine katıldık, namaz kıldırmadılar. Bu ülkenin vicdanı sormayacak mı? Şehitten namazdan ne istiyorsunuz” dedi.

"DIŞARIDAN GELENLER BUNU TEZGAHLAMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Onlar gibi olmadım hiçbir zaman. Biz bu ülkeyi nasıl kurduk, nasıl inşa ettik? Siz hangi yüzle bir şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz? Saldırıya uğradığım için asla üzülmedim. Çünkü haksız ve hukuksuzluğa uğrayanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır. Biz feriştahları da gelse hakkı, hukuku ve adaleti savunacağız. Beni üzen şehide saygısızlık yapılmasıdır. O köyde oturanlar kusuru ve kabahati yoktur. Dışarıdan gelenler bunu tezgahlamıştır. Benim için dar ağaçları kurdular, her türlü tehdidi kurdular. Size söz veriyorum bir canım var, bu ülkenin bekası, huzuru, bütün çocukların huzuru için canımı vermeye hazırım. Bu ülkeye baharı getireceğiz söz veriyorum. Baharı getireceğiz dediğimde yapamazsınız demişlerdi. Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Her evde huzur ve bereketin olmasını istiyorum.” (Ankara/EVRENSEL)

