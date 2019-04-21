Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

Hakkari’deki PKK saldırısında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın Ankara Çubuk’taki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu mahalledeki bir eve götürüldü. Saldırganlar evin önünde de toplanarak "PKK dışarı" sloganları attı, taş atarak Kılıçdaroğlu'nun aracının camlarını kırdı. Saldırganlar uzun süre dağıtılamadı. Kılıçdaroğlu bir süre sonra zırhlı araçla evden çıkarıldı. Ankara Valiliği olayı "protesto" olarak ifade etti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim" sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

YUMRUKLU VE TEKMELİ SALDIRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte törene katılan Kılıçdaroğlu önce yuhalandı ardından yaşanan arbedede saldırıya uğradı. Cenaze sırasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atan bir grup Kılıçdaroğlu'ya yumruk ve tekme attı.

Fotoğraf: DHA

SALDIRGANLAR, KILIÇDAROĞLU'NUN BULUNDUĞU EVİN ÖNÜNDE DE TOPLANDI

Fotoğraf: AA

Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı önlemeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, aracıyla mahallede bulunan bir eve götürüldü. Saldırganlar evin etrafından da toplandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ARACINA TAŞLI SALDIRI

Kılıçdaroğlu'nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı saldırganlar taşlarla Kılıçdaroğlu'nun aracının camlarını kırdı. Saldırganlar evin önünde slogan atarak bekleyişini sürdürdü ve eve de saldırmak istedi. Evin çevresinde önlemler alınmasına rağmen evin etrafında toplanan kalabalık uzun süre dağıtılamadı.

Kalabalıktaki bir kadının "Yakın evi yakın" diye bağırdığı duyuldu.

HULUSİ AKAR, EVİN ÖNÜNDE TOPLANAN SALDIRGANLARA, "MESAJLARINIZI VERDİNİZ" DEDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi.

Polis arabasının hoparlöründen evin çevresinde toplananlara seslenen Akar, buradaki saldırganlara “arkadaşlarım” diye hitap etti, “Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz simdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere” ifadelerini kullandı.

Akar, şöyle konuştu:

"Çubuk, yiğit insanların olduğu, şanlı tarihi olan bir yer. Sizler gerçekten son derece bilgili, görgülü, yetişmiş insanlarsınız. Sizin şanlı bir tarihiniz var. Bugün burada bir evladımız şehit oldu. Onunla ilgili gerekli töreni yaptık, vazifemizi yaptık. Onun şehit olduğu yerde şu anda silahlı kuvvetlerimiz, onun silah arkadaşları o dağları, tepeleri oradaki teröristlere dar ediyorlar. Hiçbir şekilde Yener'in kanını yerde bırakmayacağız. Silahlı kuvvetler elinden gelen her şeyi yapıyor. Arkadaşlarım, Yener'in mekanı cennet olsun, Allah anasına, babasına, sizlere, silahlı kuvvetlere sabır versin. Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz simdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz. Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz ve Yener'in evine gidiyoruz."

KILIÇDAROĞLU, BULUNDUĞU EVDEN ÇIKARILDI

Kılıçdaroğlu bir saat sonra zırhlı araçla bulunduğu evden çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışması Deniz Demir, sosyal medyadan "Köyden şu an çıkış yapıyoruz. Genel Başkanımızın durumu iyi" paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapılarak CHP'li yönetici ve vekiller Ankara'ya çağrıldı.

GENEL MERKEZE GELEN KILIÇDAROĞLU "SOYLU İSTİFA" SLOGANLARIYLA KARŞILANDI

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezine geldi. Kılıçdaroğlu burada, "Soylu istifa" sloganlarıyla karşılandı.

KÖYLÜLER: BUNU YAPAN BU KÖYLÜ DEĞİL

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşanan olayları köylüler anlattı. Habertürk’te yer alan habere göre köylüler, yaptıkları açıklamada, “Bunlar bu köylü değil, yabancı” dedi. Başka bir köylü ise, “Bunu yapan bu köylü değil. Provakasyon yapıyorlar. Burası şehit evi, şehide saygı gösterilecekse dua edilecek. Yazık değil mi” ifadelerini kullandı.

“GÖREVLİLER, CENAZEYE BİBER GAZI SIKAMAYIZ DEDİ”

CHP’nin Çubuk İlçe yöneticisi Can Kaderoğlu, olayları şöyle anlattı:

“Bugünkü saldırıda köyden ve bölgeden kimse dahil olmadı. Biraz önce köy muhtarı ile de görüştüm. Kendisi de olayları dışarıdan gelen bir ekibin organize ettiğini söylüyor. Saldırı uzun sürdü. Fiziki saldırının yanı sıra taş, sopa atıldı, ellerine ne geldiyse attılar. Saldırıyı çeşitli yerlere yerleştirilmiş kişiler başlattı ve organize etti. Ciddi bir güvenlik önlemi yoktu. Oradaki görevlilere grubun biber gazı kullanılarak dağıtılmasını söyledik ancak cenazeye biber gazı sıkamayız dendi. Kemal Bey'in arabasına ve saldırıdan sonra girdiğimiz eve saldırılar devam etti."

İMAMOĞLU: BU HAREKETİ YAPANLAR VATANDAŞLARIMIZ DEĞİL, TALİMAT ALMIŞ KİŞİLERDİR

Maltepe'deki "Yeni bir başlangıç" mitinginde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kendisi çok iyi. Güler yüzlü bir şekilde sizleri sevgiyle, saygıyla selamladı. Orada bu hareketi yapanlar, vatandaşlarımız değil talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz. Görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak, saygı kazanacak. Hep birlikte olursak, sırt sırta verirsek çok iddialıyız. Yurtta sulh, cihanda sulh prensibiyle çok iddialıyız. İstanbul'da barış iddiası, yakın coğrafyamıza, Avrupa'ya en etkili mesajdır" dedi.

MİLLETVEKİLİ EMİR: ETKİLİ TEDBİRLERİN ALINMADIĞI GÖRÜLÜYOR

Ankara Milletvekili Murat Emir genel merkez önünde gazetecilere açıklama yaptı. Etrafta bulunan CHP'liler "Soylu istifa" sloganlarını attı. Emir'in açıklamaları şöyle: "Etkili tedbirler alınması gerekirdi, alınmadığı görülüyor. Önlem alınsaydı Türkiye’nin ikinci partisinin genel başkasına böylesine alçak bir saldırı yapılamazdı. Herkesin hayatı tehlikedeymiş demek. Evin sahibi, ‘Benim evimi yakarlar’ diye evine almak istemedi.”

VALİLİK "PROTESTO" DEDİ

Fotoğraf: AA

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, "Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" dedi.

NTV’ye bağlanan Ankara Valisi Vasip Şahin, bir güvenlik sorunu olmadığını ve saldırıyı gerçekleştirenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İKTİDAR VE İKTİDARA YAKIN MEDYA TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Fotoğraf: AA

Seçim süreci boyunca başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP ve MHP sözcüleri tarafından sürekli “ülke bekasına tehdit” olarak gösterilen CHP lideri, iktidarın kontrolündeki medyanın da hedefindeydi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada “Bu saldırıdan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Genel Başkanımızı hedef gösterenler sorumludur” dedi.

CHP Milletvekili Levent Gök saldırıya ilişkin, ''Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır'' dedi.

AKP'DEN TEPKİLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıyı kınayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur" açıklamasında bulundu.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

SOYLU, "CHP’LİLERİ ŞEHİT CENAZELERİNDE KABUL ETMEYİN, TALİMATI GÖNDERDİM" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Haziran 2018’de yaptığı açıklamada, "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim. Onları gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. PKK terör örgütleri mensuplarının cenazeleri var. Biz, o leşleri çok sık kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjanı ayıracağız” demişti. (HABER MERKEZİ)