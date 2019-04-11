AKP ve kayyımdan alınan bazı belediyelerin borçları ne kadar?

AKP ve kayyımın yönettiği bazı belediyelerin yerel seçimlerde el değiştirmesinin ardından mazbatalarını alan yeni belediye başkanları belediyelerin borç durumunu ve devredilen taşınmazlarına ilişkin açıklamalar yapıyor. İşte onlardan bazıları...

KAYYIM BATMAN BELEDİYESİ'Nİ 240 MİLYON BORÇLANDIRDI

Batman Belediyesi'nde kayyım, 2 buçuk yıllık süre içinde Batman Belediyesini toplamda 240 milyon borçlandırarak belediyenin toplam borcunu 307 milyon 328 bin 305 TL’ye çıkardı.

Önceki aylarda Sayıştay raporları ile belgelere yansıyan borcun 131 milyon TL olduğu tahmin ediliyordu, ancak 31 Mart seçimlerinde seçilen HDP’li Eş Başkanlar Songül Korkmaz ve Mehmet Demir’in görevi devralmasıyla gerçek borç rakamları da ortaya çıktı.

Eş Başkan Songül Korkmaz, “Önceliğimiz yolsuzlukları ortaya sermek olacak. 307 milyon borç yaratılmış. Belediyenin taşınmazlarının akıbetini araştırıyoruz. Önümüzdeki günlerde net tablo iyice ortaya serilecek” dedi.

KAYYIM 133 MİLYON TL BORÇLANDIRDI, BELEDİYENİN 19 BİN METREKARE ALANINI DEVRETTİ

Şırnak'ın Silopi Belediye eşbaşkanları Adalet Fidan ve Süleyman Şavluk da belediyenin borç durumu ve devredilen taşınmazlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kasasında 11 milyon 435 bin TL bulunan belediyeyi 133 milyon 453 bin TL borçla devraldıklarını aktaran Fidan, belediyeye ait 19 bin metrekarelik alanın devredildiğini de açıkladı.

Fotoğraf: MA

Borcun büyük bölümünün İller Bankası’na ait olduğunu belirten Fidan, belediye kasasında ise şu an 118 bin TL’nin bulunduğunu duyurdu.

Borcun yanı sıra, belediyeye ait Kadın Dayanışma Merkezi’nin içerisinde bulunan 532 taşınmazla birlikte hazineye devredildiğini belirten Fidan, ayrıca toplamda 19 bin 542,20 metrekarelik alanın bedelsiz bir şekilde Diyanet ve Milli Eğitim gibi kurumlara devredildiğini söyledi.

Söz konusu durumu, “Kredi çekmemize engel olmak ve hizmet vermemek için yapılmış” şeklinde yorumlayan Çimen, belediyeye ait taşınmazların asla başka kurumlara devredilemeyeceğine ve bunun takipçisi olacaklarına dikkat çekti.

AKP'Lİ BAŞKAN: BORCU HALKA AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM

Öte yandan 31 Mart seçimleriyle beraber AKP’ye geçen Artuklu Belediyesi'nin ilk meclis toplantısında HDP'li üyelerin kayyım döneminden kalan borçları açıklaması için ısrar ettiği başkan Abdulkadir Tutaşı, “Size de halka da açıklamak zorunda değilim” yanıtını verdi.

AKP’nin kazandığı kayyım yönetimindeki Artuklu Belediyesi 5 gün sürecek olan ilk Meclis toplantısını 8 Nisan’da yapmaya başladı. Önceki gün yapılan toplantıda HDP’nin Meclis grubu adına söz alan Grup Sözcüsü Mehmet Ali Amak, kayyımın borçlarını, AKP’den seçilen Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı’ya sordu.

MA’nın HDP’li kaynaklardan aldığı bilgiye göre; sorular karşısında sinirlenen AKP’li Tutaşı, HDP grubuna dönerek, “Bunları sizlere açıklamak zorunda değilim” diye cevap verdi. HDP grubunun “Bizler bu belediyenin meclis üyeleriyiz, hem bizimle hem de halkla paylaşmak zorunluluğunuz var” itirazları üzerine tartışma büyüdü. Tartışmanın sonunda Tutaşı bu defa “Kimseye açıklamak zorunda değilim. Halka da açıklamak zorunda değilim” dedi. Yoğun itirazlar üzerine Tutaşı, konuyu meclisin son gün oturumunda gündeme almayı kararlaştırdıklarını açıklamak zorunda kaldı.

MARDİN'DE EN DEĞERLİ ARSA SEÇİM ÖNCESİ SATILDI

Fotoğraf: MA

MA’da yer alan bilgilere göre; kayyımın, 22 Mart’ta ihaleye çıkardığı Mardin Büyükşehir Belediyesine ait en değerli arsanın değeri altında ve seçimlerden hemen önce satıldığı ortaya çıktı. Merkez ilçe Artuklu’ya bağlı Yalım Mahallesi’nde bulunan ve kentin en işlek bölgesi olan Mardin Park AVM’nin hemen bitişiğinde yer alan 1513.84 metrekare genişliğindeki arsanın değeri 3 milyon TL iken 2 milyon 250 bin TL’ye gerçekleşti.

CİZRE'DE KAYYIM BELEDİYEYİ KENDİNE DEVRETTİ

HDP'nin devraldığı Cizre Belediyesi'ne ait binanın kayyım tarafından Kaymakamlığa devredildiği öğrenildi.

Belediye kaynaklarından alınan bilgilere göre çarşı merkezinde bulunan belediyeye ait hizmet binasının kayyım tarafından bir süre önce Cizre Kaymakamlığı'na devredildiği öğrenildi. Devir işleminin hangi prosedüre göre yapıldığı hakkında ise herhangi bir bilgi elde edinilemedi.

KAYYIM HIZINI ALAMAYIP MEYDAN VE YOLLARI DA DEVRETTİ

Kasasında 36 milyon TL olan belediyeyi 220 milyon TL borçla devreden Cizre kayyımının, seçimlere 4 ay kala aralarında belediye hizmet binasının da bulunduğu pek çok taşınmazın yanı sıra ilçedeki Cumhuriyet Meydanı ile birlikte iki yolu da devrettiği ortaya çıktı.

HDP’li Belediye Eşbaşkanları Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu, kayyım atandığı sırada kasasında 36 milyon TL bulunan belediyenin 220 milyon 793 bin TL borçla devir alındığını ve kasasında sadece 20 bin TL kullanılabilir limit olduğunu duyurdu.

Cizre’de kayyım, belediye binasını kendisine devretmiş!

KAYYIM BELEDİYE BİNASINI TAKAS ETTİ

Diyarbakır Bismil’de AKP’nin atadığı kayyım, belediye binasını emniyete hibe etti. Yüzde 71,4 oranında oy alarak seçimi kazanan Diyarbakır Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, yeni belediye hizmet binasının kayyım Kerem Süleyman Yüksel tarafından 1 ay önce Bismil Emniyet Müdürlüğüne "takas usulüyle" tahsis edildiğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

Diyarbakır Bismil'de kayyım, belediye binasını hibe etti

En çok borcu olan 8 belediyenin 6'sı AKP'li