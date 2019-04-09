Cizre’de kayyım, belediye binasını kendisine devretmiş!

Cizre Belediyesine ait binanın kayyım tarafından Kaymakamlığa devredildiği öğrenildi. Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 77.4’lük oy oranıyla kayyım yönetimindeki belediyeyi kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye Eş Başkanları Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu, mazbatalarını aldıktan sonra belediyeyi devraldı. İlçe kaymakamının kayyım olduğu ve 200 milyon TL’yi aşkın borç altına sokulduğu öğrenilen belediyeyi devralan HDP’li eş başkanlar, ilk iş olarak yetkili birimlerden belediyenin taşınmazlar ve borçlarıyla ilgili rapor istedi.

Eş başkanların söz konusu raporlar doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniliyor.

BELEDİYE BİNASI KAYMAKAMLIĞA DEVREDİLMİŞ

MA’nın haberine göre; belediye kaynaklarından alınan bilgilerden çarşı merkezinde bulunan belediyeye ait hizmet binasının kayyım tarafından bir süre önce Cizre Kaymakamlığına devredildiği öğrenildi. Devir işleminin hangi prosedüre göre yapıldığı hakkında ise herhangi bir bilgi elde edinilemedi. (HABER MERKEZİ)

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