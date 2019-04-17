Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediyenin borçlarını açıkladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin HDP yönetimine geçmesinin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında belediyenin borcunu açıklayan Ahmet Türk, “Tüm gelirlerini toplasak 6 milyon TL geliri olan bir yerde karşımıza 620 milyon borç çıkıyor” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimine geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Mardin Büyükşehir Belediye Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda tüm belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk gerçekleştirdi.

Yeni bir dönemin kapısını araladıklarını dile getiren Türk, halkın sorunlarını çözmek için ortak bir akıl ve irade ile halkın yararına olan hizmetleri sürdüreceklerini belirtti. Şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını belirten Türk, “Bugün irade tecelli etmiştir. Tartışmaları bir tarafa bırakarak, halkın iradesini esas alan bir yaklaşımla hep birlikte bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü demokrasilerin vazgeçilmez tek unsuru; demokrasi ve halkın iradesini esas almaktır” dedi.

AHMET TÜRK BORCU AÇIKLADI: 63 MİLYONDAN 406 MİLYONA ÇIKMIŞ

Türk, sözlerinin devamında Mardin halkının bilmesi amacıyla bir takım faaliyetleri açıklayacaklarını belirterek, “Kayyum atandığı sırada belediyemizin kasasında 93 milyon nakit paramız vardı. Kuruluş aşamasında ilçelerinde bütün borçları büyükşehir belediyesine yansıtılmıştı. Sonuç olarak ayrıldığımız gün 63 milyon borçla biz belediyeyi devrettik” ifadelerini kullandı. Belediyenin bugünkü borcunu açıklayan Türk, “Belediyemizin birimlerinin borcu bugün 406 milyon. Eski para ile 406 trilyon. MARSU’ya (Mardin Su ve Kanalizasyon İşleri) bakıyoruz; MARSU’nun borcu 620 milyon TL. Yani eski parayla 620 trilyon. Aklın kabul etmeyeceği bir borçlanmaya gidilmiş. Bunun nasıl yapıldığını çözmekte zorlanıyoruz. Tüm gelirlerini toplasak 6 milyon TL geliri olan bir yerde karşımıza 620 milyon borç çıkıyor” ifadelerini kullandı.

"YAZIKTIR"

Türkiye’de hiçbir belediyenin böyle bir borçla hizmet yapma şansı olmadığını dile getiren Türk, “Öyle bir belediye bırakılmış ki; hiçbir iş yapmayalım diye, halkın tepkisini alalım diye böyle bir şey yapılmış. Bu halka yazıktır. Bu siyasete yazıktır. Bu demokrasiye yazıktır” dedi. Belediyeyi bu hale getirenlerle ilgili üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, tüm borçları kamuoyu ile paylaşacağını dile getiren Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da randevu isteyerek, tüm bunları aktaracaklarını söyledi. Türk, halkın iradesini temsil ettiklerini ve farklı formüller karşısında asla boyun eğmeyeceklerini dile getirdi.

AKP’Lİ BAŞKAN KAYYIMIN BORÇLARINI ‘MEGA PROJELER’ DİYE SAVUNDU

Daha sonra ilçe belediye başkanlarının söz aldığı toplantıda AKP’li Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir kayyum dönemini savunarak, borçları inceleyeceklerini ve kayyum döneminde yapılan “Mega projeleri” anlatacaklarını iddia etti. AKP’li Demir “mega projeler” dediği projelere örnek olarak ise, ağaçlandırma çalışmalarını gösterdi. AKP’li Demir, İstiklal Marşı okunması gerektiğini savunarak sözlerine son verirken, yerine otururken Ahmet Türk’e sözlü saldırıda bulundu. Bunun üzerine Ahmet Türk, Demir’e “Yaptığın provokasyondur” diyerek, “Sen kayyum adına konuşamazsın. Burada kayyumun borçlarını açıklıyoruz. Belediye bütçesi üzerinde bir borçlanmaya gidemez. Burada ben sana sonuçları getiriyorum sen bana hikaye anlatıyorsun” diye tepki gösterdi. (Mardin/MA)

AKP ve kayyımdan alınan bazı belediyelerin borçları ne kadar?