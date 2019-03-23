En çok borcu olan 8 belediyenin 6'sı AKP'li

Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, mart ayı itibarıyla belediyelerin ve bağlı idarelerin bakanlığa toplam borç tutarı 11 milyar 741 milyon liraya ulaştı. Borç sıralamasında AKP ve MHP’nin yönettiği belediyeler başı çekiyor.

BirGün gazetesinin bugünkü manşetinde yer verdiği habere göre, 135 milyon liralık borcun vadesi geçerken 8 milyar 683 milyonu anapara, 2 milyar 922 milyonu “diğer” olmak üzere 11 milyar 605 milyon liralık borcun vadesi henüz gelmedi. Borçlu belediyeler listesinin ilk 8'inde 6 AKP'li belediye yer alıyor.

EN BORÇLU BELEDİYE AKP'Lİ KOCAELİ BELEDİYESİ

En borçlu belediye 6 milyar 66 milyon lira ile AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar 99 milyon lira borç ile ikinci sırada. Borçlu belediyeler sıralamasında üçüncü sırada 655 milyon liralık borçla CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Su ve Kanalizasyon İdaresi yer aldı.

BORÇLARININ VADESİ GEÇENLER

135 milyon lira ile “borcunun vadesi geçen belediyeler” sıralamasında ilk sırada MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi yer alırken bunu 110 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi izledi. Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ile “borçlanma şampiyonu” Sakarya Büyükşehir Belediyesi de 11’er milyon liralık borcunu vadesinde ödeyemedi.

Haberde ayrıca KİT'ler ve kamu bankalarının toplam borç bilgileri de yer aldı. (HABER MERKEZİ)