Kayyım belediyenin makam aracını kendisine tahsis etti

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi kayyımı Serdar Kartal, seçimlerden 3 gün önce imzaladığı protokolle, belediyenin makam aracı ve 3 aracını, 10 yıl boyunca bedelsiz olarak Yenişehir Kaymakamlığı’na tahsis etti.

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanları Selim Kurbanoğlu ve Ülkü Baytaş’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından 8 Aralık 2016’da belediyeye kayyım atandı. Yenişehir Belediyesi’ne ilk önce Kaymakam Mehmet Özel, daha sonra Serdal Kartal kayyım olarak atanmıştı.

31 Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerde ilçede yüzde 62 oy alan HDP’nin Eşbaşkanları Belgin Diken ve İbrahim Çiçek henüz mazbatalarını almazken, kayyımın belediye araçlarını Kaymakamlığa tahsis ettiği ortaya çıktı.

ARAÇLARI BEDELSİZ TAHSİS ETTİ

Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hacı Cebe ile imzaladığı protokolde, Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 1 Mart tarihli ve 194 sayılı talep yazısı ile Yenişehir Belediyesi’nin 8 Mart tarihli ve 47 sayılı meclis kararına istinaden makam aracıyla birlikte 3 aracı 10 yıllığına bedelsiz tahsis etti.

SEÇİMLERDEN 3 GÜN ÖNCE PROTOKOL İMZALANDI

Kayyım, Volkswagen Passat marka makam aracı ile 3 Toyota Hilux marka pikapları, bedelsiz olarak 10 yıl boyunca kaymakamlığa tahsis etti. Protokolde, Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin Devredilemeyecek Maddesi’nin 4/2 fıkrasına (Ancak, idarece ihtiyaç duyulmadığından diğer idarelere bedelsiz devredilmesinde yarar görülenlerin devri, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Bakanlığımızın; mahalli idarelerde meclis kararlarına bağlı olarak, sosyal güvenlik kuruluşlarınca ise ilgili Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlığımızın uygun görüşünün alınması suretiyle yapılacaktır) yer verildi. Ancak protokolde herhangi bir Bakanlık görüşüne yer verilmedi.

Belediye araçlarının tahsis edilmesiyle ilgili protokolün, 31 Mart seçimlerinden 3 gün önce 28 Mart’ta imza altına alınması dikkat çekti. (Diyarbakır/MA)

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