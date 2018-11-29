AKPâ€™li belediyeler borÃ§ bataÄŸÄ±nda

SayÄ±ÅŸtay raporuna gÃ¶re, Ä°ller BankasÄ±na kredi borcu olan ilk 5 ilin tamamÄ± AKPâ€™li belediyelerin yÃ¶netiminde.

Ä°ller BankasÄ±na kredi borcu olan ÅŸehirler SayÄ±ÅŸtay raporunda sÄ±ralandÄ±. Buna göre; Ä°ller BankasÄ±na en çok borcu olan ilk 5 ilin tamamÄ±nÄ±n AKP’li belediyelerinin yönetiminde olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

2016 yÄ±lÄ± SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na göre, Ä°ller BankasÄ±na borçlarÄ± itibarÄ±yla Bursa 1 milyar 73 milyon lira ile birinci, Gaziantep 821 milyon lira ile ikinci, Sakarya 805 milyon lira ile üçüncü, Konya 699 milyon lira dördüncü ve Antalya 614 milyon lira ile beÅŸinci sÄ±rada yer alarak ilk 5’i oluÅŸturdu. Ä°ller BankasÄ±na en az borcu olan son 5 ÅŸehir de 26 milyon lira ile UÅŸak, 21 milyon ile MuÅŸ, 16 milyon ile Dersim, 15 milyon ile de Artvin ve IÄŸdÄ±r olarak sÄ±ralandÄ±.

Raporda 2016 yÄ±lÄ±na ait 81 ilin Ä°ller BankasÄ±na olan kredi borcunun da 15 milyar 42 milyon lira olduÄŸu vurgulandÄ±. 30 büyük ÅŸehir belediyesinin kredi borcunun ise 3 milyar 663 milyon olduÄŸunu bunun 1 milyar 57 milyonluk kÄ±smÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ± içerisinde tahsil edildiÄŸi belirtildi.

‘Ä°KTÄ°DAR BELEDÄ°YELERÄ° BORÇLARINI DÜZGÜN ÖDESÄ°N’

Ä°ller BankasÄ±nÄ±n 2015-2016 yÄ±lÄ± bilanço ve hesaplarÄ±nÄ±n görüÅŸüldüÄŸü TBMM KÄ°T Üst Komisyon toplantÄ±sÄ±nda söz alan CHP Ä°zmir Milletvekili Atila Sertel, yerel yönetimlerin bankaya olan borçlarÄ±nÄ± dile getirdi.

En fazla borcu olan illerin AKP’li Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yönetiminde olduÄŸunu ifade eden Atila Sertel, Ä°ller BankasÄ± Genel Müdürü Yusuf Büyük’e hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “Tabloya baktÄ±ÄŸÄ±mda ÅŸunu görüyorum. Ya bu belediyeler size borçlarÄ±nÄ± ödemekte düzgün davranmÄ±yorlar ya da siz bunlara çok borç veriyorsunuz; ikisinden biri. Borç yiÄŸidin kamçÄ±sÄ± da, Ä°ller BankasÄ± da bizim bankamÄ±z, o bankaya para geri dönmezse kredileri tekrar nasÄ±l kullandÄ±racak? Ä°ller BankasÄ±nÄ±n da bu konuda kendini savunma hakkÄ± var elbette ancak buradan iktidar belediyelerine de seslenme hakkÄ±mÄ±z var. BorçlarÄ±nÄ± düzgün ödeseler iyi olur diye düÅŸünüyorum. Ülke battÄ±, bari belediyeler batmasÄ±n” dedi.

'Ä°STANBUL 9, ANKARA 15, Ä°ZMÄ°R 46’NCI SIRADA'

Borç sÄ±ralamasÄ±nda Ä°zmir’in 46’ncÄ± olduÄŸunu belirten Sertel, Ä°ller BankasÄ±nÄ±n iktidar belediyelerini kayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir algÄ± oluÅŸtuÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Büyük illere de baktÄ±m, Ä°stanbul 458 milyon lirayla 9’uncu sÄ±rada, Ankara 270 milyon lirayla 15’inci sÄ±rada. Ä°zmir için daha önceki toplantÄ±larda borçlu demiÅŸlerdi. Kendi ilime de baktÄ±m Ä°zmir 46’ncÄ± sÄ±rada yer alÄ±yor ki nüfus oranÄ± itibarÄ±yla birçok ilden düÅŸük ve borcu da 92 milyon lira. BalÄ±kesir gibi bir il 502 milyon lirayla borçlu, sÄ±ralamada yükseklerde, Ä°zmir 46’ncÄ± sÄ±rada, 92 milyon borcu var. Bu durumda Ä°ller BankasÄ± ya Ä°zmir’e çok kredi vermiyor ya da Ä°zmir borcuna sadÄ±k ve düzenli olarak ödüyor.” (HABER MERKEZÄ°)

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