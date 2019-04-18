18 Nisan 2019 07:39

Diyarbakır kayyımı Cumali Atilla makam odasına 2 milyon harcadı

Diyarbakır Belediyesi kayyımı Cumali Atilla'nın makam odasına tam 2 milyon 127 bin 725 lira harcadığı öğrenildi.

Diyarbakır kayyımı Cumali Atilla makam odasına 2 milyon harcadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, kayyım tarafından yaptırılan makam odası. Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

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    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne seçilen HDP'li eş başkan Selçuk Mızraklı, kayyım Cumali Atilla'dan kalan lüks makam odasının videosunu sosyal medya hesabından paylaşmış, “Kendi coğrafyasının gerçekliğinden kopmuş kendisine ayrı bir dünya yaratmış" diyerek kayyıma tepki göstermişti. Kayyımın makam odasına tam 2 milyon 127 bin 725 lira harcadığı öğrenildi.

    Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevinden, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 Kasım 2016'da kayyım olarak atanan ve son seçimde de AKP'den aday olan Cumali Atilla'nın belediyedeki makam odasının görüntüleri çok tartışıldı. Varaklı masa, lüks koltuklar, odanın arkasında dinlenme bölümü, her tarafı mermer kaplı banyo, duş ve küvet...

    4 İHALE 2 MİLYON TL

    Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre belediye binasında yapılan işler, tefrişat ve alınan mobilyalara tam olarak 2 milyon 127 bin 725 lira ödendi. 

    Kayyım Cumalli Atilla döneminde tefrişat ve mobilya ile malzeme alımı için 4 ayrı ihale düzenlendi.

    Başkanın makam katında kullanılmak üzere 2 Mayıs 2018'de 745 bin 806 liraya mobilya alındı.
    2 Kasım 2018'de de Başkanlık Özel Kaleminde kullanılmak üzere 838 bin 474 liraya 36 ayrı kalem mobilya alındı.
    21 Aralık 2018'deki bir diğer ihale ile de belediyeye 210 bin 571 liraya 37 kalem mobilya ve diğer malzeme adı altında alım yapıldı.
    4. ihale de 20 Şubat 2019'da yapıldı ve 332 bin 874 liraya 21 kalem mobilya alındı.

    Dört ihalenin de yasanın 21-B maddesi uygulanarak yapılması dikkat çekti. Bu madde “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi, ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması'' hükmünü taşıyor.

    KAYYIM: ÇOK ESKİYDİ YENİLEDİK

    Kayyım Cumali Atilla Sözcü'nün sorusu üzerine “Belediyenin binası 30 senelik ve bakımsız durumdaydı. Hem binada hem odalarda yenileme yapıldı. Banyo ise zaten vardı ve biz sadece duş yaptırıp yeniledik. Banyodaki kaplamalar da mermer değil, fayans. Biz tüm işleri ihale açarak yaptık'' dedi. (HABER MERKEZİ)

    Odanın görüntülerini paylaşan Mızraklı: Manzara kayyımın raporu gibi

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