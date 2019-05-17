Lice'de kayyum belediyeyi sıfır borçla aldı, 3 milyon borçla devretti

Diyarbakır’da yeni seçilen Lice Belediyesi, kayyumun icraatlarını ve borç dökümünü hizmet binasına astı. Buna göre; kayyum 7 milyon 536 bin TL ve sıfır borçla aldığı belediyeyi 3 milyon 586 bin TL borçla devretti.

HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aldığı Lice Belediyesi, kayyumun icraatlarını pankartla binasına astı. Şubat 2017 tarihinde belediyeye kayyum olarak kaymakam atandı. 2018 Mayıs ayında bu kez yeni kaymakam göreve getirildi. DBP'li eşbaşkanlar döneminde kasasında 7 milyon 536 bin 517,36 lira ve sıfır borcu bulunan belediye, kayyumla birlikte borç batağına sürüklendi.

BORÇLARIN AYRINTISI

15 Nisan'da belediyeyi devralan HDP'li eşbaşkanlar Tarık Mercan ve Ruken Yılmaz, 3 milyon 586 bin 824,10 liralık borcu ilçe halkına duyurdu. Belediyenin borçlarının, gelir ve giderlerinin yazıldığı pankartta Sosyal Güvenlik Kurumu'na 159 bin 361.94 lira, İller Bankası'na 2 milyon 844 bin 38,46 lira, Ziraat Bankası'na 583 bin 423.70 lira olmak üzere toplamda 3 milyon 586 bin 824.10 lira borç bırakıldığı kaydedildi. Pankartta, belediyeye 2017, 2018 ve 2019'un ilk 4 ayında 24 milyon 904 bin 620.61 lira gelirinin olduğu ve aynı zaman diliminde ise 36 milyon 265 bin 621.24 liranın da belediyenin giderleri olduğu yazıldı. (Diyarbakır/MA)

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