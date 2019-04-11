11 Nisan 2019 15:47
Son Güncellenme Tarihi: 11 Nisan 2019 15:49

HDP, KHK kararına karşı seçimlerin yenilenmesini isteyecek

HDP, YSK'nin KHK ile ihraç edilen belediye başkanlarının mazbata alamayacağı kararına karşı seçimlerin yenilenmesini isteyecek.

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HDP, KHK kararına karşı seçimlerin yenilenmesini isteyecek

Fotoğraf: Evrensel

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    Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kanun hükmüne kararnameyle (KHK) ihraç edilen belediye başkanlarının mazbata alamayacağı kararına karşı seçimlerin yenilenmesi için başvuru yapacaklarını söyledi.YSK önünde açıklama yapan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, “YSK bu kararıyla seçim güvenliğine ve güvene ağır bir darbe indirmiştir” dedi.

    Sancar, konunun görüşüldüğü ilk toplantıda 10 YSK üyesinden 5’inin yeniden seçime gidilmesi, diğer 5’inin ise en çok oyu alan ikinci adayın belediye başkanı olması yönünde görüş bildirdiğini söyledi. Ancak bir gün sonra gerçekleştirilen oylamada 2 üyenin karar değiştirdiğini anlatan Sancar, “O arada ne oldu da bu üyeler karar değiştirdi” diye sordu. “Bir gece önce seçimlerin yenilenmesini isteyen YSK üyeleri hangi gerekçeyle aradan 24 saaat geçince kararlarını değiştirmiştir? Biz bunların cevaplarını bekliyoruz” diyen Sancar, olağanüstü itiraz yoluna başvuracaklarını, YSK'nin KHK'li adaylara mazbata vermeyeceğini duyurduğu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuru yapılacağını söyledi.

    Sancar, YSK’nin seçimden önce KHK ile ihraç edilenlerin adaylığı ile ilgili bir açıklama yapmamasına rağmen seçimden sonra bu yönde bir karar aldığına dikkat çekerek “YSK üyelerinin ihmali mi kastı mı var? Bunu araştırılmasını istiyoruz” dedi. Seçilen 26 HDP’li adayın mazbatalarının da henüz verilmediğini belirten Sancar, “Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün mazbatası bekletilmektedir. Yine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mazbatası verilmemiştir” diye konuştu. Sancar, YSK’nin kendini Meclisin yerine koyduğunu ifade ederek “YSK kendini yasa koyucunun yerine koymaktadır. Bu tutumuyla seçim güvenliğine ve güvene ağır darbe indirmiştir” diye konuştu. YSK iktidar blokunun çıkarlarına alet olamayacağını belirten Sancar,  YSK’nin Türkiye halklarının geleceğe ve seçimlere inancını ortadan kaldırmak gibi bir hakka sahip olmadığını ifade etti.

    OLUÇ: YSK SİYASİ KOMPLONUN PARÇASI HALİNE GELMİŞTİR

    Saruhan Oluç

    Fotoğraf: Evrensel

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç MYK toplantısı öncesinde yaptığı basın toplantısında, YSK'nin KHK’li seçilmişlerin mazbata alamayacağı kararından vazgeçmesini istedi. “YSK bu kararıyla kayyım atayıcı olmuştur” diyen Oluç, Türkiye'nin batısındaki seçmenlere dayanışma çağrısında bulundu.

    Oluç, YSK'nin seçim öncesinde KHK ile ihraç edilenlerin adaylığı ile ilgili bir genelge yayınlamayarak tuzak kurduğunu belirterek, seçim sonrasında ise kazananlara mazbatalarını vermeyerek seçim sonuçlarının dizayn etmeye çalıştığını söyledi. Oluç, “YSK bu kararla, AKP-MHP ittifakı tarafından tasarlanan siyasi bir komplonun açık parçası haline gelmiştir” diye konuştu.

    YSK'nın, Erzurum'un Tekman, Van'ın Edremit, Tuşba ve Çaldıran ilçelerinde, Digor’un Dağpınar beldesinde seçilmiş olan belediye eş başkanlarının mazbatalarını vermeyeceğini açıklamasına tepki gösteren Oluç, “YSK, ikinci durumda olanlara, yani seçimi kaybedenlere mazbata vereceğini ilan etti. YSK bu kararıyla kayyım atayıcı olmuştur” dedi. Bu kararın halk iradesine karşı gelmek anlamına geldiğini belirten Oluç, “Seçim yasası ya da Anayasa YSK'ye seçim sonucunda sandıktan çıkan sonucu değiştirme ve seçilmemiş olana mazbata verme hakkını vermiyor. Kendisini halk yerine koyuyor, seçilmemiş olana mazbata veriyor. Halkın iradesine ve sandık iradesine saygı gösterin” ifadelerini kullandı.

    "KÜRT İLLERİNDE YAPILAN HUKUKSUZLUKLARI GÖRÜN"

    Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin batısındaki seçmenlere seslenen Oluç, batıda yapılan hukuksuzlukların yanı sıra Kürt illerinde yapılan hukuksuzlukları da göz ardı etmemeleri için çağrıda bulundu. Oluç, “Muş’ta, Tatvan’da, Viranşehir’de yaptıkları saymakla bitmez. En son dün aldıkları karar ve bugün Bağlar konusunda alabilecekleri kararla ilgili söylüyorum. Bu hukuksuzluklar asla kabul edilemez hukuksuzluklardır” diye konuştu.

    "İSTANBUL KONUSUNDAKİ KEPAZELİK SÜRÜYOR"

    Oluç, İstanbul'da seçim sonuçlarının hala açıklanmadığına dikkat çekerek “Tamamen mesnetsiz iddialara dayanarak İstanbul halkının iradesi, verdiği oylar, seçim sonuçları çiğnenmektedir. Zaman kazanmak ve hukuksuz bir karar almak için yapılan bir hazırlıktır. İstanbul konusunda yaşanan kepazelik hala sürüyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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