HDP'den YSK kararına tepki: YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) adaylık başvuruları sürecinde seçilme yeterliliğine sahip oldukları yönünde karar verdiği KHK’li belediye eşbaşkanlarına mazbatalarının verilmemesi yönünde aldığı karara HDP’den tepki geldi.

HDP Genel Merkezi’ne ait Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla YSK’nin bu kararına tepki gösterildi.

Yapılan paylaşımlarda şunlar kaydedildi:

1- “Van Edremit-Tuşba-Çaldıran; Erzurum Tekman ve Digor Dağpınar’da YSK seçilmiş başkanlarımıza mazbata verilmemesini kararlaştırdı. KHK’li olanların adaylığını kabul edip seçime girmelerine izin veren YSK, aldığı bu kararla “tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası” haline gelmiştir.

2- ‘Seçilme yeterliliği var’ diyen YSK, adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur. YSK, sandıktan çıkan halk iradesine karşı geliştirilen AKP darbesinin bir aracı haline gelmiştir. Halk sözünü söylemiş kararını vermiştir.

3- YSK’ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur.”

YSK’nin aldığı karara, HDP’den Van’ın Edremit, Çaldıran, Tuşba belediyeleri ile Erzurum’un Tekman Belediyesi, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belde Belediyesi ve Diyarbakır Bağlar Belediyesi''nden seçilen başkanlardan da tepkiler geldi.

ATSAK: BELEDİYEMİZİ ALMADAN KAYYIM ATANMIŞTIR

Çaldıran Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Leyla Atsak: “YSK'nın önce dosyamızı kabul edip sonra da mazbatayı vermemesini hukuksuzluk, adeletsizlik ve bir tuzak olarak kabul ediyorum. Benim şahsıma yönelik bir durum değil, Çaldıran halkının iradesi gasp edilmiştir. Daha belediyemizi almadan kayyım atanmıştır”

SAYİĞİT: İKİNCİ BİR İRADE GASBIDIR

Edremit Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Gülcan Kaçmaz Sayyiğit: “Bize iradesini teslim eden binlerce insana karşı sorumluluğumuz var. Biz bu sorumluluğun bilincinde olanlar YSK'yı da aynı hassasiyetle karar vermeye ve hukuktan, demokrasiden yana tavır almaya davet ediyoruz. Bu kararı tanımadığımızı da ifade etmek istiyorum. Bu karar, siyasi bir karardır. Seçimle alamadıklarını hukuksuzlukla almaya çalışıyorlar. İkinci bir irade gaspıdır. Kayyumdur.”

BERKİ: İKTİDAR ALDIĞI YENİLGİNİN ACISINI HDP'DEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Tuşba Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Yılmaz Berki: “YSK'nin almış olduğu bu karar siyasi bir karardır. Hiçbir hukuki yönü yok. Bizler YSK'ye başvurarak aday olduk. YSK başvurularımızı kabul etti. Biz memur değiliz, biz seçilmişiz. Memurluk sınavla olur ve biz kamu haklarından mahrum değiliz. Kamu haklarından mahrum olmak için mahkeme kararı gerekiyor ve herhangi bir davamız ile mahkumiyet kararı hakkımda yok. Bize mazbatayı halk verdi. Tüm baskı ve engellemelere rağmen büyük bir farkla kazandık. İktidar büyük şehirlerden aldığı yenilginin acısını bizim üzerimizden HDP'den çıkarmak istiyor. Hangi vicdan ve ahlakla gelip o koltuklara oturacaklar. Bu halkın iradesine saygısızlıktır, halkımız bunu biliyor. Bunların hukuksuzluklarına alıştı. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hakkımızı yasal yollardan arıyacağız. Partimiz bu hukuksuzlukla ilgili gerekli adımları atacaktır, mücadelemiz devam edecektir.”

ERKMEN: HAK HUKUK GASBEDİLİYOR

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belde Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Abubekir Erkmen: “Haksız ve hukuksuz bir karardır. Hak, hukuk burada gasbediliyor.”

KARAKUŞ: TÜM HUKUKİ YOLLARI ZORLAYACAĞIZ

Tekman Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Müzahit Karakuş: “Bu yaklaşım hukuksuzdur. Başvuru sırasında sorun olmadı. Bize ‘herhangi bir yasal sorun yok’ denilerek aday olabileceğimiz söylendi. Yine adaylıklarında sorun olan belediye eşbaşkanları ve encümenlerin başvuruları kabul edilmedi. Bu yapılan hukuksuz uygulamadır. AİHM'e kadar tüm hukuki yolları zorlayacağız.”

CEYLAN: VERİLEN KARAR SİYASİDİR

Bağlar Belediyesi Eşbaşkanı KHK’li Zeyyat Ceylan: “Kararın hukukla, adaletle, vicdanla alakası yok. Verilen karar siyasidir. Bunun birinci müsebbibi YSK’dir. İkincisi müsebbibi ise AKP’dir” (HABER MERKEZİ)

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