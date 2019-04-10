YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi. Bu isimlerin yerine seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.

Bazı ilçelerde, seçimi kazanan adaylar için "KHK ile meslekten ihraç edildiler" denilerek YSK’ye itirazda bulunulmuştu.

Anadolu Ajansında yer alan habere göre, seçilmişlere mazbata verilip verilmediğiyle ilgili il seçim kurullarına başvuran YSK, KHK ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesini kararlaştırdı. Kurulun bu kararı, ilgili kanun ve KHK’de yer alan “Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz” hükmü gereğince aldığı öğrenildi.

"OHAL KALKTIĞI ZAMAN KHK'NİN HÜKMÜ OLMAZ"

Avukat Kamil Tekin Sürek, YSK’nin KHK’li seçilmişlerle ilgili kararını Evrensel'e değerlendirdi.

Avukat Sürek, “Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile verilen kararlar Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde geçerlidir. OHAL kalktığı zaman KHK’nin herhangi bir hükmü olmaz. Bir de KHK ile ihraç edilenler hakkında verilen kararlar İdare Mahkemesi ya da komisyondan dönüyor zaten. Bu nedenle yeniden görev alamazlar gibi bir karar mümkün değil” dedi.

“KHK ile ihraç edilenler hukuken suçlu diye bir durum yok. Hükümlü kabul edilemez. KHK ile ihraç idari tedbirdir yalnızca. Bunun iki yolu var, İdare Mahkemesi ya da komisyon. Bir çok başvuruda İdare Mahkemeleri ihraç edilenler lehine karar verdi” diyen Avukat Sürek, “YSK karar verdiği için seçilmişlerin itiraz hakkı yok ama; bu kararla ilgili İdare Mahkemesine başvuru yapılabilir” ifadelerini kullandı.

"KHK'Lİ MİLLETVEKİLİ SEÇİLEBİLİYORKEN BELEDİYE BAŞKANI NEDEN SEÇİLEMİYOR?"

KHK ile ihraç edilen kimi isimlerin milletvekili seçildiğini hatırlatan Sürek, “Birisi milletvekili seçilebiliyorken niye belediye başkanı seçilemiyor? YSK onu kabul etmiş, ama belediye başkanı seçilemiyor. Böyle bir şey olmaz” dedi.

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Mazbatanın, seçimde ikinci olana verileceği iddiasını da değerlendiren Sürek, “Normal koşullarda birinciye mazbata verilir, belediye meclisinde oylama yapılır ve en çok oyu alan başkan olur. İkinciye mazbata vermek gibi bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.

"SEÇİLME YETERLİLİĞİ OLDUĞU İÇİN SEÇİME GİREBİLDİLER"

KHK’liler başvuru yapıyor ve seçilme yeterliliği olduğu için seçime katılıyor. Şimdi diyorlar ki seçilme koşulları yok. Böyle bir şey olmaz. Çünkü baştan seçilme koşulları incelendi. Adaylık süreci zaten seçim kurullarının denetiminden geçiyor” hatırlatması yapan Sürek, “Dolayısıyla seçim sonrasında seçilme koşullarını taşımıyor denilemez” dedi.

HDP’nin belediye başkan adayı gösterdiği KHK'li isimler şöyle:

Van’ın Edremit ilçesi: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Van’ın Tuşba ilçesi: Yılmaz Berki

Van’ın Çaldıran ilçesi: Leyla Atsak

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi: Zeyyat Ceylan

Kars Dağpınar Beldesi: Abubekir Erkmen

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk

KHK'li adayların kazandığı seçimlerde ikinci yüksek oyu alan isimler, AKP'nin adayı oldu.

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YSK'NİN 'KHK'Lİ' KARARINA İLK TEPKİ: VERİLEN KARAR SİYASİDİR

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlere girmelerinde yasal engel görmeyip, adaylıklarını kabul ettiği KHK’li isimlere mazbata verilmemesi yönündeki skandal kararına ilk tepki, HDP’nin Bağlar Belediyesi Eşbaşkanı seçilen KHK’li Zeyyat Ceylan’dan geldi.

HDP’li Ceylan, YSK'nin aldığı karar için “Kararın hukukla, adaletle, vicdanla alakası yok. Verilen karar siyasidir. Bunun birinci müsebbibi YSK’dir. İkincisi müsebbibi ise AKP’dir” dedi.

Fotoğraf: MA

"BAŞVURU SÜRECİNDE YSK YAPMASI GEREKENİ YAPMADI"

Adaylık başvurusu için 19 Şubat’ta YSK’ye dilekçe verdiklerini ve 13 günlük süre zarfında gerekli araştırmaların yapıldığını hatırlatan Ceylan, şunları söyledi: “YSK ya da İl, İlçe seçim kurulları KHK’li olduğumuz için seçimlere girmemizi engelleyebilirdi. Batman’da (Sabri Özdemir) olduğu gibi adaylığımız veto edilebilirdi. Batman’da olduğu gibi partimiz başka bir aday gösterebilirdi. Ancak bu yapılmadı. 13 günlük bir süre vardı. Bu sürede araştırma yapabilirdi. Uyarıda bulunabilinirdi. YSK yapması gereken işi o zaman yapmadı.”

"HALKIMIZIN İRADESİ GASP EDİLMİŞTİR"

Ceylan, alınan karar ile halk iradesinin gasbedildiğini de vurguladı. Ceylan, “Senaryo hazırlanmıştır. Belediyelerimiz bu şekilde gasp edilerek, AKP’ye veriliyor. Bunun adı hukuksuzluktur. Siyasi bir karar olduğu gibi aynı zamanda irade gasbıdır." diye konuştu.

HDP'nin Diyarbakır'da en güçlü olduğu yerlerden birisi olan Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan Zeyyat Ceylan, öğretmen olarak görev yaparken çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti.

Bağlar ilçesinde yüzde 70,34 oy oranı ile seçimleri kazanan HDP’li Ceylan için AKP’li aday tarafından adaylığın düşürülmesi için YSK’ya başvuruda bulunulmuştu.

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