KHK'li seçilmişlere mazbata verilmemesi Diyarbakır'da protesto edildi

Orhan KURUL

Diyarbakır

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilip belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmemesini kararlaştırmasının ardından Bağlar Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapıldı. Belediye, yüzlerce polis tarafından kuşatıldı.

HDP Diyarbakır milletvekillleri Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz, Remziye Tosun ve İmam Taşçıer ve Bağlar Belediyesi eş başkanları Zübeyde Zümrüt ve Zeyat Ceylan'ın da katıldığı eylemde polis, belediye önüne gidilmesine izin vermedi.

Fotoğraf: Orhan Kurul/Evrensel

Belediye binasının girişinde oturma eylemi yapılırken "Belediyeler bizimdir bizim olacak, Amed ya me ye, Bağlar Ya Ne Ye, Direne Direne kazanacağız " sloganları atıldı.

Polisten eyleme son verilmemesi durumunda müdahale edileceği uyarısı yapıldı.

KHK'li olması gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Zeyat Ceylan'ın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı