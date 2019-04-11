KHK'li seçilmişlere mazbata verilmemesi Diyarbakır'da protesto edildi
YSK'nin belediye başkanı seçilen KHK'lilere mazbata vermemesi Diyarbakır'da protesto edildi. Bağlar Belediyesi önünde oturma eylemi yapıldı.
Fotoğraf: Orhan Kurul/Evrensel
Orhan KURUL
Diyarbakır
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilip belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmemesini kararlaştırmasının ardından Bağlar Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapıldı. Belediye, yüzlerce polis tarafından kuşatıldı.
HDP Diyarbakır milletvekillleri Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz, Remziye Tosun ve İmam Taşçıer ve Bağlar Belediyesi eş başkanları Zübeyde Zümrüt ve Zeyat Ceylan'ın da katıldığı eylemde polis, belediye önüne gidilmesine izin vermedi.
Belediye binasının girişinde oturma eylemi yapılırken "Belediyeler bizimdir bizim olacak, Amed ya me ye, Bağlar Ya Ne Ye, Direne Direne kazanacağız " sloganları atıldı.
Polisten eyleme son verilmemesi durumunda müdahale edileceği uyarısı yapıldı.
KHK'li olması gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Zeyat Ceylan'ın açıklamasının ardından eylem sona erdi.
YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
HDP'den YSK kararına tepki: YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur