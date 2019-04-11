Av. Kamil Tekin Sürek ile tartışmalı YSK kararlarını değerlendiriyoruz
YSK'nin KHK'li seçilmişlere mazbata verilmeyeceği yönündeki kararı tepki çekti. Tartışmalı kararı Av. Kamil Tekin Sürek ile değerlendiriyoruz.
11 Nisan 2019 14:58Son Güncellenme Tarihi: 11 Nisan 2019 15:36
Av. Kamil Tekin Sürek Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtlıyor. Sürek ile YSK'nin son olarak KHK'li seçilmişlere mazbata verilmeyeceği yönündeki kararı ile partilerin itirazlarına ilişkin verilen ve tartışma yaratan kararları değerlendiriyoruz. (EVRENSEL WEB TV)
ETİKETLER: YSK
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