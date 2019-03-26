Gazeteciler için yeni medya dersleri Ankara’da başlıyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD) tarafından Friedrich Naumann Vakfı (FNF) desteğiyle yürütülen Gazeteciler için Yeni Medya Derslerinin ilki 29 Mart Cuma günü Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (um:ag) ev sahipliğinde Ankara’da saat 13:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Medya endüstrisindeki yeniden yapılanmanın ve artan dijitalleşmenin gazeteciliği değiştirdiği bu zamanda, gazetecilerin haber içeriklerinin yaratılması ve okuyuculara iletmesi konusunda yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen çalışmaların temel amacı katılımcıların yeni medya ve teknoloji okuryazarlığın güçlendirmek.



Eğitmenler Kenan Dursun ve Şevket Uyanık tarafından verilecek ilk seminerde değişen internet kullanımı alışkanlıkları, gazetecilerin dijital itabarı ve sosyal medyayı etkin yönetmek için gerekli yaklaşımlar ile bunlara uygun araçlar anlatılacak. Ayrıca gazetecilerin etkili içerik üretimi ve dijital güvenlik, görsel tasarım ve gazeteci kaynaklarının ve kişisel verilerin güvenliği konularda donanımlarının artması sağlanacak.



Siz de gazeteci ya da gazeteci adayı iseniz atölyeye buradan başvurabilirsiniz.



Program



Tarih: 29 Mart 2019, Cuma



Yer: um:ag



Adres: Paris Caddesi No: 14 Kavaklıdere - ANKARA



13:00 Tanışma ve başlangıç



Kenan Dursun: Türkiye ve Dünyada İnternet, Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımı | Sosyal Medyada Gazeteci ve Kurum Hesapları ve Dijital İtibar | Etkili Sosyal Medya Yönetimi için Taktikler ve İpuçları



14:00 Kahve arası



14:15 Gazetecilik için Sosyal Medya Planlaması ve Dijital Medya için Yeni Araçlar



Buffer ile gönderileri planlamak | Haber takibi için bir medya merkezi | Google Alert ile gündem takibi | Feedly ile RSS teknolojisi | Etkili içerik üretimi ve Medium | Wunderlist ile iş yönetimi



15:30 - 17:00 Şevket Uyanık: Etkili İçerik Üretimi ve Dijital Güvenlik



Gazeteciler için görsel tasarım ilkeleri | Görsel tasarım için Canva, Unsplash, Freepik



Temel internet güvenliği | Gazeteci kaynaklarının güvenliği | Uygulamalı Phishing Testi



Sosyal Medya Güvenliği | Güçlü Parolalar Yaratmak ve Yönetmek | E-posta Güvenliği (MEDYA SERVİSİ)