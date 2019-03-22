“Şeker Fabrikaları özelleştirilirken Cargill'den rapor istendi mi?”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde uluslararası Cargill firmasından rapor istendiğine yönelik itirafla ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi. Cargill Gıda Ortadoğu Türkiye ve Afrika Kurumsal İletişim Direktörü Ediz Aksoy adlı yetkilinin açıklamalarında Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde dikkate alınan raporun Cargill tarafından hazırlandığı ve hükümete verildiği yönündeki ifadelerini soru önergesi ile gündemine taşıdı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke ve kentlerin kalkınıp gelişmesi projeleri kapsamında Anadolu'nun dört bir yanında kurulan sanayi tesislerinin başında şeker fabrikalarının geldiğini anımsatan Barut, “Bu amaçla kurulan ilk şeker fabrikamız, 26 Kasım 1926 günü Trakya bölgesinde, Kırklareli ilimizin Alpullu kasabasında işletmeye açılmıştır. Yıllar itibarıyle fabrika sayımız 1950’li yıllarda 11’e ulaşmış , 1960’lı yıllarda iki, 1977 yılında bir, 1980’li yıllarda altı, 1990’lı yıllarda üç, 2001 yılında bir fabrika daha ülkemizin değişik bölgelerinde açılmıştır” dedi.

“ÖZELLEŞTİRME RAPORUNU HÜKÜMET Mİ İSTEDİ?”

Kamu tarafından yörenin sosyal ve ekonomik gelişmişliğine katkı sağlamak için kurulan fabrikaların bir anda karlılık durumları bahane edilerek özelleştirilmeye gidildiğini ifade eden Barut “Çiftçi, üretici, fabrika çalışanı, bölge esnafı ve muhalefet partilerinin görüş, öneri ve düşüncelerini dikkate almayan bir dayatma ile bu fabrikalarımızın özelleştirmesi yapıldı. Şimdi bazı basın yayın kuruluşlarına, Cargill Gıda Ortadoğu Türkiye ve Afrika Kurumsal İletişim Direktörü Ediz Aksoy adlı bir yetkilinin açıklamaları yansımıştır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde dikkate alınan raporun Cargill tarafından hazırlandığını ve hükümete verildiğini kabul etmektedir. Kişi açıklamalarında; 'Hükümet bu konu ile ilgili bizden bir rapor istedi. Çalışmalarımızı yaptık ve 2018 yılı Ocak ayında raporu sunduk' demektedir” diye konuştu.

“BAŞKA KONULARDA DA GÖRÜŞ ALDINIZ MI?”

Hazırladığı soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e sunan Ayhan Barut, şu sorulara yanıt verilmesini talep etti: