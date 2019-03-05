Tekirdağ Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilere seslendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Tuncay Sağıroğlu, sabah saatlerinde işçi duraklarında servis bekleyen işçi ve emekçilerle sohbet etti.

Tuncay Sağıroğlu işçilere “Rantçı değil halkçı belediyecilik” programını anlattığı broşürlerini dağıttı, işçilerle sohbet etti. İşçilere seslenen Sağıroğlu “Yerel yönetimlerde işçilerin hiçbir sorunu gündeme gelmiyor. Her renkten düzen partisi, hayata geçmeyecek birçok proje açıklamasına rağmen işçilerin sorunlarına değinmiyor. Seçimden seçime kapımıza gelen adaylar seçildikten sonra kapılarını işçilere kapatıyor. Halkın sorunlarını unutuyor. Çünkü onlar patronlarla müteahhitlerle iş tutuyor. Rant paylaşımı, ihale yarışları ile uğraşıyor. Bu seçimlerde başta işçiler olmak üzere emekçilerin sesi olmak, işçi kenti Tekirdağ’da biz de varız demek için aday oldum. İşçilerin de belediyeleri yönetebileceğini göstermek için aday oldum” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Tuncay Sağıroğlu işçi durağında işçilerle buluştu Fotoğraf: Evrensel

“KRİZİN FATURASINI NEDEN İŞÇİLER ÖDÜYOR?”

“Kriz ortamında seçimlere gidiyoruz. Krizde yıllardır rekor kâr yapan patronlara bütçeden, işsizlik fonundan kaynak aktarılırken, birçok işçi işten atıldı, atılmaya da devam ediyor. İş yükü arttı, fabrikalarda baskı çekilmez oldu. Ücretler eridi pazara çıkmaktan korkar olduk. Oysa işçiler insan gibi çalışıp insan gibi yaşamak istiyor. Krizin faturasını neden işçiler ödüyor?” diyen Sağıroğlu, “Bu saldırılar seçimlerden sonra da daha pervasızca devam edecek. Buna karşı fabrikalarda birliğimizi güçlendirip mücadeleyi büyütmeliyiz. Şimdi fabrika fabrika, mahalle mahalle birleşerek gücümüzü büyütmeliyiz. İşçileri görmeyenler gelip sizlerden oy isteyerek işçilerin oylarını bölüyor. Bu seçimde oylarımızı bölmeyelim” çağrısı yaptı.

“Sabahın bu saatinde işçi durağına ancak bu fikirleri savunan aday gelir” diyen işçi, Tuncay Sağıroğlu’nun adaylığının fabrikalarda konuşulduğunu da aktardı. (Tekirdağ/EVRENSEL)