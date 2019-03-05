Üniversite öğrencilerinden Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası

Löseminin nadir görülen bir türü olan JMML (Juvenil Miyelomonositik lösemi) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen Öykü Arin için düzenlenen kampanyalar sürüyor. Arin ve lösemi hastası tüm çocuklar için bu kez üniversiteliler bir araya geliyor.

Donör bulunması için kampanyaların sürdüğü Öykü Arin için süre nisan ayına kadar uzatıldı. Kök hücre bekleyen tüm hastalar ve Öykü Arin için İzmir, Manisa ve Aydın’da bulunan bir grup üniversite öğrencisi fakültelerinde ve yurtlarında kampanya başlattı. “Üniversiteliler Öykülere umut olmak için buluşuyor” diyerek başlatılan kampanyaya, sosyal medya üzerinden çağrı yapan öğrenciler, bu üniversitelerde bulunan çalışanları ve tüm öğrencileri kök hücre bağışı yapmaya çağırıyorlar.

Kampanyanın düzenlendiği üniversiteler arasında İzmir Ege Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yaşar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bulunuyor. (İzmir/EVRENSEL)

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