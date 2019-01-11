Gazeteciler Öykü Arin'e donör olmak için kampanya başlattı

Gazeteciler lösemi teşhisi konulan Öykü Arin’e ilik bulabilmek için kamapanya başlattı. “Gazeteciler olarak bu kez haberimizi bağışta bulunarak yapıyoruz” diyen gazeteciler 12 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Çapa’da kan vererek donör olacak.

Gazeteciler başlattıkları kampanyaya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Türkiye’de ve dünyada binlerce insan lösemi ile mücadele ediyor. Kasım ayında lösemi teşhisi konulan 3.5 yaşındaki Öykü Arin de bunlardan sadece birisi. Öykü ve diğer lösemi hastalarının daha uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürebilmelerinin tek yolu, kemik iliği nakli için gönüllü olan donör sayısının artması. Donörlük için verilen her bir örnek, sadece Öykü Arin için değil ilik nakli bekleyen bütün hastalar için bir umut ışığı. Biz gazeteciler de Öykü’ler ve ilik nakli bekleyen insanlara umut olmak için belirli bir gün ve saat belirleyerek dönör olarak kan vermeyi planlıyoruz. Bu program için bir whatsapp grubu kuruldu.”

İzmir’de yaşayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya Kasım 2018’de lösemi teşhisi konuldu. Hastalığın görülme sıklığı milyonda 1-9 arası değişiyor. (HABER MERKEZİ)