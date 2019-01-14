Manisa’da Öykü Arin için kök hücre kampanyası

KESK Manisa Şubeler Platformu tarafından 16 Ocak Çarşamba günü yapılacak olan kampanya için yapılan çağrıda; “Henüz uygun doner bulunamadığından iki aydan az bir zamanı kalan lösemi hastası 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı yaşam mücadelesi veriyor. Manisa'da Üniversite Öğrencisi Atakan Gür de aynı şekilde ilik nakli için kan beklemektedir. Türkiye'nin dört bir yanında KESK ve Bağlı Sendikalar yaşam hakkına sahip çıkarak Kan Bağışı Kampanyası düzenlemiştir. Kampanya tüm yurtta hatta yurt dışında devam etmektedir. Ancak Öykü Arin Yazıcı, Atakan Gür ve yaşam ışığı bekleyen tüm lösemi hastaları için hayat veren kan ve kök hücre henüz bulunamamıştır.

Manisa'da yaşayan tüm halkımızın yaşama hakkına duyarlı olduğunu biliyoruz. KESK Manisa Şubeler Platformu olarak biz de Manisa ve tüm ilçelerimizde kampanya düzenledik. Manisa’da faaliyet gösteren parti, dernek, oda, sendika, birlik vb. tüm yapıların üyelerine duyuru yapmalarını, yaşamdan yana el uzatmalarını bekliyoruz” denildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında Manisa Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde Kızılay Kan Merkezi aracılığıyla kök hücre ve kan bağışı yapılabilir. (HABER MERKEZİ)