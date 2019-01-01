Öykü Arin ve lösemili çocuklar için Zonguldak’ta kampanya

İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi ilik bekleyenler için Zonguldakve Çaycuma’da kök hücre ve kan bağışı yapılacak.

Kök hücre ve kan bağışı kampanyası KESK Zonguldak Şubeler Platformunun çağrısıyla 3 Ocak 2019 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasında Zonguldak Valiliği önünde (İnönü Parkı yanı), KESK Çaycuma Bileşenlerinin çağrısıyla 4 Ocak 2019 Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında Çaycuma Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Kök hücre ve kan bağışı kampanyası Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi aracılığıyla yapılacak.

Öykü Arin’e ve ihtiyacı olan tüm çocuklara umut olabilirsiniz

‘ÖYKÜ ARİN İÇİN YALNIZCA İKİ AY KALDI’

KESK’ten yapılan açıklamada, “Öykü Arin için önümüzde yalnızca iki aylık bir süre var. Henüz uygun donör bulunamadı. Öykü Arin zamanla yarışıyor, iki ay içinde kök hücre nakli olmak zorunda. Zonguldak ve Çaycuma’daki tüm üye ve dostlarımızı, kök hücre bağışı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve tüm lösemili çocuklar için kök hücre ve kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Yeni yılda Öykü Arin’e ve tüm lösemili çocuklara umut olalım.” denildi.

NASIL DONÖR OLUNUYOR?

Donör olmak için Kızılay’a bir bilgi formu ve kan örneği vermek yeterli oluyor. Kan grubu ne olursa olsun donör olunabiliyor. 18-50 yaş arasındaki sağlıklı her birey bağışçı olabiliyor. 18-50 yaş arası, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, AİDS hastalıklarına yakalanmamış, kanser tanısı veya tedavisi almamış, kronik bir rahatsızlığı olmayan (sürekli ilaç almasını gerektiren bir durumu olmayan) herkes kök hücre/ilik bağışçısı yani donör olabilecek. (Zonguldak/EVRENSEL)

Öykü Arin için Dersim’de kök hücre kampanyası

Öykü Arin için başlatılan ilik nakli kampanyası yurt dışına taşındı