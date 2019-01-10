Öykü Arin için Denizli’de kök hücre kampanyası

İzmir’de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin ilik nakli olmayı bekleyen kızları Öykü Arin için başlatılan kök hücre kampanyasına Denizli de destek olacak.

Dünya'da nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin için zaman gittikçe daralıyor. Yurdun dört bir yanında başlatılan kök hücre bağışları, bu ay Denizli’de devam edecek. Öykü Arin’e destek için bağışlar 19 Ocak Cumartesi günü saat 12.00-17.00 saatleri arasında Çınar Kızılay Kan Bağışı noktasında yapılabilecek.

ÖYKÜ ARİN’E EL UZATIN!

18-50 yaş arası sağlıklı her insan kök hücre bağışında bulunabilir. Kan veren kişilerden iki ya da üç küçük tüp kan alınıyor. Alınan kanlar kayıt altına alındıktan sonra laboratuara gönderiliyor. Bütün ön testleri yapılıyor. Uygun eşleşme bekleniyor. Hepatit B, Hepatit C, AİDS ile Sifiliz gibi hastalıklara sahip olan kişiler ise kök hücre bağışında bulunamıyor.

Daha önce kızı Öykü Arin için çağrıda bulunan anne Eylem Yazıcı, "Birinin hayatını kurtarma şansı size geldiğinde iki eliniz kanda olsa bile o işi bırakıp o hayatı kurtarmanızı bir anne olarak istiyorum ve bekliyorum" demişti. Yazıcı ailesi minik Öykü için ilik desteği bekliyor. (Denizli/EVRENSEL)

Öykü Arin için başlatılan ilik nakli kampanyası yurt dışına taşındı