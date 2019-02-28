28 Şubat 2019 09:50
Son Güncellenme Tarihi: 28 Şubat 2019 10:34

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Başkanı Kim anlaşmaya varamadı

ABD, Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

GÜNCELLENDİ
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Başkanı Kim anlaşmaya varamadı

Fotoğraf: Host Broadcast/Pool/EPA/AA

    • Paylaş

    ABD yönetimi, Başkan Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

    Donald Trump, görüşmelerin son bulmasının ardından basın toplantısı düzenledi ve "Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık" açıklaması yaptı. Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların şimdilik devam edeceğini belirten Trump, Kim'in nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, görüşmelerin ikinci günü başlamadan yaptığı açıklamada Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak" demişti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti.

    Trump ve Kim'in, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüştüğünü belirterek,  "Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor" dedi.

    Sanders, iki lider arasındaki görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

    Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.

    GÖRÜŞMELER DÜN BAŞLADI

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

    Singapur'da geçen yıl haziran ayında düzenlenen ilk zirvenin ardından ikinci zirve için bir araya gelen iki lider, akşam yemeği öncesi el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz verdi.

    Kuzey Kore lideri Kim, burada yaptığı konuşmada, "Geçen 261 günlük süre gerçekten çok büyük çabalara sahne oldu ve aynı şekilde sabırla da bu zaman zarfı içinde çaba gösterildi." dedi.

    Kim, söz konusu görüşmeye ilişkin, "Başarılı bir görüşme olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

    ABD Başkanı Trump da Vietnam'da Kim ile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada beraber olmak büyük bir şeref. Gerçekten Vietnam bizim için kırmızı halıyı serdi" şeklinde konuştu.

    İlk zirvenin çok başarılı geçtiği değerlendirmesinde bulunan Trump, "Umarız bu zirve ikili başarı konusunda tek olacak hem de belki de (ilk zirveye göre) daha da başarılı olacak" dedi.

    Trump, ilişkiler konusunda atılan adım ve gelişmelerin başarılı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

    "Birçok kez söylediğim gibi ülkenizin inanılmaz bir ekonomik potansiyeli var. Sınırsız ekonomik potansiyeli var. Muhteşem bir geleceğiniz olduğunu ve büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesini izlemek ve size bunun için yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz."

    ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

    Trump son açıklamalarında Kim ile çok başarılı bir zirveye imza atacaklarına inandığını, bununla beraber Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması konusunda acele etmeyeceklerini dile getirmişti. (Hanoi/AA)

    Vietnam zirvesi çarşamba günü: Trump ve Kim’e ‘barış ilanı’ çağrısı

    Vietnam zirvesi çarşamba günü: Trump ve Kim’e ‘barış ilanı’ çağrısı

    Trump: Kim Jong-un ile birbirimize aşık olduk

    Trump: Kim Jong-un ile birbirimize aşık olduk

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Metin Feyzioğlu: "Hepimiz Ermeniyiz" diyenlere inat hepimiz Türküz
    SONRAKİ HABER

    AKP'li Alinur Aktaş: Nazım Hikmet, Uğur Mumcu devlet ve bayrak düşmanı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yalana, kara propagandaya karşı gerçekleri açıklamaya devam! 

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Kime göre, neye göre tampon bölge?

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Kentlere güzelleme, muhaliflere “racon kesme!”

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    İstihdam teşviki çözüm mü?

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Ekmek ve hürriyet mücadelesi ve tecrit

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Fanatizmin esiri olmak

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Pork
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Almanca
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kriminal raporu: Sanık polis, Kemal Kurkut’u doğrudan hedef aldı
    Kriminal raporu: Sanık polis, Kemal Kurkut’u doğrudan hedef aldı

    2017'deki Diyarbakır Newrozu’nda Kemal Kurkut’un polis kurşunu ile öldürülmesine ilişkin dava görüldü. Ulusal Kriminal Büro raporu mahkemeye ulaştı.

    Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı
    Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı

    Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Cumhuriyet Savcısı, kendileriyle aynı saatte halı saha maçı yapmak isteyen 14 öğretmeni gözaltına aldırdı.

    BM: İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri savaş suçu sayılabilir
    BM: İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri savaş suçu sayılabilir

    BM Soruşturma Komisyonu, İsrail'in geçen yıl Gazze'deki Filistinlilere yönelik ihlallerinin savaş suçu kapsamına girebileceğini duyurdu.

    AKP'li Alinur Aktaş: Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu devlet ve bayrak düşmanı
    AKP'li Alinur Aktaş: Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu devlet ve bayrak düşmanı

    Bursa Büyükşehir Belediyesinin AKP'li başkanı ve yerel seçim adayı Alinur Aktaş, Nâzım Hikmet'i, Uğur Mumcu'yu, Türkan Saylan'ı hedef aldı.

    Urla'da 3 köpek ve 1 martı zehirlenerek öldürüldü
    Urla'da 3 köpek ve 1 martı zehirlenerek öldürüldü

    Urla'da sokağa bırakılan zehirli makarnadan yiyen 1 martı ile 3 köpek öldü. Hayvan hakları savunucuları isyan etti: Bu suçlara ceza verilmeli.

    GÜNCELLENDİ
    Burhanettin Kocamaz: İYİ Partinin adayı Ayfer Yılmaz olacak
    Burhanettin Kocamaz: İYİ Partinin adayı Ayfer Yılmaz olacak

    Adaylığı YSK tarafından reddedilen Burhanettin Kocamaz: İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacak.

    AYM, Van'da yıkılan Bayram Otel'e dair 'İhlal yok' dedi
    AYM, Van'da yıkılan Bayram Otel'e dair 'İhlal yok' dedi

    AYM, Van'daki Bayram Otel binasının 2011'deki ikinci depremde yıkılması ve 24 kişinin ölmesiyle ilgili bakanlığı haklı buldu, "İhlal yok" kararı verdi

    Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran: İtaat etmeyi kabul etmiyoruz
    Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran: İtaat etmeyi kabul etmiyoruz

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Gebze'de kahvehane ve ev ziyaretlerinde bulundu.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Premier Lig’de son 10 hafta: Liverpool, hasrete son verebilecek mi?
    Premier Lig’de son 10 hafta: Liverpool, hasrete son verebilecek mi?
    Evcil hayvanların birçoğunun psikolojisi bozuk
    Evcil hayvanların birçoğunun psikolojisi bozuk
    GÜNCELLENDİ
    Deniz Gezmiş'in doğum günü kutlanıyor
    Deniz Gezmiş'in doğum günü kutlanıyor
    3 bin 300 domuz burunlu kaplumbağa kaçırılmaktan kurtarıldı
    3 bin 300 domuz burunlu kaplumbağa kaçırılmaktan kurtarıldı
    CHP Milletvekili Kani Beko doğum öncesi borçlanmayı Meclise taşıdı
    CHP Milletvekili Kani Beko doğum öncesi borçlanmayı Meclise taşıdı

    CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Meclis gündemine taşıdığı sigorta öncesi doğum borçlanması bekleyen kadınlar ile ilgili soru önergesi verdi.

    GÜNCELLENDİ
    6 ilde eğitime kar tatili (28 Şubat)
    6 ilde eğitime kar tatili (28 Şubat)

    Kar yağışı nedeniyle Elazığ, Ağrı ve Bitlis geneli ile Bingöl'ün Karlıova, Van'ın Bahçesaray ve Erzurum'un Horasan ilçelerinde kar tatili ilan edildi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Başkanı Kim anlaşmaya varamadı
    ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Başkanı Kim anlaşmaya varamadı

    ABD, Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

    Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan: Bizi öldürürse sessizlik öldürür
    Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan: Bizi öldürürse sessizlik öldürür

    113 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, "Bizi öldürürse bu sessizlik öldürür. Lütfen sessiz kalmayalım" dedi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Şubat 2019 Perşembe
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Şubat 2019 Perşembe

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

    Venezuela’da Caricuao UD-4 Komünü’nde...
    Venezuela’da Caricuao UD-4 Komünü’nde...

    Evrensel Yazarı Mustafa Yalçıner, Venezuela'dan komün izlenimlerini yazdı.

    Tekstilde sözleşme dönemi: İşçi düşük ücrete mahkum edilmek isteniyor
    Tekstilde sözleşme dönemi: İşçi düşük ücrete mahkum edilmek isteniyor

    Tekstilde grup sözleşmesi süreci nisan ayında başlıyor. İşten atmaların da başladığı sektörde işçiler ücretlerinin iyileştirilmesini istiyor.

    Tank Palet’in özelleştirilmesine karşı miting yapılacak
    Tank Palet’in özelleştirilmesine karşı miting yapılacak

    Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz: Yerel seçimi beka sorunu olarak görenler savunma sanayinin özelleştirilmesini beka sorunu olarak görmüyor.

    Korkularımız birlik oldukça aşılacak
    Korkularımız birlik oldukça aşılacak

    Kocaeli'den bir metal işçisi: Çocuklarımız için, onca emeğimize karşın kuyruklarda bu yokluğu çekmek zorunda olmadığımız için birlik olmak zorundayız.

    Yemen savaşında Alman silahlarının kullanıldığı belgelendi
    Yemen savaşında Alman silahlarının kullanıldığı belgelendi

    Yemen savaşında Alman yapımı silahların kullanıldığı German Arms isimli bir araştırma projesinde video kayıtlarını ve uydu görüntüleri ile doğrulandı.

    YÖK, 'bu bir ilk' diye duyurdu: MİT Başkanı YÖK'te konferans verdi
    YÖK, 'bu bir ilk' diye duyurdu: MİT Başkanı YÖK'te konferans verdi

    MİT Başkanı Hakan Fidan, YÖK'te akademisyenlere konferans verdi. YÖK Başkanı Yekta Saraç konferansı "Bu bir ilk" diye duyurdu.

    Cezayir devlet televizyonu çalışanlarından ‘yayın yasağı’ protestosu
    Cezayir devlet televizyonu çalışanlarından ‘yayın yasağı’ protestosu

    Cezayir’de devlet televizyonunda çalışan gazeteciler, Cumhurbaşkanı Buteflika karşıtı eylemlere yönelik yayın yasağı ve baskılara tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Karşılıklı savaş uçakları düşüren Hindistan-Pakistan'a itidal çağrısı
    Karşılıklı savaş uçakları düşüren Hindistan-Pakistan'a itidal çağrısı

    Karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe dair itidal çağrıları yapıldı.

    YSK, HDP’nin Akdeniz adayı Erdoğan'ın adaylığını reddetti
    YSK, HDP’nin Akdeniz adayı Erdoğan'ın adaylığını reddetti

    HDP Akdeniz Belediyesi'ne Eş Başkan adayı olan Aleddin Erdoğan'ın adaylığını YSK reddetti. Bu kararla Erdoğan’ın aday olamayacağı kesinleşti.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi
    ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi

    ODTÜ öğrenci toplulukları, etkinliklerinin engellenmesine karşı stant açarak, bilgi yarışması, stencil atölyesi gibi çeşitli etkinlikler düzenledi.

    Mısır’da tren istasyonunda yangın: 25 ölü
    Mısır’da tren istasyonunda yangın: 25 ölü

    Mısır'ın başkenti Kahire'de tren istasyonunda yangın çıktı. Yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.