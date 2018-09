Trump: Kim Jong-un ile birbirimize aÅŸÄ±k olduk

Donald Trump, Kim Jong-un için 'Bana güzel mektuplar yazdı. Ve onlar harika mektuplar. Biz aşık olduk' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'birbirlerine aşık olduklarını' söyledi. Trump, Kim ile Singapur'daki buluşması hakkında "İleri geri gittik, dönüp dolaştık ve aynı noktaya döndük ve sonra birbirimize aşık olduk" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur zirvesi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirlerine aşık olduklarını söyledi. Batı Virginia’da düzenlenen etkinlikte destekçilerine hitap eden Trump, “Ondan hoşlanıyorum, benden hoşlanıyor. Sanırım sorun değil. Bunu söylememe izin var mı? Acımasızdım ama o da öyleydi. Biz dönüp dolaşıp aynı noktaya döndük ve sonra birbirimize aşık olduk. Bana güzel mektuplar yazdı. Ve onlar harika mektuplar. Biz aşık olduk” ifadelerini kullandı.

​Kuzey Kore’nin, seleflerinin telefonlarına bile yanıt vermediğini vurgulayan Trump “Onlar (önceki ABD başkanları) telefon açtığında, onlar (Kuzey Kore) bunu yapmamalarını talep ediyordu” diye konuştu.

Trump says this -- earnestly! -- about Kim Jong Un: "We went back and forth, then we fell in love. He wrote me beautiful letters. And they are great letters. We fell in love." pic.twitter.com/05KpsRgkZJ