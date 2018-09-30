Trump: Kim Jong-un ile birbirimize aÅŸÄ±k olduk

Donald Trump, Kim Jong-un iÃ§in 'Bana gÃ¼zel mektuplar yazdÄ±. Ve onlar harika mektuplar. Biz aÅŸÄ±k olduk' ifadelerini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'birbirlerine aÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ±' söyledi. Trump, Kim ile Singapur'daki buluÅŸmasÄ± hakkÄ±nda "Ä°leri geri gittik, dönüp dolaÅŸtÄ±k ve aynÄ± noktaya döndük ve sonra birbirimize aÅŸÄ±k olduk" dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Singapur zirvesi sÄ±rasÄ±nda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirlerine aÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ± söyledi. BatÄ± Virginia’da düzenlenen etkinlikte destekçilerine hitap eden Trump, “Ondan hoÅŸlanÄ±yorum, benden hoÅŸlanÄ±yor. SanÄ±rÄ±m sorun deÄŸil. Bunu söylememe izin var mÄ±? AcÄ±masÄ±zdÄ±m ama o da öyleydi. Biz dönüp dolaÅŸÄ±p aynÄ± noktaya döndük ve sonra birbirimize aÅŸÄ±k olduk. Bana güzel mektuplar yazdÄ±. Ve onlar harika mektuplar. Biz aÅŸÄ±k olduk” ifadelerini kullandÄ±.

â€‹Kuzey Kore’nin, seleflerinin telefonlarÄ±na bile yanÄ±t vermediÄŸini vurgulayan Trump “Onlar (önceki ABD baÅŸkanlarÄ±) telefon açtÄ±ÄŸÄ±nda, onlar (Kuzey Kore) bunu yapmamalarÄ±nÄ± talep ediyordu” diye konuÅŸtu.

Trump says this -- earnestly! -- about Kim Jong Un: "We went back and forth, then we fell in love. He wrote me beautiful letters. And they are great letters. We fell in love." pic.twitter.com/05KpsRgkZJ — Aaron Rupar (@atrupar) 30 Eylül 2018

Trump ayrÄ±ca Obama’nÄ±n kendisine görevi devrettiÄŸinde, tek büyük sorunun Kuzey Kore olduÄŸunu söylediÄŸini de kaydederek, “O, Kuzey Kore ile savaÅŸ eÅŸiÄŸindeydi. Ama neyse ki süresi bitti” ifadelerini kullandÄ±.

Trump, daha önce de Kim Jong-un ile aralarÄ±nda ‘iyi kimyanÄ±n’ olduÄŸunu söylemiÅŸti. Trump ve Kim’in bir araya geldiÄŸi tarihin ilk ABD-Kuzey Kore zirvesi, 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleÅŸmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Tarihi ABD-Kuzey Kore zirvesinde imzalar atÄ±ldÄ±

Yeni bir Trump-Kim zirvesi gÃ¼ndemde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 13:35

www.evrensel.net