Vietnam zirvesi çarşamba günü: Trump ve Kim’e ‘barış ilanı’ çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un 27-28 Şubat’ta Vietnam’da bir kez daha bir araya gelecek. Güney Kore’den liderlerin “Kore Savaşı’nın bitişini ilan etmesi” çağrısı yapıldı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, “Bizce bunun (barış ilanı) yolu açık. Bunun ne şekilde olacağını bilmek mümkün değil, ama inanıyorum ki ABD ve Kuzey Kore savaşı her düzeyde sonlandıracak bir deklarasyon konusunda anlaşabilirler” dedi.

Savaşın yerli tarafları olan Güney ve Kuzey Kore’nin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim arasında, geçen yıl eylülde Kuzey’in başkenti Pyongyang’da yapılan zirvede iki ülke ordularının tüm düşmanca eylemlere son vereceklerine dair imzaladıkları anlaşmanın “de facto” barış ilanı anlamına geldiğine dikkati çeken Sözcü Kim, ABD ile Kuzey Kore’nin yapacağı benzeri bir deklarasyonun savaşın pratikte sonu anlamına geleceğini söyledi.

Kim, “Bu durumda geriye yalnızca ABD ve Kuzey Kore kalıyor. Eğer ABD ve Kuzey savaşın sonunu ilan ederse, savaş pratik anlamda bitmiş sayılır. Bunu ilan etmenin çok sayıda yolu var ve biz savaşın sonunu ilan edecek her tür deklarasyonu olumlu karşılayacağımızı belirtiyoruz” ifadesini kullandı.

Önemli olanın Kuzey Kore’nin sorunsuz şekilde nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Sözcü Kim, barış ilanının Kuzey Kore’ye sağlayacağı güvencenin sürecin hızlanmasına yardımcı olacağını savundu.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan 2018’de iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, 26 Mayıs 2018’de ikinci kez bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki lider Eylül 2018’de Pyongyang’da da görüşmüş ve zirvede iki ülke ordusu arasında imzalanan anlaşmada düşmanca eylemlere son vererek gerilimi düşürmeyi taahhüt etmişti. Ortak bildiride de, ABD’nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore’nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran 2018’de Singapur’da yapılan zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Liderler Kore Yarımadası’nda kalıcı barışın sağlanması için adımları sürdürme konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Trump ile Kim 27-28 Şubat’ta, Vietnam’da ikinci kez düzenlenecek zirvede görüşecek. ABD, Kuzey Kore’nin nükleer silahları bırakmasını isterken Güney Kore için benzer bir kararı ise reddediyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Nükleer silah geliştiren ve son olarak Rusya ile orta menzilli nükleer füze anlaşmasını askıya alan ABD yönetiminden “Kuzey Kore nükleer silahsız büyük bir güç olabilir” açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından vazgeçmesi halinde dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olabileceğini savundu. (DIŞ HABERLER)