24 Şubat 2019 08:40
Son Güncellenme Tarihi: 24 Şubat 2019 10:26

"Talepleri karşılayacak bütçe de kaynak da var"

Kocaeli Adayı Reyhan Başaran, emekçilere, gençlere, kadınlara seslendi: Taleplerimizin gerçekleşmesi imkansız değil. Kentimizi birlikte yönetelim.

GÜNCELLENDİ
"Talepleri karşılayacak bütçe de kaynak da var"

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Hilal TOK

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, emekçilere, gençlere, kadınlara sermaye yanlısı ve rantçı belediyeciliğe mahkum olmadıklarını anlatıyor. “Seçeneksiz değiliz” diyen Başaran, özellikle kadınlara sesleniyor: “Hiçbir talebimizin gerçekleşmesi imkansız değil. Bu kez oyumuzu kendimize verelim. Gelin kentimizi birlikte yönetelim.”

    Aslen Trabzonlu olan Reyhan Başaran, 30 yıldan uzun zamandır Kocaeli’de yaşıyor. İki çocuğu var. Aday olmadan önceki süreçte Emek Partisi İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürüten Başaran, sorularımızı yanıtladı.

    Adaylığınızı açıklarken mevcut yerel yönetim anlayışına eleştiriler getirdiniz ve “rantçı değil halkçı bir belediyecilik” için aday olduğunuzu söylediniz. Rantçı belediyeciliği biliyoruz da halkçı belediyecilikten kastınız nedir?
    Bugün yerel yönetimler hizmet alanları olmaktan çıkmış, tüm hizmetler parayla alınır satılır hale gelmiş durumda. Elektrik, doğal gaz, su, ulaşım, çevre temizliği, beslenme, barınma, bakım, eğitim, sağlık, sosyal kültürel ihtiyaçlar... Aklınıza ne gelirse hepsine fahiş fiyatlar karşılığında ulaşabiliyoruz. Çünkü tüm bu hizmetler rant kapısına dönüştürüldü. Belediye olanakları ve kent kaynakları özelleştirme ve şirketleşme yoluyla sermayeye peşkeş çekiliyor. Böyle bir anlayışın emekçi halkın, kadınların, gençlerin, çocukların ihtiyaçlarına yanıt vermesi mümkün değil zaten.

    Biz diyoruz ki belediye hizmetleri kâr kaygısıyla yürütülemez. Özelleştirme ve taşeronlaştırmaya son verilmeli, tüm belediye hizmetleri ücretsiz olmalı, bütünüyle ücretsiz olması mümkün değilse çok cüzi ücretler karşılığında ulaşılabilir olmalı. Halkın vergileriyle oluşan belediye bütçesi ve kent kaynakları halkın yararına kullanılmalı. Bunun garantisi de ancak halkın yönetime katılımıyla mümkün olabilir.

    Bizim programımız, kurulacak yerel meclis aracılığıyla halkın yönetime katılımını öngörüyor. İşçiler, emekçiler, kadınlar ve gençlerin işyeri, fabrika ve mahalleler temelinde örgütlenerek oluşturacağı halk meclisi, kent yönetiminde birinci derecede söz sahibi olacak. Yerelde yaşanan meselelerle ilgili halkın kendi kararını vermesi, tüm icraatların halkın denetimine açık olması gerektiğini söylüyoruz. Ve halk memnun olmadığında seçtiği yöneticileri görevden alma hakkına da sahip olmalı. Ayrıca başkan ve diğer tüm yöneticilerin aldıkları maaşın ildeki en yüksek işçi ücretini aşmaması gerektiğini savunuyoruz.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran | Fotoğraf: Evrensel

    Adaylığınızı açıkladıktan sonra ilk iş olarak işçi duraklarına gittiniz. İşçi ve emekçilerle, işçi kadınlarla buluşmalar yapıyorsunuz. Yüz yüze geldiğiniz Kocaelililerin, özellikle de kadınların ne gibi talepleri oluyor, daha çok hangi sorunları dile getiriyorlar?
    Evet işçi duraklarını, evleri, mahalleleri geziyoruz, kadın erkek emekçilerle, gençlerle bir araya geliyoruz. Ama özellikle kadınlarla, kadın işçilerle buluşmak benim için çok önemli.

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran seçim çalışmasına işçi durağından başladı

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran seçim çalışmasına işçi durağından başladı

    Kadınların çok sorunu ve talebi var. En kötü işlerde, en ucuza ve sigortasız çalıştırılan onlar. Erkeklerle aynı şartlarda çalışıp aynı ücreti alamamak, hem dışarıda çalışıp hem evde kendilerine dayatılan sorumluluklardan feragat edememek, sosyal hayattan yoksunlukları en çok dile getirdikleri şeyler oluyor. Her alanda yaşadıkları şiddet, sokakta korkarak yürümek, eğitimsizlik, sağlıksızlık... Bunun yanında ekonomik krizden çok etkilendiklerini, evde çocuklarını doyurmak için çok daha fazla çaba harcadıklarını, yaşamın daha da zorlaştığını ifade ediyorlar.

    İşsizlik de özellikle kadınlar için çok can yakıcı bir sorun. Kadınların çalışma hayatına katılabilmek için desteğe ihtiyacı var. Ve çalışmalarının en büyük engellerinden biri çocuk ve yaşlı bakımı yükü altında olmaları. Kadına dayatılan bu sorumlulukların kesinlikle toplumsallaştırılması lazım. En başta mahallelerde ücretsiz kreşlerin, bakımevlerinin açılması gerekiyor. Ayrıca çamaşırhaneler, yemekhaneler, ütühanelerin açılması da önemli bir destek.

    Kadınlar sosyal hayatın dışına itilmiş durumda. Baktığımızda bütün alanlar sadece erkeklerin kullanabileceği şekilde dizayn edilmiş. Bakın her mahallede erkeklerin bir araya gelebileceği kahvehaneler var ama kadınların bir araya geleceği hiçbir yer yok. Kadınların gidebileceği sosyal kültürel merkezler çok önemli bir ihtiyaç. Biz kadınların sadece sosyal yaşama değil kentin yönetimine katılmasının da önünü açacak bir anlayışla hareket ediyoruz. Kadın meclisleri oluşturacağız, yönetimlerde eşit temsili hayata geçirmek için kadınları teşvik eden çalışmalar yapacağız.

    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok

    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok

    Diğer bir çok aday da benzer vaatlerde bulunuyor ya da bu yöndeki icraatlarıyla övünüyor...
    Evet ama yapıldığı söylenen işler kentte yaşayanların gerçek gereksinimlerini karşılamıyor, çok yetersiz kalıyor. Kentte yaşayanların güzel yollara, parklara ihtiyacı var ama bu alanlar kadınlar için ne kadar kullanılabilir? Güzel üst geçitlere ihtiyaç var ama engelliler bu üst geçitleri ne kadar kullanabiliyor? Trafik sorunu var, toplu taşıma ne kadar teşvik ediliyor? Edilse bile pahalı! Örneğin kadınlar için açılan meslek kursları, yine kadının zaten yaptığı, az çok bildiği dikiş, nakış, yemek gibi alanlarla sınırlı. Yine cinsiyetçi bir yaklaşım var yani. Daha zengin ve nitelikli meslek kursları yapılabilir. Kadını hem ekonomik hem sosyal anlamda güçlendiren adımlar atılmıyor. Biz tüm bunları programımıza dahil ettik.

    İLK ADIM MERKEZLERİ VE EŞİTLİK EĞİTİMİ

    Kocaeli kadına yönelik şiddetin yoğun yaşandığı illlerden biri, kadın cinayetleri sıralamasında da çok yukarılarda... Kocaeli’de belediyenin bu soruna yönelik, kadınları güçlendirecek politikalar, uygulamalar göremiyoruz? Siz ne öneriyorsunuz?
    Şu anda Kocaeli’de bakanlığa bağlı üç sığınmaevi var. Elbette bu, şiddetin bu kadar çok yaşandığı bir il için oldukça yetersiz. Belediye ise yükümlülüğü olan sığınmaevlerini açmıyor. Öncelikle sığınmaevlerinin sayısı yeterli düzeye çıkarılmalı. Ama sığınmaevlerine gitmeden önce, her mahalleye, hukuki süreçle ilgili bilgilendirme, rehberlik, koruma gibi hizmetlerin verileceği ‘ilk adım merkezleri’ gerekiyor. Ekonomik destek çok önemli. Kadının çalışma hayatını katılması, ekonomik bir özgürlük elde etmesi şart.

    Tabii tüm bunlarla birlikte düşünülmesi gereken şey şiddete karşı mücadelenin sistematik ve yaygın bir eğitim aydınlatma temelinde örgütlenmesi. Mahallelerde kurulacak ilk adım merkezlerinin temel işlevlerinin başında bu geliyor. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın mahalle sakinlerine eğitimlerin verilmesi, kadın-erkek eşitliğine karşı toplumdaki hakim algıya yönelik yerel düzeyde sürekli kampanyalar, etkinlikler düzenlenmesi temel işlerimizden olacak.

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Halkın içinden çıkan projelerimiz olacak

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Halkın içinden çıkan projelerimiz olacak

    OYUMUZU KENDİMİZE VERELİM

    Sözünü ettiğiniz sorunlarla ilgili kadınlar taleplerini dile getirdiklerinde çoğunlukla ‘Kaynak yok’ sözüyle karşılaşıyor. Siz kaynağı nereden bulacaksınız?
    Bizim kendimize özel, şirketlerimizden, girişimlerimizden, yat ve katlarımızdan gelen kaynaklarımız yok. Ama zaten buna sırtını dayayarak ortaya çıkanların da kendi kaynaklarını artırmak için aday olduğunu biliyoruz. Hem ekonomik hem de insan kaynağımız bizzat halkın kendisi. Kaynak emekçilerin, kadınların, gençlerin vergileriyle oluşan ama onlar için kullanılmayan belediye bütçesidir. İnsan kaynağımız da yandaşlarımız, akrabalarımız, yakınlarımız değil emekçiler, kadınlar, gençler, aydınlar, alanında uzman kişiler, meslek birlikleri... İşçilerin, kadınların, gençlerin istekleri imkansız şeyler değil. Yerel kaynak ve olanaklar tekellerin, şirketlerin yararına değil de halkın ihtiyaçlarını karşılamak için değerlendirildiğinde, yeterli ve kaliteli hizmet olanaklı aslında.

    Çalışmalarınız sırasında nasıl tepkiler alıyorsunuz? Özellikle kadınlar nasıl karşılıyor sizi?
    Kadınlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Çalışmaya nasıl destek verebiliriz, ne yapabiliriz, biz de bu işin bir yerinde olalım diyen çokça kadınla karşılaşıyorum, bu da beni çok onurlandırıyor. Örneğin; adaylığımı öğrenen bir kadın arkadaş basın açıklamamıza gelip, ön saflarda durdu ve bizimle birlikte slogan attı. Sonradan öğrendim ki anlattıklarımızı duymuş ve yarım saat önceden gelip bizi beklemiş. “O kadar benim yaşantımı anlatan şeyler var ki belediyecilik anlayışınızda çok etkilendim. Ben de bu işin içinde olmak istedim, ben de haykırmak istedim sizinle” dedi. Ben çok etkilendim onun bu tepkisinden.

    Eşitsiz koşullarda bir seçim çalışması yürütüyoruz. Arkadaşlarımızın alın teriyle oluşturdukları seçim fonuyla sürüyor her şey. Ama bu bizi geriletip yavaşlatmıyor, daha fazla uğraşıyoruz... Bu uğraşa kendileri için destek vermeye çağırıyorum Kocaeli’deki kız kardeşlerimi. Bu kez oyumuzu kendimize verelim. Gelin kentimizi birlikte yönetelim. Bunun önünde hiçbir engel yok. Bir araya gelirsek başarabiliriz.

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Neden iki katı faturalar ödüyoruz?

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Neden iki katı faturalar ödüyoruz?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Haramidere'de metrobüs kazası: Bazı yolcular hafif yaralandı
    SONRAKİ HABER

    İstanbul’un yoksulları iktidara iyi bir ders verebilir
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    ‘Suriyeliler’: Yoksulluğun hem aynası hem perdesi

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    'Dersim' yasaklandı, 'Cumhuriyet devrimleri' kurtuldu!

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Doğan Tekeli
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Syriza’nın seçim yenilgisi: Yunanistan erken seçime gidiyor
    Syriza’nın seçim yenilgisi: Yunanistan erken seçime gidiyor

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana muhalefetin önemli bir farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.

    YSK, AKP'nin Maltepe seçim merkezinin değiştirilmesi talebini reddetti
    YSK, AKP'nin Maltepe seçim merkezinin değiştirilmesi talebini reddetti

    Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezinin değiştirilmesi talebi reddedildi.

    Şişli Etfal Hastanesi çalışanları: Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılsın
    Şişli Etfal Hastanesi çalışanları: Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılsın

    Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları meslektaşları Dr. Umut Karatay’a yönelik saldırıyı protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı
    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı

    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar, evinin yakınlarında 3 kişinin saldırısına uğradı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Avusturya’da rüşvet skandalı | Güven oyu alamayan hükümet düştü
    Avusturya’da rüşvet skandalı | Güven oyu alamayan hükümet düştü

    Avusturya’da hükümet ortağı ırkçı Avusturya Özgürlükçü Partisi lideri Strache’nin uluslararası rüşvet skandalının ardından güven oyu alamayan hükümet düştü.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten "Dersim tabelası" açıklaması: Halk iradesi onaya sunulamaz
    EMEP’ten "Dersim tabelası" açıklaması: Halk iradesi onaya sunulamaz

    Emek Partisi Dersim İl Örgütü, "Dersim tabelası kararı"nın ardından başlayan tartışmalara dair açıklama yaptı: Halk iradesi onaya sunulamaz.

    Kadıköy Belediyesinde anlaşma sağlandı
    Kadıköy Belediyesinde anlaşma sağlandı

    Kadıköy Belediyesinde yapılan toplusözleşmeyle çalışma saatleri haftalık 40'a indirildi, ücretlere 380 lira brüt seyyanen zam yapıldı.

    Kılıçdaroğlu: Kürtçe için yasal düzenleme yapılmalı
    Kılıçdaroğlu: Kürtçe için yasal düzenleme yapılmalı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürtçe için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

    Eşref Kolçak kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?
    Eşref Kolçak kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?
    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ardından akılda kalanlar, öne çıkanlar
    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ardından akılda kalanlar, öne çıkanlar
    Nusaybin’de Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılın ardından yeniden Kürtçe tiyatro
    Nusaybin’de Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılın ardından yeniden Kürtçe tiyatro
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Süper Ligde 34. hafta: Göztepe kümede kaldı, Bursa ve Erzurum düştü
    Süper Ligde 34. hafta: Göztepe kümede kaldı, Bursa ve Erzurum düştü
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Finalin adı Toronto Raptors-Golden State Warriors
    NBA Play-Off | Finalin adı Toronto Raptors-Golden State Warriors
    Antep Barosu: Halfeti’de işkenceyi teyit ettik
    Antep Barosu: Halfeti’de işkenceyi teyit ettik

    Antep Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti'de gözaltı işlemleri sırasında ağır işkence yapıldığını teyit ettiklerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: AKP kaybetmese 'güven' tartışması yaşanmayacaktı
    İskender Bayhan: AKP kaybetmese 'güven' tartışması yaşanmayacaktı

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan'la İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, YSK'nin gerekçeli iptal kararı ve açlık grevlerinin sonlanması üzerine konuştuk.

    Saruhan Oluç: Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok
    Saruhan Oluç: Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok

    Meclis'te basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Açlık grevi görüşmelerinin çözüm süreciyle alakası yok" dedi.

    Vakıfbank ve Halkbank'ta yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi
    Vakıfbank ve Halkbank'ta yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi

    Kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank’ın Genel Kurul toplantıları gerçekleştirildi. AKP’li isimler yönetim kurullarına getirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor
    Trump: Japonya 105 adet F-35 almayı planlıyor

    Japonya’da resmi temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 alacağını açıkladı.

    Yassıada haberinde Erdoğan'a tepkisi yayına yansıyan Oğuz Haksever'den açıklama
    Yassıada haberinde Erdoğan'a tepkisi yayına yansıyan Oğuz Haksever'den açıklama

    NTV'deki Yassıada haberi esnasında Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren sözleri yayına yansıyan Oğuz Haksever açıklama yaptı.

    Sibaş işçilerinden Çineli maden işçilerine destek ziyareti
    Sibaş işçilerinden Çineli maden işçilerine destek ziyareti

    Aydın'da sendikalaştıkları için işten atılan ve direnen Sibaş işçileri, silikozise yakalanan Çineli maden işçilerini ziyaret etti.

    Turhan Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladık: Gözün arkada kalmasın
    Turhan Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladık: Gözün arkada kalmasın

    Emek Partisi Elmadağ İlçe Yöneticisi ve Evrensel Gazetesinin emektarı Turhan Yalçın, Ankara'da yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    Turhan Yalçın'ın Evrensel önlüğü ve titreyen yumruğudur belleklere kazınan...
    Turhan Yalçın'ın Evrensel önlüğü ve titreyen yumruğudur belleklere kazınan...

    Fevzi Ayber, hayatını kaybeden EMEP Elmadağ İlçe Yöneticisi Turhan Yalçın'ı yazdı: İşçi sınıfına olan güveni, işçi basını Evrensel Gazetesi’ne olan bağlılığı herkese örnek olacaktır

    Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 24. yılında yasaklara meydan okudu
    Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 24. yılında yasaklara meydan okudu

    Cumartesi Anneleri, kayıp yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray meydanına çıkışlarının 24. yılında yasakların mücadelelerini engelleyemeyeceğini vurguladı.

    Selma Gürkan: Baskılara karşı mücadele birikimini de görüyoruz
    Selma Gürkan: Baskılara karşı mücadele birikimini de görüyoruz

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Balıkesir’de Edremit’te partisi tarafından düzenlenen piknik etkinliğinde konuştu.

    Açlık grevini sonlandıran 221 tutukludan sadece 21’i hastaneye kaldırıldı
    Açlık grevini sonlandıran 221 tutukludan sadece 21’i hastaneye kaldırıldı

    Açlık grevinin sonlandırılmasının ardından Diyarbakır Cezaevinde kalan 5'i ölüm orucundaki 221 tutukludan henüz sadece 21’i tedavi altına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    23 Haziran seçimi | İstanbul’un yoksulları iktidara iyi bir ders verebilir
    23 Haziran seçimi | İstanbul’un yoksulları iktidara iyi bir ders verebilir

    Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve Prof. Dr. Emre Bağce, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tabloyu Evrensel'e değerlendirdi.

    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 124 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 918 TL
    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 124 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 918 TL

    Türk-İş Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Türk-İş verilerine göre asgari ücret bekar bir işçinin dahi asgari giderlerini karşılayamıyor.

    Mardin'de kayyumun müdürü, belediyenin paraşütlerini yanında götürdü
    Mardin'de kayyumun müdürü, belediyenin paraşütlerini yanında götürdü

    Mardin'de kayyum döneminde Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne getirilen Burak Bahadır Tuzlu'nun, belediyeye ait 5 adet yamaç paraşütünü yanında götürdüğü ortaya çıktı.

    Demirtaş: İstanbul adayı olsam, billboardlara ayna koyardım
    Demirtaş: İstanbul adayı olsam, billboardlara ayna koyardım

    Demirtaş, aralarında Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat’ın da bulunduğu 34 gazeteci, yazar ve eleştirmenin birer sorusunu yanıtladı. 