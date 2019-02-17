Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Halkın içinden çıkan projelerimiz olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Derince Esentepe ve İzmit Tavşantepe'de ziyaretlerde bulundu.

Derince Esentepe'de İmam Hüseyin Cemevi, Vartolular Derneği ve bir emekçi evini ziyaret eden Başaran, burada çalışmalarını anlattı. Güne, sabah işçi duraklarında başladığını söyleyen Başaran, “Çalışmalarımızda emekçi kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz, önceliğimiz onlar çünkü biz onların adayıyız” dedi.

Derince Esentepe'de İmam Hüseyin Cemevi yönetimiyle yan yana gelen Başaran, “İnanç özgürlüğü bizler için çok önemli. Yok sayılan, dışlanan Aleviler olarak burada kültürünüzü yaşatıyor, ileri nesillere aktarmaya çalışıyorsunuz. Yok saymayan, iç içe geçmiş bir yerel yönetim anlayışımız olacak, gerçek anlamda hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

“ÇALIŞMALARINIZI TAKİP EDİYORUZ”

İmam Hüseyin Cemevi Tuncay Atmaca ise, “Çalışmalarınızı takip ediyoruz, sabah işçilerle birlikte güne başlamanız çok güzel. Medeni cesaretinizi tebrik ederiz. Geniş kesimlere ulaşmak önemli, başarılarınızın devamını dileriz” dedi.

“HALKIMIZ NE İSTERSE O OLACAK”

Esentepe'de Vartolular Derneği'ne de ziyaret gerçekleştiren Başaran, “Bizim onlar gibi mega projelerimiz yok ama halkın içinden çıkan projelerimiz olacak, halkımız ne isterse o olacak. Bizim anlayışımız bu, çalışmalarımız bu yönde olacak” dedi.

Vartolular Derneği Başkanı Ali Aktepe ise Başaran'a bir emekçi olarak seslendiğini belirterek: "İki parti yarışıyormuş gibi bir hava var, buna katılmıyoruz. Sizin çıkışınız bu noktada önemli. Ben bir emekçi olarak diyorum ki neden olmasın, iyi çalışmalar yapmak lazım. Ben Ford’da çalışıyordum, önceki yerel seçimlerde Gölcük için meclis üyesi adayı oldum, emekçi arkadaşlarım beni destekledi ve seçtiler. İyi çalışma yapmak lazım, önemli olanı bu."

Esentepe'de son olarak emekçi bir ailenin evini ziyaret eden Başaran, burada Hızır lokması yedi.

Gündüz ise İzmit Tavşantepe'de kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Başaran'a ilgi yoğundu. Daha kendini tanıtmadan, adaylığını gazete ve sosyal medyadan öğrenen kadınlarla sıcak sohbetler gerçekleştiren Başaran, adaylığının alternatif yarattığını söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

"EMEKÇİLERİN SEÇENEĞİNİ VAR EDECEĞİZ" DİYEREK ADAY OLDU

Emek Partisinin (EMEP) İzmit'teki eski ilçe başkanı olan Reyhan Başaran'ın adaylığı, 10 Şubat'ta "EMEP'in yerel seçimlerdeki ilk bağımsız adayı" olarak duyurulmuştu.

Reyhan Başaran, aday olarak ilk açıklamasında "Sermayenin her renkten partileri karşısında emekçilerin de bir seçeneği var demek için buradayız. Bu yolda bana omuz verdiğiniz, yanımda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Biliyorum ki hep birlikte bu kentte emekçilerin seçeneğini var edeceğiz" demişti.

Başaran burada kendini şu sözlerle tanıtmıştı: "1978 Karabük doğumlu, aslen Trabzonluyum. Anadolu Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler okudum, 2 çocuk annesi emekçi bir kardeşinizim. 30 yıldır Kocaeli'de yaşayan biri olarak kadın-erkek, genç-yaşlı emekçi kardeşlerimin söz sahibi olduğu, karar verdiği, denetlediği bir yerel yönetim anlayışını hep birlikte hayata geçirmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Bağımsız olarak aday olduğumu ilan ediyorum." (Kocaeli/EVRENSEL)

EMEP ilk bağımsız adayını açıkladı: Kocaeli adayı Reyhan Başaran

Kocaeli adayı Reyhan Başaran seçim çalışmasına işçi durağından başladı