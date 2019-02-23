23 Şubat 2019 12:36

Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Neden iki katı faturalar ödüyoruz?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Körfez Yarımca'da ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Neden iki katı faturalar ödüyoruz?

Fotoğraf: Evrensel

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    Cuma pazarını gezerken bir kadının “O cesaretli kadın sen misin?” sorusuyla karşılaşan Başaran, “Güçlü tarafta olduğumuz, güzel şeyler yapmak istediğimiz için cesaretliyiz. Sizlerin desteğiyle daha da cesur işler başaracağız. Bir araya gelecek, kentimizi birlikte yöneteceğiz” dedi.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Körfez Yarımca'da Cuma Pazarını dolaştı, esnaf ve vatandaşın elini sıktı. Ev ziyaretinde kadınlarla da buluşan Başaran, burada kadınlarla sohbet etti.

    ‘İNSANLAR ALIŞVERİŞ YAPAMAZ DURUMDA’

    Cuma Pazarında esnafın ve vatandaşın problemlerini dinleyen Başaran, olumlu tepkilerle karşılaştı. Bir esnaf, “Oyum özellikle Reyhan abla sana. Bu sefer başaracaksınız” yorumunda bulundu. Daha önce AKP’ye oy verdiğini belirten vatandaş, “Tayyip Erdoğan sevdalısı olan insanlar bile soğumuş durumda. İnsanlar alışveriş yapamaz durumda artık. Ben de oy verdim, ben de fanatiktim ama artık bir sarı kart gösterme zamanı geldi” dedi. Bir başka pazarcı ise, “AKP'ye vermekten vazgeçtim artık, onlara oy yok. İlk bağımsız aday kim gelirse oyum ona demiştim, oyumu size vereceğim kesinleşti” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘KENTİMİZİ BİZ YÖNETELİM’

    Bir başka pazarcı, “İnşallah kazanacağız bu sefer, oyumuz size” diye konuştu. Başka bir pazarcı ise, “EYT’ye kim destek veriyorsa biz ondan yanayız. Bize terörist deyip de oy isteyenlere karşıyız” ifadelerini kullandı. Halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerel yönetim anlayışına sahip olduklarını ifade eden Başaran, “Bir araya gelelim, kentimizi biz yönetelim” dedi. “Sizin için zor değil mi?” diyen bir vatandaşa Başaran, “Aslında hiç zor değil. Biz güçlü tarafız, işçiler emekçiler bu kentin ordusu. Birlikte, yan yana gelirsek başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

    Pazarda alışveriş yapan bir kadın, “O cesaretli kadın sen misin?” diyerek geldi ve Başaran’a sarıldı. Başaran, “Güçlü tarafta olduğumuz, güzel şeyler yapmak istediğimiz için cesaretliyiz. Sizlerin desteğiyle daha da cesur işler başaracağız. Bir araya gelecek, kentimizi birlikte yöneteceğiz” dedi. Bir kadın pazarcı, Başaran’ın destek talebine, “Destekleriz tabi neden desteklemeyelim, biz de emek veriyoruz görüyorsun. Herkes karşılığını alsın” cevabını verdi.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘ARTIK YETER DİYORUZ’

    Ev ziyaretinde kadınlarla buluşan Başaran, çözüm önerilerini kadınlarla paylaştı. Ev ziyaretinde bulunan Sibel isimli bir kadın, “Çalışıyordum, evlenince işten ayrıldım. Emeğimiz görünmüyor, ne sigorta, ne bir maaş. Artık zor geliyor gerçekten. Ev kadınlarının emekleri boşa gidiyor. İnsanca yaşamak istiyoruz artık” dedi. Eşinin emekli olduğunu, 1080 lira maaş aldığını, bu yüzden eşinin çalışmak zorunda olduğunu belirten Sibel, “850 lira kira ödüyorum, nasıl geçinelim bu emekli maaşıyla bu devirde. Artık yeter diyoruz, herkeste bir karşı duruş var. 12 yaşında ikiz çocuklarım var, onlar bile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu gibi kavga etmiyorlar, bizim için bir şey yaptıkları yok” ifadelerini kullandı.

    “Nerede olursa olsun, çarşıda, pazarda, evde kendimizi ifade etmeliyiz” diyen Nursel ise, “Bizim için bir şey yapmayanlara oy yok bundan sonra” dedi. Yan yana gelmekten başka yollarının olmadığını söyleyen Nursel, “Kendimiz için bir şeyler yapmalıyız. Mesela 8 Mart yaklaşıyor, ne yapacağız? Yan yana gelmekten başka çaremiz yok. Damadı Hazine Bakanı, kızı danışmanı, başka akrabası bilmem başka bir yerde... Artık görelim bu gerçekleri, bunları kabul etmememiz gerekiyor” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘EMEKÇİLERİN EKONOMİSİNE DESTEK SUNULMALI’

    “Halkın yararına hizmet göremiyoruz, niteliksiz ve sadece görünüme önem veren hizmetler sunuyorlar” diyen Başaran, yönetimde olanların emekçiden yana değil, patrondan yana hizmet verdiğini söyledi. Emekçiler için çalışacaklarını belirten Başaran, “Halkın çıkarına ve temiz politikalarla hizmet verilmeli. Ekonomik kriz, merkezi bir durum olabilir ama belediyelere neden iki katı faturalar ödüyoruz? Ulaşım, sağlık, çevre düzenlemeleri emekçilerin ekonomisine destek sunmalı. Onlar kendileri için çalışıyor, uğraşıyor. Kavgaları, dövüşleri de bir şeyleri gizlemek için. Biz emekçiler için çalışacağız, koşuşturacağız” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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