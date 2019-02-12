Kocaeli adayı Reyhan Başaran seçim çalışmasına işçi durağından başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, İzmit Bekirdere işçi duraklarında işçilerle buluştu.

Pazar günü bağımsız başkan adaylığını Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'ın da katıldığı açıklamayla duyuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, işçi duraklarında işçilere seslendi, "İşçi ve emekçilerin adayıyız" dedi. Emek Partisi İl Başkanı Arzu Erkan ve Emek Gençliği üyeleriyle İzmit Bekirdere işçi duraklarında işçilerle buluşan Başaran, işçilerin seçeneksiz olmadığını ifade etti.

Fotoğraf: Evrensel

"SİZLERLE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Kadın işçilerle uzun uzun konuşan Başaran, kadınların adayı olduğunu da söyledi. "Kimse sözünü tutmuyor" diyen bir işçiyle sohbet eden Başaran, "Biz diğerleri gibi değiliz, biz sermayenin adayı değiliz. Dedik ki, 'Seçeneksiz değiliz, bu kent bizim ve biz yöneteceğiz.' Sözünü tutmayan onlar, biz belediyeleri sizlerle birlikte, el ele yöneteceğiz" dedi. İşçilere vardiyalarında kolaylıklar dileyen Başaran, "Ben işçilerin ve emekçilerin adayıyım" diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)