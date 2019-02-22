Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Medya Evi’nde basın emekçileriyle yan yana geldi. Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’ni de ziyaret eden Başaran, burada kadınlarla sohbet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Medya Evi’ni ziyaretinde kente dair görüşlerini basın emekçileriyle paylaştı. “Biz yaptığımız yollarla, köprülerle övünmeyeceğiz. Bunları yapmak zaten görevi belediyelerin” diyen Başaran, Halk Meclisleri oluşturacaklarını belirtti. Kentte sinemaya dahi gidememiş insanların olduğunu vurgulayan Başaran, “Bizler Halk Meclisleri oluşturacağız. Her mahalleden, fabrikalardan, sendika ve odalardan temsilcilerimiz olacak ve onlarla birlikte şehir için karar alacağız. Daha hiç sinemaya gitmemiş insanlarımız var. Onlar için kültürel etkinlikler düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘EMEKÇİLERİN DERTLERİNİ BİLİYORUZ’

Kadınları yönetime katacaklarını belirten Başaran, “Kadınlarımız için cinsiyetçi meslek edindirme kurslarına karşıyız. Onların zevkine ve isteğine uygun ve donanımlı kurslarımız olacak. Kadınların çalışma hayatına katılması da önemli. Kreşler çok pahalı olduğu için aileler göndermeye zorlanıyor, kadın bu yüzden çalışmayıp evde çocuk bakıyor, ev işiyle uğraşıyor. Biz her mahalleye ücretsiz kreş hizmeti için çalışma yapacağız. Kocaeli’de çevre kirliliği oldukça fazla. Bunun için Onur Hamzaoğlu gibi değerli hocalarımızdan görüşler alacağız ve kirliliği önlemek için çalışmalar yapacağız. Öğrencilerin ne zor şartlarda yaşadıklarını da biliyoruz. Öğrenciler için ulaşımı ücretsiz hale getirmek zor değil. Emekçilerimizin dertlerini biliyoruz. Onların üzerine yoğunlaşacağız” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

‘EKONOMİK AÇIDAN KÖTÜYE GİDİYORUZ’

Medya Evi ziyaretinin ardından Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Başaran, burada kadınlarla sohbet etti. Dernek üyesi kadınlar, yerel yönetimlerde söz sahibi olamadıklarını, yönetenlerin kendilerine sormadan pek çok karar aldığını dile getirdi. Dernek yöneticisi Gülay, “Engelli bir çocuğum var, otobüs şoförleri bile sıkıntı yaratıyor otobüse bindiğimde. Çalışmak istesem çocuğumun engelli parası kesiliyor. Ekonomik açıdan her geçen gün kötüye gidiyoruz” dedi. Filiz ise, “Çocuğumun okulu yardımcı kitap istiyor, 500TL. Ekonomi her açıdan bizi çok zorluyor, artık pazarda tane ile alışveriş yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Daha önce CHP’ye oy verdiğini belirten kadınlardan biri, “Şimdi CHP aday çıkarmadı, İyi Parti’ye oy vermemiz söyleniyor, vermeyeceğiz” diye tepkisini dile getirdi.

Yerel yönetimlerin kadınların yaşamını kolaylaştıracak hizmetler üretmediğini vurgulayan Başaran ise, “Kadınların çocuklarını bırakabilecekleri kreşler yok, engelliler için merkezler yok, şiddet gören kadınlara rehberlik edecek merkezler yok. Kısacası kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok. Biz bütün bunları birlikte gerçekleştirebileceğimizi söylüyoruz. O yüzden de adaylığımızı ortaya çıkardık, herkese dokunmaya çalışıyoruz” dedi.

Başaran dernek ziyaretinin ardından iki evde emekçilerle yan yana geldi, onları dinledi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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