19 Şubat 2019 17:00
Son Güncellenme Tarihi: 20 Şubat 2019 07:34

Yerel seçimde partilerin aday listeleri ve ittifaklarda son durum

31 Mart yerel seçimleri için YSK'nin belirlediği aday açıklama süresi sona erdi. İttifaklara son ayar verildi.

GÜNCELLENDİ
Yerel seçimde partilerin aday listeleri ve ittifaklarda son durum

Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    Yerel seçim adaylarının bildirilmesi için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimindeki süre sona erdi. Son rötuşların ardından ortaya çıkan tabloda, AKP-MHP oy kayıplarına karşı ittifakı genişletti. CHP ve İYİ Parti birçok yerde milliyetçi oylara göre ittifakını düzenlerken, HDP ise AKP-MHP bloğunun zayıflaması için İstanbul, Ankara, İzmir Mersin, Adana gibi birçok büyükşehirde aday göstermedi.  

    HANGİ İLDE AKP, HANGİ İLDE MHP ADAYI DESTEKLENİYOR?

    AKP-MHP'nin 24 Haziran seçimleri sonrasında da inişli çıkışlı devam eden Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimler, için önce 30 büyükşehir ile Erdoğan'ın memleketi Rize ve Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de başladı. CHP ve İYİ Parti ittifakını “HDP ile ittifak yaptılar” söylemleriyle hedef alan AKP ve MHP bloğu, kendi arasındaki çatlakların duyulmaması ve çözülmesi konusunda azami gayret gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisine sıkça ittifaka zarar verecek söylemlerden kaçınmaları uyarısında bulunurken Samsun'da olduğu gibi tepki gösterenler görevden alındı. 

    Şubat ayının başından itibaren yeniden başlayan ittifak görüşmelerinde bazı illerde görülen riskler ve oy kayıpları dikkate alınarak daha da genişletildi. 30 büyükşehire ek olarak 21 ilde daha iki parti işbirliği yapıyor. Yani ittifak kapsamında seçime girilen illerin sayısı 51 oldu. 

    AKP, MHP’nin adayının olduğu Osmaniye, Kars, Kırklareli ve Iğdır'da aday göstermedi. MHP de, Rize, Bilecik, Bolu, Burdur, Yalova, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Siirt, Muş, Ağrı, Şırnak ve Hakkari’de belediye başkan adayını çekti ve bu 17 ilde AKP'yi destekleme kararı aldı. İttifak kapsamındaki illerde belediye meclis üyeliklerinde de tek liste girilecek.

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    CHP SAĞDA UMDUĞUNU BULACAK MI?

    CHP 24 Haziran seçimlerinin ardından sadece İYİ Parti ile ittifak yaptı. CHP'nin uzun zamandır sağ seçmene yönelerek seçim kazanma taktiği birçok çevreden tepki aldı.

    Geçen seçimlerde MHP'ye adaylık başvurusu yaptığı süreçte diğer partilere tehditler savuran Mehmet Fatih Bucak,  partideki tepkilere rağmen CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı oldu. 

    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

    İYİ PARTİ İLE YAPILAN İTTİFAKTA HANGİ İLLER VAR?

    Yine Ankara, İzmir, Mersin gibi kritik şehirler adaylık tartışmalarının en çetin geçtiği iller oldu. Sona gelindiğinde ittifak kapsamında 22 büyükşehirde iş birliği kararı alındı. CHP, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi 18'i büyükşehir 38'i il olmak üzere 900'den fazla yerde aday çıkardı. İYİ Parti de Konya, Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep gibi 14'ü büyükşehir, 28'i il olmak üzere toplam 543 aday çıkardı.

    HDP "İKTİDAR BLOĞUNU GERİLETMEK İÇİN" BATIDA ADAY GÖSTERMEDİ

    HDP ise bu seçimlerde ikili bir taktik izleyecek. Bölge illerinde kayyımlara karşı Kürt partilerle ittifak yapan HDP, AKP ve MHP bloğunu geriletmek için İstanbul, Adana ve İzmir'de aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Ankara, Aydın, Adana, Hatay, Urfa, Mersin, Antalya, Bursa, Mersin gibi kentlerde aday göstermeyen HDP, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerinde ise aday çıkardı. Gaziantep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'a, Adıyaman'da ise Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'a destek vereceğini açıklayan HDP, Van Büyükşehir Belediyesi'nde Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ı, Kars Belediyesi için Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'i, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için ise İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'yu, Kocaeli için İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ü aday gösterdi.

    HDP, İstanbul'da 15 ilçede aday gösterecek

    HDP, İstanbul'da 15 ilçede aday gösterecek

     

    İSTANBUL, ANKARA VE MERSİN'DE BÜYÜK YARIŞ

    Yerel seçimlerin en kritik illeri arasında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana gibi iller bulunuyor. Cumhur ittifakı üç büyük şehirde kabinede görev yapmış isimleri kullandı. İstanbul'da Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de ise Ekonomi eski bakanı Nihat Zeybekçi'yi aday gösterdi. CHP'nin adayları ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, İzmir'de Tunç Soyer, Ankara'da ise önceki yerel seçimde Melih Gökçek ile yarışan Mansur Yavaş oldu. Neredeyse her partinin başa baş olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ise CHP Vahap Seçer'i, MHP ise Hamit Tuna'yı aday gösterdi. 

    İYİ PARTİ MERSİN'DE BURHANETTİN KOCAMAZ KRİZİ

    İYİ Parti mevcut başkan Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterecekti ancak Kocamaz'ın belgelerinin geç ulaştırılması krize neden oldu. Kocamaz'ın aday olup olamayacağına YSK karar verecek.

    CHP’den AKP’ye geçen Saylak’tan Erdoğan’a: Büyüksün reisim

    CHP’den AKP’ye geçen Saylak’tan Erdoğan’a: Büyüksün reisim

    EMEP VE ÖDP'NİN SEÇİM KARARI

    YSK, seçime girme yeterliliği bulunmadığı iddiasıyla Emek Partisi (EMEP) ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin seçime girmesini engelledi. Emek Partisi, yerel seçimlerde kayyımlara karşı HDP'yi destekleme kararı alırken, Balıkesir, Tekirdağ, Kayseri, Kocaeli, Denizli ve Ankara'nın Sincan ilçesinde bağımsız adaylar gösterdi.

    EMEP ayrıca Dersim'de güç birliği ile seçimlere katılıyor. 

    ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş ise CHP'den İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu. 

    EMEP'in desteklediği bağımsız adaylar: Halk meclisleriyle yönetelim

    EMEP'in desteklediği bağımsız adaylar: Halk meclisleriyle yönetelim

    SAADET PARTİSİNDEN ŞAHİN KARARI

    İttifakların damga vurduğu seçimde Saadet Partisi, Saadet Partisi tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. SP, 1389 seçim bölgesinde aday çıkararak bu alanda tüm partileri geride bıraktı.

    Saadet Partisi, CHP-İYİ Partinin Ordu adayı olacağı konuşulan Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdi.

    Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları

    Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları

    KESİN LİSTELER 3 MART'TA İLAN EDİLECEK

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre, 19 Şubat saat 17.00 itibariyle aday listelerinin teslimi süresi sona erdi. Bağımsız adaylar da dahil olmak üzere geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurulları tarafından 22 Şubat'ta ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek.

    'AKP kapitalizmi eleştiriyor gibi görünüp ona dört elle sarılıyor'

    'AKP kapitalizmi eleştiriyor gibi görünüp ona dört elle sarılıyor'

    EMEP yerel seçim tutumunu açıkladı: Tek adam ittifakına oy yok!

    EMEP yerel seçim tutumunu açıkladı: Tek adam ittifakına oy yok!

    AKP’li aday camideki kahvaltı etkinliğinde seçim çalışması yaptı

    AKP’li aday camideki kahvaltı etkinliğinde seçim çalışması yaptı

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Oyları bizzat CHP bölüyor

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Oyları bizzat CHP bölüyor

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Demirtaş AP ve AKPM üyelerine Leyla Güven için mektup yazdı
    SONRAKİ HABER

    Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Partilerde tepkiler bireysel ama kaynağı sistemsel

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Yargının görevi burun sürtmek mi?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    'FETÖ'cünün kızı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    ‘İşsizlik çağın vebasıdır’

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıklı yaşam

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Hey gidi Baba İshak, hey gidi Kahta
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Aile sağlığı merkezlerindeki ödenek krizi Meclis gündeminde
    Aile sağlığı merkezlerindeki ödenek krizi Meclis gündeminde

    CHP Milletvekili Murat Emir, Aile Sağlığı Merkezlerinde cari ödemelerin gecikmesi nedeniyle yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı.

    Kocaeli adayı Başaran: İşçilerin ihtiyacına göre hareket edeceğiz
    Kocaeli adayı Başaran: İşçilerin ihtiyacına göre hareket edeceğiz

    Seçim çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Reyhan Başaran, Darıca’da fabrika çıkışında işçilerle görüştü.

    GÜNCELLENDİ
    Amedspor'dan çağrı: Gelin bir araya gelelim, ön yargıları kaldıralım
    Amedspor'dan çağrı: Gelin bir araya gelelim, ön yargıları kaldıralım

    Irkçı saldırılara maruz kalan Amedspor'dan çağrı: “Gelin bir araya gelelim, ön yargıları kaldıralım”

    AKP'li Özlem Zengin’den polis tacizine ‘telaş’ savunması
    AKP'li Özlem Zengin’den polis tacizine ‘telaş’ savunması

    AKP Milletvekili Özlem Zengin, üniversite öğrencisi Merve Demirel’in polisin cinsel tacizine uğramasını ‘telaş’la açıkladı.

    Futbolda ırkçılık: Amedspor ve Cizrespor’u hedef alan saldırılar
    Futbolda ırkçılık: Amedspor ve Cizrespor’u hedef alan saldırılar

    Son yıllarda ülkedeki siyasi duruma paralel olarak savaş atmosferi ve saldırılar Amedspor ve Cizrespor'un deplasman maçlarından eksik olmuyor.

    2019 Yatırım Programı'na göre Erdoğan’a 3.2 milyar lira ayrıldı
    2019 Yatırım Programı'na göre Erdoğan’a 3.2 milyar lira ayrıldı

    2019 Yatırım Programı’nda projelerin toplam tutarı belli oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi

    Milas'ta maden ocağında yaşanan göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan son işçinin cansız bedeni de çıkarıldı.

    Muhammed Culani: Geçmişi, el Kaide'yle bağı, katliamları
    Muhammed Culani: Geçmişi, el Kaide'yle bağı, katliamları

    Muhammed Culani'nin yaralı şekilde Antakya'ya getirildiği iddia edildi. Suriye'deki en etkili cihatçı grubun lideri, çok sayıda katliamın sorumlusu.

    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    'BEYAZ GELİNCİK GÖRÜNTÜLENDİ' HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

    Sony PlayStation Vita üretimini durduruyor
    Sony PlayStation Vita üretimini durduruyor
    Kanguru faresi görüntülendi haberleri gerçeği yansıtmıyor
    Kanguru faresi görüntülendi haberleri gerçeği yansıtmıyor
    Azap Gölü, Ulusal Sulak Alan ilan edildi
    Azap Gölü, Ulusal Sulak Alan ilan edildi
    “Hemşireyi öpen denizci” George Mendonsa hayatını kaybetti
    “Hemşireyi öpen denizci” George Mendonsa hayatını kaybetti
    Fransız Milletvekili Sebastien Nadot: Fransa Yemen'de öldürüyor
    Fransız Milletvekili Sebastien Nadot: Fransa Yemen'de öldürüyor

    Fransız Milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ‘Fransa Yemen’de öldürüyor’ yazılı pankartla tepki gösterdi.

    Trump: Nükleerden arındırma konusunda zaman baskısı yok
    Trump: Nükleerden arındırma konusunda zaman baskısı yok

    ABD Başkanı Donald Trump, Güney Koreli mevkidaşıyla Kuzey Kore'yle yapacağı zirve hakkında görüştü.

    GÜNCELLENDİ
    Yerel seçimde partilerin aday listeleri ve ittifaklarda son durum
    Yerel seçimde partilerin aday listeleri ve ittifaklarda son durum

    31 Mart yerel seçimleri için YSK'nin belirlediği aday açıklama süresi sona erdi. İttifaklara son ayar verildi.

    Tek işyerinde yetmez, Başpınar’da birlik olmalı
    Tek işyerinde yetmez, Başpınar’da birlik olmalı

    Antep’te zam oranını henüz açıklamayan çok sayıda işyerinde yeniden iş bırakma eylemleri gündeme gelebilir.

    Görevli olmadığı alanda çalışmaya zorlanan işçi iş kazası geçirdi
    Görevli olmadığı alanda çalışmaya zorlanan işçi iş kazası geçirdi

    Vinç bomunun çarpmasıyla ağır yaralanan maden işçisi Mehmet Emin Eroğlu’nun istemediği halde görevli olmadığı yerde çalışmaya zorlandığı bildirildi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları
    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

    CHP yerel seçim adaylarını YSK'ye teslim etti. Belediye başkan adaylarının il il listesi...

    Emek Partisi, Buca'da bağımsız aday Gürkan Emreoğlu'yu destekleyecek
    Emek Partisi, Buca'da bağımsız aday Gürkan Emreoğlu'yu destekleyecek

    Emek Partisi Buca İlçe Örgütü, 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak adaylığını koyan Gürkan Emreoğlu'yu destekleyeceğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi
    İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

    İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde 13 büyükşehir, 30 il ve 437 ilçe ve 118 beldede toplamda 598 aday gösterdi.

    Venezuela Savunma Bakanı: Kukla yönetim için cesedimizi çiğnemeliler
    Venezuela Savunma Bakanı: Kukla yönetim için cesedimizi çiğnemeliler

    Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Trump'a yanıt verdi: Kukla bir yönetim kurmak isteyenlerin cesetlerimizi çiğnemesi gerekecek.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermiyor
    HDP Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermiyor

    Ankara’da Büyükşehir için aday göstermeyen HDP, İç Anadolu Bölgesinde Konya ve Kayseri olmak üzere toplam 12 belediyede aday çıkardı.

    Üvey babasının döverek ölümüne neden olduğu Esma toprağa verildi
    Üvey babasının döverek ölümüne neden olduğu Esma toprağa verildi

    Sakarya'da üvey babası tarafından dövülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Esma Asel Kolat toprağa verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan’a devretti
    Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan’a devretti

    TBMM Başkanıyken İBB Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini açıkladı. Yıldırım Görevini Celal Adan'a devretti.

    EMEP’in İstanbul’da desteklediği meclis üyesi adayları belirlendi
    EMEP’in İstanbul’da desteklediği meclis üyesi adayları belirlendi

    YSK kararı nedeniyle seçimlere giremeyen Emek Partisi, İstanbul’da belediye meclis üyelikleri için 9 bağımsız adaya desteğini açıkladı.

    Tanzim satış, pazar satışlarını düşürdü
    Tanzim satış, pazar satışlarını düşürdü

    Ankara Yenimahalle pazarında esnafa ve vatandaşa “Sebze ve meyve fiyatlarını düşürme” iddiasıyla başlatılan tanzim satış uygulamasını sorduk.

    Tersane işçisi Ali Doğan belediye meclisine bağımsız aday oldu
    Tersane işçisi Ali Doğan belediye meclisine bağımsız aday oldu

    Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü, tersane işçisi Ali Doğan’ı Tuzla Belediye Meclis üyeliği için bağımsız aday olarak gösterdi.

    Seçmenler aranarak olmayan 'HDP-İYİ Parti-CHP' ittifakı soruldu
    Seçmenler aranarak olmayan 'HDP-İYİ Parti-CHP' ittifakı soruldu

    İYİ Parti, seçmenlerin telefonla aranarak 'HDP-İYİ Parti-CHP ittifakı hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sorulmasına dair suç duyurusunda bulundu.