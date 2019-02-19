EMEP'in desteklediği bağımsız adaylar: Halk meclisleriyle yönetelim

Emek Partisinin (EMEP) Tekirdağ, Kocaeli ve Denizli’den gösterdiği bağımsız belediye başkan adayları seçim çalışmalarına hız verdi. Belediyenin denetlendiği, seçilenlerin görevden alınabildiği bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu belirten adaylar, sokaklardan fabrikalara kadar emekçilerin yer aldığı halk meclislerini işaret ediyor: “Şehrimizi birlikte yönetelim.”

Kayseri’de sendikalardan derneklere kadar çeşitli kurumların destek verdiği Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu, “Şimdiye kadar bütün sermaye partileri oy isteyip, proje anlattılar. Bizler ise hem oy istiyoruz, hem de birlikte mücadele etmek” dedi. Sarıoğlu, “oy deposu” olarak görülen kadınları da talepleri etrafında birlik olmaya çağırdı.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız kadın aday

EMEP ilk bağımsız adayını açıkladı: Kocaeli adayı Reyhan Başaran

ADAYI İŞÇİLER BELİRLEDİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu’yu, işçiler yaptıkları toplantılarda belirledi. Kocaeli’de Bağımsız Aday Reyhan Başaran kadın-erkek, genç-yaşlı emekçilerin söz sahibi olacağı bir anlayışla adaylığını açıklamıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesine ise Mehmet Kırgız adaylığını açıklamıştı.

EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu

Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz

HALK KENT YÖNETİMİNE MÜDAHİL OLABİLMELİ

Öte yandan EMEP İzmir İl Başkanı Uyar, CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelmesini önemsediklerini belirterek “Tek adam rejiminin hüküm sürdüğü bu süreçte adayın ne kadar olumlu özellikleri olursa olsun tek başına bir şey ifade etmeyeceği ortadadır” dedi. (HABER MERKEZİ)

EMEP İzmir İl Başkanı Uyar: Halk kent yönetimine müdahil olabilmeli

İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk