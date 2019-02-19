19 Şubat 2019 07:24

EMEP'in desteklediği bağımsız adaylar: Halk meclisleriyle yönetelim

Yerel seçimde EMEP'in desteklediği bağımsız belediye başkan adayları, sokaklardan fabrikalara emekçilerin yer aldığı halk meclislerini işaret etti.

EMEP'in desteklediği bağımsız adaylar: Halk meclisleriyle yönetelim

Fotoğraf: Evrensel

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    Emek Partisinin (EMEP) Tekirdağ, Kocaeli ve Denizli’den gösterdiği bağımsız belediye başkan adayları seçim çalışmalarına hız verdi. Belediyenin denetlendiği, seçilenlerin görevden alınabildiği bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu belirten adaylar, sokaklardan fabrikalara kadar emekçilerin yer aldığı halk meclislerini işaret ediyor: “Şehrimizi birlikte yönetelim.”

    Kayseri’de sendikalardan derneklere kadar çeşitli kurumların destek verdiği Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu, “Şimdiye kadar bütün sermaye partileri oy isteyip, proje anlattılar. Bizler ise hem oy istiyoruz, hem de birlikte mücadele etmek” dedi. Sarıoğlu, “oy deposu” olarak görülen kadınları da talepleri etrafında birlik olmaya çağırdı.

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    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu’yu, işçiler yaptıkları toplantılarda belirledi. Kocaeli’de Bağımsız Aday Reyhan Başaran kadın-erkek, genç-yaşlı emekçilerin söz sahibi olacağı bir anlayışla adaylığını açıklamıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesine ise Mehmet Kırgız adaylığını açıklamıştı.

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