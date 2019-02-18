DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Oyları bizzat CHP bölüyor

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Oyların bölünmesi gibi bir olay varsa bunu seçmenlerine cemaatçi, dinci, ülkücü aday dayatması yaparak ‘Tıpış tıpış oy vereceksiniz’ zihniyetindeki CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor” dedi. Eski Çankaya Belediye Başkanı ve DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz ile makamında bir araya gelen DSP Lideri Önder Aksakal, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Aksakal, ‘Oyların bölüneceği’ iddialarına ilişkin “Eğer oyların bölünmesi gibi bir olay varsa bu oy bölünmesini kendi seçmenlerine cemaatçi, dinci, ülkücü, sağcı aday dayatması yaparak ‘Tıpış tıpış oy vereceksiniz’ zihniyetindeki CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor. Kimse kusura bakmasın bağırsanız da çağırsanız da DSP devletin yönetimine yeniden gelecek” ifadesini kullandı.DSP Lideri, Çankaya ve Yenimahalle’de aday çıkarmayacaklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)