'AKP kapitalizmi eleştiriyor gibi görünüp ona dört elle sarılıyor'

Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk. Bayhan'ın değerlendirmelerinde öne çıkan bazı bölümler:

"AKP’nin seçim beyannamesinde vaatler var ama bu vaatlerin nasıl yerine getirileceği konusunda bir söz ve dert yok. Ayakları havada vaatler olarak kalıyor.

AKP beyannamesinde ‘ucuz elde edilebilir’ kavramı bile yok. AKP kapitalizmi eleştiriyormuş gibi görünüp, ona dört elle sarılan bir yerel seçim programı hazırlamış.

AKP bildirgesinde de CHP bildirgesinde de şeffaflık, denetenebilirlik, takipedilebilirlik, görülebilirlik kavramları var. Ama bunların nasıl olacağı belli değil." (EVRENSEL WEB TV)