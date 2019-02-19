HDP, İstanbul'da 15 ilçede aday gösterecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) aday göstermeyen HDP, İstanbul’un 15 ilçesinde hem belediye eş başkan adayı hem de belediye meclis üyesi gösterecek. Yine 15 ilçede ise sadece belediye meclis üyesi gösterecek olan HDP'nin 9 ilçe için tartışmaları ise devam ediyor.

Bugün saat 17.00'de listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek olan HDP'nin Marmara'daki adayları netleşti.

HDP'nin Bağcılar Belediye Eş Başkan Adayı Milletvekili Hüda Kaya, Sultanbeyli Belediye Eş Başkan Adayı HDP önceki dönem milletvekili Nihat Akdoğan, Gaziosmanpaşa'da avukat Sinan Zincir, Sultangazi'de Hozat eski Belediye Başkanı Cevdet Konak, Esenler'de Celal Alpan, Kağıthane'de İsa Yıldız oldu.

15 İLÇEDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

HDP'nin belediye eş başkanı ve belediye meclis üyesi göstereceği ilçeler şu şekilde: Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir ve Güngören.

15 İLÇE MECLİS ÜYESİ

HDP'nin sadece belediye meclis üyesi göstereceği 15 ilçenin isimleri şu şekilde: Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri, Çatalca, Kartal, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beyoğlu, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy ve Beylikdüzü.

9 İLÇE TARTIŞILIYOR

Avcılar, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Adalar, Esenyurt ve Sancaktepe'de ise HDP'nin aday mı göstereceği yoksa belediye meclis üyesi mi göstereceği önümüzdeki saatlerde belli olacak.

Balıkesir'de HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, Kocaeli'de de HDP'nin bir diğer milletvekili Züleyha Gülüm aday gösterilecek.

KOCAELİ VE BALIKESİR'DE ADAY ÇIKARDI

HDP, gösterdiği belediye eş başkanları ve belediye meclis üyeleri arasında, ittifak yaptığı Kürt partilerin üyeleri de yer alıyor. (MA)