AKP’li aday camideki kahvaltı etkinliğinde seçim çalışması yaptı

Yalova Kadıköy’de AKP’nin Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin camide kahvaltı verip fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. AKP’li Şahin’in camide propaganda yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sözcü’de yer alan Veli Toprak ve Ali Ekber Ertürk imzalı habere göre; tartışma başlatan kahvaltı programı Cumartesi günü gerçekleşti. Yalova Kadıköy Beldesi'nin belediye başkan adayı AKP'li başkan Mehmet Şahin, mahalle sakinleri ile Özden Mahallesi'ndeki Yeşil Camii'nde kahvaltı yaptı.

Şahin, kahvaltı fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı ve şu notu düştü:

“Cemaat ile kahvaltı programımızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın isteklerini dinledik.”

AKP'li başkanın camide seçim çalışması yürütmesine soslya medya kullanıcıları ve takipçileri tepki gösterdi. Tepkiler üzerine paylaşımı silen Mehmet Şahin, organizasyonu cami derneğinin yaptığını söyledi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan Şahin, “Camiye siyaset yapmak için gidildi, yönündeki yorumları, üzüntü ile karşıladığımı belirtmek isterim. Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katıldık. Kahvaltı programını biz düzenlemedik. Ayrım yapmaksızın tüm dernek ve sivil toplum örgütlerinin, davetlerine icabet etmek kaidesi ile hareket etmekteyim” dedi. (HABER MERKEZİ)